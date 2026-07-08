Grupo Incalexa da respuesta al reto energético de las nuevas inversiones industriales en Extremadura

Grupo Incalexa presentó el pasado mes de mayo el Escudo Energético 360 (EE360), una solución de eficiencia energética planteada como un servicio diseñado para ayudar a las empresas industriales a optimizar su consumo energético y ganar competitividad sin necesidad de inversión inicial. El modelo es sencillo en su planteamiento; Grupo Incalexa audita las instalaciones, consumos y procesos para implementar mejoras que pueden incluir soluciones, como autoconsumo fotovoltaico, bomba de calor, recuperación de calor, optimización de sistemas de frío o monitorización energética. Todo ello opera bajo un modelo de 'Eficiencia Energética como Servicio' (EEaaS), en el que la empresa abona una cuota mensual financiada directamente con los ahorros obtenidos en su factura energética, sin desembolso inicial, sin deuda y sin asumir riesgo tecnológico. El lanzamiento del EE360 responde a una realidad que Pablo Cervigón, Director Comercial de Grupo Incalexa, resumía con claridad: "la energía ha dejado de ser un coste fijo, no se trata solo de eficiencia energética, sino de blindar la competitividad industrial a largo plazo. Pero la realidad del tejido industrial extremeño ha puesto encima de la mesa un nuevo reto aún mayor, asegurar que los proyectos puedan desarrollarse en un contexto de saturación de los nudos de distribución eléctrica y necesidad de refuerzo de las redes eléctricas".

Especialistas de Grupo Incalexa en pleno montaje de una subestación eléctrica. / EL PERIÓDICO

La llegada de nuevos proyectos industriales a Extremadura está poniendo de manifiesto una realidad que hace apenas unos años pasaba desapercibida: disponer de suelo y financiación ya no garantiza que una inversión pueda materializarse en los plazos previstos. La capacidad de conexión al sistema eléctrico se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de nuevas instalaciones productivas.

La saturación de determinados puntos de la red de distribución, las limitaciones de capacidad disponibles y la necesidad de reforzar infraestructuras eléctricas están provocando retrasos en la planificación de numerosas iniciativas empresariales. En algunos casos, la falta de potencia disponible obliga a replantear calendarios de ejecución; en otros, incluso puede comprometer la viabilidad técnica de proyectos industriales, logísticos o de gran consumo energético.

Esta situación afecta especialmente a promotores industriales y empresas electrointensivas, que necesitan conocer desde las primeras fases de desarrollo si el suministro eléctrico previsto podrá responder a las necesidades futuras de la instalación. La viabilidad de un proyecto ya no depende únicamente de criterios urbanísticos o financieros, sino también de la capacidad real de acceso y conexión a la red eléctrica.

Montaje electromecánico de una subestación eléctrica en la provincia de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Viabilidad eléctrica desde el inicio del proyecto

El EE360 sigue siendo una solución eficaz para las empresas que ya disponen de conexión a red y buscan reducir su dependencia energética, optimizar costes y ser más competitivas. Se trata de una solución madura, probada y con resultados medibles. En este contexto, Grupo Incalexa plantea un enfoque que trasciende la ejecución convencional de instalaciones eléctricas; diseñando, construyendo y poniendo en servicio infraestructuras críticas y orientadas a optimizar la gestión de la energía, a través de actuaciones de refuerzo de las redes eléctricas necesarias para acceder al punto de conexión. Grupo Incalexa interviene desde las fases iniciales de cada proyecto, analizando la viabilidad técnica de la conexión al sistema eléctrico, identificando posibles limitaciones y definiendo las infraestructuras necesarias para asegurar la viabilidad del suministro.

El objetivo es incorporar la variable energética a la planificación desde el primer momento, reduciendo incertidumbres y evitando que la falta de capacidad de la red se convierta en un obstáculo una vez iniciadas las inversiones. Esta capacidad permite acompañar al cliente durante todo el proceso, desde los estudios previos hasta la puesta en servicio de las infraestructuras eléctricas necesarias para integrar cada proyecto en el sistema, aportando una visión global que combina ingeniería, construcción y gestión de soluciones energéticas.

Infraestructuras para asegurar la conexión y la flexibilidad energética

La respuesta a las limitaciones actuales de la red pasa, en muchos casos, por el desarrollo de nuevas infraestructuras capaces de aumentar la capacidad y la flexibilidad de las redes eléctricas.

Grupo Incalexa dispone de los recursos técnicos y humanos para diseñar, construir y poner en funcionamiento este tipo de instalaciones, articuladas en tres líneas de actividad concretas: el diseño, la ingeniería y la ejecución de líneas eléctricas de media y alta tensión, que permiten ampliar o reforzar la capacidad de conexión; subestaciones eléctricas adaptadas a las necesidades específicas de cada proyecto industrial y nodo de distribución, que hacen viable la integración de grandes consumos, y soluciones avanzadas de almacenamiento energético con baterías (BESS), capaces de aportar flexibilidad, optimizar el consumo, gestionar picos de demanda y mejorar la disponibilidad energética del cliente en un entorno de red cada vez más congestionado. Estas tres soluciones no son excluyentes entre sí, sino que se escalan según las necesidades de cada proyecto, ofreciendo una respuesta técnica a medida para cada proyecto y punto de conexión.

Lo que diferencia a Grupo Incalexa no es solo el catálogo de soluciones, sino que reúne estas capacidades desde su condición de empresa extremeña, con equipos propios especializados, experiencia en infraestructuras eléctricas y un profundo conocimiento del territorio y de sus particularidades.

Esta proximidad permite acompañar a promotores industriales y empresas electrointensivas durante todo el ciclo del proyecto, desde la planificación inicial y los estudios de viabilidad eléctrica hasta la construcción, legalización y puesta en funcionamiento de las infraestructuras necesarias, como un aliado estratégico integrado desde el inicio.

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En un contexto donde asegurar la viabilidad del punto de conexión puede resultar tan determinante como la propia inversión industrial, disponer de una solución con capacidad para convertir la viabilidad técnica en una realidad constituye una ventaja competitiva para cualquier proyecto que aspire a implantarse y crecer en Extremadura.