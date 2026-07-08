Innovar desde Extremadura para alimentar el futuro

Hablar hoy de empresa agroalimentaria en Extremadura es hablar de un sector que ha sabido evolucionar desde la producción primaria hacia una cadena de valor cada vez más compleja, tecnológica y conectada con los grandes retos globales. Alimentar mejor, producir con menos impacto, aprovechar los recursos, incorporar conocimiento científico y ganar competitividad en los mercados son ya exigencias inseparables de cualquier estrategia empresarial.

En ese contexto trabaja CTAEX, el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario 'Extremadura', una entidad que nació con vocación empresarial y que, veinticinco años después de su puesta en marcha, mantiene intacta su misión: contribuir a la competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario mediante la investigación aplicada, la transferencia de conocimiento y la colaboración con empresas, cooperativas, administraciones y centros de investigación.

La innovación agroalimentaria ya no puede entenderse como una actividad aislada de laboratorio. Tiene que nacer de problemas reales, contrastarse en condiciones reales y llegar al mercado en forma de productos, procesos, servicios o decisiones empresariales mejor informadas. Por eso, en CTAEX trabajamos en toda la cadena: desde el campo hasta la industria, desde la finca experimental hasta la planta piloto, desde el laboratorio hasta el consumidor.

Una de las líneas más relevantes en los últimos años es la sostenibilidad agrícola. Extremadura cuenta con cultivos estratégicos que forman parte de nuestra identidad productiva, como el tomate de industria, el olivar, el arroz, los frutales, el viñedo, el tabaco o los nuevos cultivos emergentes. En todos ellos, el reto es común: producir mejor, con mayor eficiencia en el uso del agua, los fertilizantes y la energía, y con herramientas que ayuden a tomar decisiones basadas en datos.

En tomate de industria, sector emblemático para la región, estamos trabajando en tecnologías que permiten avanzar hacia una producción más precisa y competitiva. La espectroscopía NIR portátil, por ejemplo, abre la puerta a medir en campo parámetros de calidad como Brix, licopeno o firmeza de forma rápida y no destructiva. Esto puede ayudar a agricultores e industrias a decidir con mayor precisión el momento óptimo de cosecha, mejorar la calidad de la materia prima y reducir pérdidas.

También investigamos nuevas metodologías de diagnóstico agronómico, combinando análisis de suelo, planta y fruto para ajustar mejor la fertilización. No se trata solo de reducir insumos, sino de utilizarlos con mayor inteligencia, alineando productividad, sostenibilidad y rentabilidad. Esta es una de las grandes transformaciones que ya está viviendo el campo: pasar de aplicar por costumbre a decidir con información.

Otro ámbito de gran importancia es la descarbonización de la industria agroalimentaria. La transformación de alimentos requiere energía, y en algunos sectores, como el concentrado de tomate, el consumo térmico es especialmente relevante. En CTAEX hemos trabajado en la integración de energía solar térmica mediante colectores Fresnel para la generación de vapor en planta piloto. Extremadura dispone de un recurso solar extraordinario y debe convertir esa ventaja natural en una oportunidad tecnológica e industrial.

Delegación de CTAEX en Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación. / EL PERIÓDICO

La combinación de energía solar, almacenamiento térmico y procesos alimentarios abre un camino de enorme interés. No hablamos de una innovación lejana, sino de ensayos realizados en instalaciones piloto, conectados con procesos reales y orientados a una futura aplicación industrial. La transición energética del sector agroalimentario necesita precisamente eso: soluciones demostrables, escalables y compatibles con las exigencias de calidad y seguridad alimentaria.

La valorización de subproductos es otra de las grandes áreas de investigación. Durante mucho tiempo, determinados restos agrícolas o industriales se han considerado residuos. Hoy sabemos que pueden ser fuente de ingredientes, energía, biomateriales, extractos naturales o nuevos productos de valor añadido. La bioeconomía no es solo un concepto ambiental; es también una oportunidad empresarial para diversificar ingresos, reducir costes y crear nuevas cadenas de valor en el territorio.

