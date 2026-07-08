Iberdrola generó un impacto de 1.000 millones en la economía extremeña durante los dos últimos años

Iberdrola ha generado un impacto económico de 1.000 millones de euros en Extremadura durante los dos últimos años, según los datos de la compañía. Esta aportación se refleja en la inversión, la actividad industrial, la contratación de proveedores y la contribución fiscal, y consolida a la energética como uno de los agentes con mayor presencia económica en la comunidad autónoma.

En 2025, la aportación fiscal de Iberdrola en Extremadura superó los 170 millones de euros, un 6% más que en el ejercicio anterior. A ello se suma la contratación de 115 proveedores regionales por un importe cercano a los 70 millones de euros, un 14% más que un año antes. En la última década, la actividad de la empresa ha generado un impacto acumulado de 4.400 millones de euros en la comunidad y ha movilizado cerca de 2.700 millones de inversión, con más de 110 empresas colaboradoras.

Estos números tienen además un efecto tractor sobre la actividad industrial. Los proyectos de generación, redes y almacenamiento requieren servicios de ingeniería, fabricación de equipos, obra civil, montaje, mantenimiento, logística, digitalización y asesoramiento ambiental. Esta cadena de valor ofrece oportunidades para que empresas extremeñas amplíen capacidades, incorporen conocimiento técnico y accedan a contratos de mayor dimensión.

Faramax es uno de los ejemplos de esta evolución. La empresa de Malpartida de Plasencia, especializada en transformadores de potencia, ha participado como proveedora en proyectos fotovoltaicos de Iberdrola, entre ellos Campo Arañuelo y Cedillo. Su crecimiento y la ampliación de su capacidad productiva reflejan el potencial de la industria extremeña para integrarse en actividades vinculadas a las renovables y a las redes eléctricas.

Incalexa representa otro caso de proyección desde Extremadura hacia actuaciones de alcance nacional. La empresa fue seleccionada por Iberdrola dentro de un grupo de compañías instaladoras para desplegar infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en España, una actividad directamente relacionada con la movilidad eléctrica y la electrificación del transporte.

Embalse de Valdecañas, donde Iberdrola posee una central de bombeo. / IBERDROLA

Referente en generación renovable

Iberdrola cuenta en Extremadura con cerca de 5.000 MW renovables instalados en ambas provincias. De esa capacidad, casi 2.000 MW corresponden a instalaciones hidroeléctricas y más de 2.800 MW a plantas fotovoltaicas. Esta potencia sitúa a la comunidad entre los principales territorios de crecimiento renovable de la compañía en España.

No obstante, la electrificación de la economía no depende únicamente de incorporar nueva potencia renovable. También exige infraestructuras capaces de transportar y distribuir la electricidad con calidad, seguridad y capacidad suficiente para atender a hogares, empresas, industrias, explotaciones agrarias, puntos de recarga y nuevos proyectos empresariales.

Más de 12.600 kilómetros de líneas eléctricas

i-DE, la distribuidora de Iberdrola, gestiona en Extremadura más de 10.600 kilómetros de líneas de baja y media tensión y más de 2.000 kilómetros de líneas de alta y muy alta tensión. La red incluye 3.467 centros de transformación y 74 subestaciones, que dan servicio tanto a particulares como a empresas.

La modernización de estas infraestructuras resulta clave para responder a los retos de la electrificación. Una red más digitalizada y robusta facilita la conexión de nueva demanda residencial e industrial, mejora la calidad del suministro, permite integrar más generación renovable y contribuye al despliegue del autoconsumo y del vehículo eléctrico.

En cuanto a las actuaciones propias, i-DE ha presentado a la Junta de Extremadura un plan de inversiones para el periodo 2027-2029 destinada al crecimiento de la red, la renovación de activos y la digitalización del sistema eléctrico. El objetivo es facilitar la conexión de nueva demanda y mejorar la respuesta ante el aumento previsto de la electrificación.

En este sentido, se ha subrayado la urgencia de aprobar las normas necesarias que permitan modificar las actuales limitaciones de inversión a las que están sometidas las redes eléctricas en España por el marco regulatorio vigente.

Almacenamiento

Junto a las redes, el almacenamiento energético se ha convertido en uno de los principales ámbitos de innovación. La energía solar permite producir electricidad limpia a gran escala, aunque concentra buena parte de su generación en determinadas horas del día. Almacenar una parte de esa producción es uno de los retos para poder utilizarla cuando el sistema registra una mayor demanda o una menor disponibilidad de renovables.

Extremadura cuenta desde mayo con uno de los principales proyectos de esta nueva etapa. Iberdrola ha inaugurado en Belvís de Monroy, en la provincia de Cáceres, la mayor batería de almacenamiento de energía de España. La instalación, ubicada en el complejo Campo Arañuelo y asociada a las plantas fotovoltaicas Campo Arañuelo I y II, alcanza 58 MW de potencia y 120 MWh de capacidad.

El proyecto incorpora dos módulos de baterías de iones de litio LFP. Su función es almacenar parte de la energía solar generada por las plantas y desplazar su uso a momentos de mayor necesidad para el sistema eléctrico. Campo Arañuelo ya tuvo un papel pionero en 2021, cuando Arañuelo III se convirtió en el primer proyecto fotovoltaico de España que incorporó una batería de almacenamiento.

El almacenamiento con baterías se complementa con la capacidad hidráulica de la Comunidad Autónoma. Iberdrola ha impulsado mejoras tecnológicas en la central de bombeo de Valdecañas, en el río Tajo, que permiten elevar la capacidad del sistema con 355 MW de potencia y 210 GWh de almacenamiento adicionales. Estas instalaciones actúan como una gran batería hidráulica: en las horas de menor demanda, el agua se bombea a un embalse superior y, posteriormente, se utiliza para producir electricidad cuando el consumo aumenta. Este almacenamiento adicional equivale al consumo medio anual de 60.000 hogares.

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Un aniversario ligado a Extremadura

El año 2026 añade un componente simbólico a estos datos, ya que Iberdrola celebra su 125 aniversario, muy ligado con Extremadura. Dentro de la programación prevista por esta fecha figura la iluminación ornamental del Teatro Romano de Mérida. La actuación vincula la celebración con el patrimonio cultural de la comunidad y se suma a los proyectos desarrollados por la Fundación Iberdrola España en ámbitos como la formación, la biodiversidad, la acción social y la conservación patrimonial.n