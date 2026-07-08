Grupo MAS sigue creciendo en Extremadura con más empleo, ahorro para las familias y producto fresco de calidad

Grupo MAS, empresa familiar andaluza de distribución alimentaria, presente en 93 localidades de Andalucía y Extremadura, con más de medio siglo de historia, sigue creciendo sin perder sus raíces: la cercanía con sus clientes y profesionales, el apoyo a los proveedores locales y la apuesta por el producto fresco. Su propósito es impulsar el bienestar de las familias acercando una alimentación de calidad, con raíces locales y corazón. Un modelo basado en la reinversión de sus beneficios y en la creación de empleo y oportunidades en los territorios donde está presente.

Sección de vinos en uno de los establecimientos extremeños de Grupo MAS. / EL PERIÓDICO

Extremadura, estratégica

Con esta filosofía, Extremadura sigue siendo una región estratégica para Grupo MAS. Desde la apertura de su primer supermercado en la comunidad, en 2016, la compañía ha ido reforzando su presencia hasta alcanzar los 12 establecimientos actuales: 11 Cash Fresh y un Supermercado MAS. Una red que genera 301 empleos directos extremeños, trabaja con 42 proveedores de la región y mantiene una actividad vinculada a 1.300 puestos de trabajo en el territorio.

La red de tiendas se extiende por las dos provincias extremeñas. En Badajoz, Grupo MAS está en la capital y en municipios como Mérida, Aceuchal, Calamonte, Castuera, Fregenal de la Sierra, Guareña, Llerena, Olivenza y Villafranca de los Barros. En la provincia de Cáceres, cuenta con establecimientos en Cáceres capital —donde conviven un Supermercado MAS y un Cash Fresh—, Plasencia y Trujillo.

Expositor de quesos extremeños en un establecimiento de Grupo MAS. / EL PERIÓDICO

Compra cercana, competitiva y de calidad

Este crecimiento responde a una misión clara: ofrecer a las familias extremeñas una compra cercana, competitiva y de calidad, con especial atención al producto fresco y al ahorro. El formato Cash Fresh, con gran peso en la comunidad, nació para adaptar la oferta de Grupo MAS a entornos especialmente sensibles al precio, convirtiéndose en una de las principales vías de crecimiento de la compañía. Sus 11 tiendas extremeñas están pensadas tanto para particulares como para profesionales, con un surtido eficiente, precios competitivos y una oferta amplia de alimentación.

Pero el ahorro no es la única apuesta de la compañía. Grupo MAS mantiene como una de sus principales señas de identidad la calidad de los productos frescos. Sus fruterías, pescaderías, carnicerías, charcuterías y panaderías están atendidas por profesionales cualificados, que conocen el producto y ofrecen una atención cercana al cliente. En 2025, el surtido de productos frescos alcanzó las 1.408 referencias, reforzando una de las principales señas de identidad de la compañía.

Las tiendas: el corazón del negocio

En un sector cada vez más automatizado, la compañía sigue defendiendo que el corazón del negocio está en las tiendas: en el oficio, el trato diario y la confianza que construyen sus equipos. Junto a Cash Fresh, el Supermercado MAS situado en Cáceres completa la presencia de Grupo MAS en Extremadura con el formato más vinculado a la tienda de proximidad, la variedad de marcas y una compra pensada para el cliente habitual.

La apuesta por Extremadura también se refleja en la relación con sus proveedores. La compañía trabaja actualmente con 42 proveedores extremeños, lo que permite incorporar productos de la tierra, reforzar el vínculo con el tejido agroalimentario local y contribuir a que parte de la actividad económica generada por la distribución permanezca en la comunidad. Así, jamones, embutidos, vinos, quesos, dulces y otros productos representativos de la gastronomía extremeña forman parte de una oferta que conecta la tienda con el entorno. En el conjunto de su actividad, Grupo MAS trabaja con más de 1.100 proveedores, casi 300 de Andalucía y Extremadura, dentro de una política de colaboración con empresas locales y de proximidad.

Centro logístico de Grupo MAS en Extremadura. / EL PERIÓDICO

Crecimiento sostenido

La presencia de Grupo MAS en Extremadura forma parte de una etapa de crecimiento sostenido. La compañía cerró su Plan Estratégico 2021-2025 con más empleo, inversión y cuidado del entorno. En 2025 alcanzó 730 millones de euros de facturación, generó más de 1.100 nuevos empleos hasta superar los 4.600 profesionales e invirtió 30 millones de euros. Con el lema “Juntos lideramos un futuro sostenible”, el Plan Estratégico 2026-2028 prevé alcanzar 1.000 millones de facturación, crear 1.000 nuevos empleos, abrir 20 establecimientos y reformar 36 tiendas, con una inversión de 140 millones.

A esta nueva etapa se suma la incorporación de la cadena malagueña y familiar MASKOM. Con esta integración, el grupo consolida su posición en el sur de España, con cerca de 900 millones de facturación, más de 250 supermercados y más de 5.600 profesionales en 2026.

Sostenibilidad

Y es que la sostenibilidad forma parte del ADN de Grupo MAS desde su fundación. Bajo el concepto “Mucho MAS que un compromiso”, la compañía trabaja en cuatro programas orientados a generar un impacto positivo en clientes, profesionales, proveedores y sociedad: Raíces, centrado en el producto local y de proximidad; Destino Bienestar, para acercar a sus 300.000 clientes diarios una alimentación saludable, variada y accesible; Juntos Somos, enfocado en el cuidado de sus equipos; y Cero Impacto, su hoja de ruta medioambiental hacia 2030.

Ese compromiso se tradujo en 2025 en un 96% de contratos indefinidos, 8 millones de euros destinados a formación, casi 200 promociones internas y el reparto de cinco millones de euros entre la plantilla. Además, el 98% de los empleados trabaja en su municipio de residencia, un dato que refuerza el impacto del grupo como generador de empleo de proximidad.

Eficiencia

La compañía avanza también en la eficiencia de sus operaciones, con 82 plantas fotovoltaicas, un 27% de flota eléctrica, una reducción del 31% de las emisiones en transporte y logística y más de 40.000 packs de comida salvados. En esa misma línea, el Centro Logístico de Guillena, en Sevilla, ubicado en plena conexión con la Ruta de la Plata, ha permitido duplicar la capacidad logística, mejorar la eficiencia operativa y reforzar el servicio hacia Extremadura. A ello se suma una inversión de más de 13 millones de euros en automatización, con especial impacto en la preparación de pedidos de fruta fresca, lo que permite abastecer las tiendas desde el campo en menos de 24 horas.

Fundación MAS, el brazo social de Grupo MAS, trabaja desde 2009 cerca de las personas, con especial atención a los colectivos más vulnerables, a través de programas de formación, acción social, alimentación saludable y voluntariado. En Extremadura, esta labor ha dado un paso más con la apertura de tres sedes en establecimientos de la compañía, ubicadas en Mérida, Badajoz y Cáceres, desde las que organiza y gestiona sus actividades solidarias en la comunidad. A esta acción social se suma su trabajo de divulgación en sostenibilidad a través del Centro de Actividades de los ODS, ubicado en Sevilla, un espacio pionero en Andalucía que en 2025 recibió más de 9.000 visitas.

Todo ello responde al compromiso de Grupo MAS: seguir creciendo y dejar una huella positiva en las personas, en esta tierra y en el futuro que construye junto a ellas.