En CTAEX trabajamos en proyectos vinculados a la economía circular, los materiales biobasados, la obtención de ingredientes botánicos, la valorización de subproductos agroalimentarios y el desarrollo de soluciones más sostenibles para la industria. Esta línea conecta directamente con una idea esencial: Extremadura no debe limitarse a producir materias primas, sino que debe aspirar a transformar conocimiento, recursos y talento en productos de mayor valor.

La tecnología alimentaria es otro pilar fundamental. Los consumidores demandan alimentos más saludables, seguros, sostenibles, cómodos y adaptados a nuevos hábitos de vida. Esto exige desarrollar productos innovadores, optimizar formulaciones, aumentar la vida útil, mejorar procesos de conservación, aplicar nuevas tecnologías de procesado y evaluar la aceptación sensorial. La planta piloto agroalimentaria de CTAEX permite acompañar a empresas y emprendedores en ese recorrido que va desde una idea inicial hasta un producto validado.

En esta línea se enmarca FOODLAB, concebido como un instrumento para acelerar el desarrollo de productos innovadores y facilitar que empresas, startups y emprendedores puedan validar técnicamente sus propuestas antes de llegar al mercado. Muchas buenas ideas fracasan no por falta de intuición empresarial, sino por no disponer de un entorno adecuado de ensayo, formulación, análisis y ajuste. Ahí los Centros Tecnológicos desempeñan un papel decisivo.

Jornada FOODLAB, en CTAEX. / EL PERIÓDICO

La digitalización es, además, un eje transversal. Sensores, datos, inteligencia artificial, sistemas de apoyo a la decisión, trazabilidad, automatización y herramientas digitales están transformando la agricultura y la industria alimentaria. Pero la digitalización solo tiene sentido si resuelve problemas concretos: ahorrar agua, anticipar riesgos, mejorar la calidad, reducir costes, optimizar procesos o facilitar el cumplimiento normativo. Nuestro papel es ayudar a que la tecnología sea útil, comprensible y transferible a las empresas.

Todo ello requiere personas. La innovación no la hacen los equipos, ni las máquinas, ni los algoritmos por sí solos: la hacen profesionales formados, empresas comprometidas y redes de colaboración. CTAEX cuenta con un equipo multidisciplinar, infraestructuras especializadas y una masa social empresarial que permite mantener siempre conectada la investigación con las necesidades reales del sector.

En los últimos años, además, hemos reforzado nuestra participación en proyectos regionales, nacionales y europeos, en ámbitos como Horizonte Europa, LIFE, POCTEP, Eurostars, Red Cervera, grupos operativos y programas de apoyo a la innovación empresarial. Esta presencia permite traer conocimiento a Extremadura, proyectar nuestras capacidades fuera de la región y participar en consorcios especializados con empresas y centros de referencia.

La Mediterranean International Association of the Processing Tomato (AMITOM) ha concedido el Bernard Bièche Memorial Award 2026 a José Luis Llerena. / EL PERIÓDICO

Los Premios Empresario Extremeño del Año son una buena ocasión para recordar que la innovación no es un lujo reservado a grandes corporaciones. Es una necesidad para cualquier empresa que quiera seguir siendo competitiva. En Extremadura tenemos empresas agroalimentarias capaces, cooperativas fuertes, conocimiento técnico, recursos naturales, talento joven y una posición estratégica en sectores de alto potencial.

El reto es convertir todo eso en más valor añadido, más industria, más empleo cualificado y más futuro para el territorio. Desde CTAEX seguiremos trabajando para que la ciencia aplicada no se quede en publicaciones o proyectos, sino que llegue a las empresas y contribuya a resolver sus desafíos reales.

Innovar desde Extremadura no significa imitar modelos externos. Significa partir de lo que somos —un territorio agroalimentario, productor, transformador y emprendedor— para construir lo que queremos ser: una región capaz de alimentar el futuro con conocimiento, sostenibilidad y empresa.

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*José Luis Llerena es director del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura (CTAEX)