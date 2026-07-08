Invertir en el futuro de Extremadura

Cuando hablamos de inversión empresarial solemos pensar en cifras, balances, operaciones financieras o indicadores de rentabilidad. Todos ellos son elementos importantes. Sin embargo, en CEX Capital siempre hemos defendido una visión más amplia en la que invertir es, ante todo, confiar en las personas, en los proyectos y en la capacidad de un territorio para construir su propio futuro.

Esa convicción ha guiado la trayectoria de CEX Capital desde su constitución en 1992 como sociedad de inversión orientada al desarrollo regional, con una base mayoritariamente empresarial y privada, participada en más de un 80% por compañías nacionales y extremeñas que han confiado en nuestra región como territorio para invertir. Desde hace más de tres décadas, acompañamos a empresas extremeñas y a proyectos vinculados a Extremadura con una filosofía orientada a aportar capital y experiencia, con visión estratégica y compromiso a largo plazo.

Los resultados avalan este modelo. Las cerca de 70 operaciones empresariales en las que hemos participado han contribuido a movilizar una inversión inducida superior a los 1.000 millones de euros y a generar más de 5.500 puestos de trabajo. Son cifras relevantes, sin duda, pero lo verdaderamente importante es que detrás de ellas hay empresas que han crecido, se han consolidado y siguen generando actividad económica en nuestra región.

Consejo de la Corporación Empresarial de Extremadura , celebrado el pasado mes de marzo. / EL PERIÓDICO

En un contexto económico marcado por la incertidumbre internacional, la volatilidad de los mercados y los profundos procesos de transformación tecnológica e industrial, creemos más que nunca en la necesidad de mantener la visión de largo plazo que practica CEX Capital. El crecimiento empresarial no se construye de un día para otro. Requiere tiempo, planificación, inversión y socios capaces de acompañar los momentos decisivos de una compañía. Ese es nuestro papel.

Porque nuestro modelo no se limita a realizar una aportación económica. Participamos como socios estratégicos en proyectos con potencial de crecimiento, acompañamos a sus equipos promotores, facilitamos contactos, aportamos experiencia empresarial y contribuimos a fortalecer sus capacidades para afrontar nuevas etapas de expansión. Esa capacidad de acompañamiento nace, precisamente, de una Corporación sustentada por empresas que conocen el mercado, asumen riesgos y orientan sus decisiones desde una lógica empresarial de largo plazo. Se trata de un modelo de acompañamiento que constituye uno de los principales elementos diferenciales de nuestra Corporación.

Durante los últimos meses hemos tenido la oportunidad de reforzar esta estrategia a través de nuevas inversiones que reflejan perfectamente la diversidad y el potencial del tejido empresarial extremeño.

La incorporación de CEX Capital al accionariado de PLUSQUAM PHARMA forma parte de esa estrategia de acompañamiento a empresas que aportan alto valor en I+D+i desde la región. Se trata de una compañía farmacéutica innovadora, basada en el conocimiento y la investigación, que desarrolla complementos alimenticios, productos sanitarios y cosméticos con presencia nacional y que opera en un sector tan estratégico como el de la salud. Nuestra participación permitirá acelerar su crecimiento, reforzando su posicionamiento en el mercado y contribuyendo al desarrollo de una industria de alto valor añadido en Extremadura.

También hemos reforzado este año nuestra histórica colaboración con el Grupo Huevos Guillén mediante la participación en un nuevo proyecto para la construcción de una granja de gallinas camperas en Ribera del Fresno. Esta iniciativa contempla una inversión global de 14,5 millones de euros, la creación de más de 60 empleos directos y una capacidad productiva cercana a los 100 millones de huevos al año. Más allá de las magnitudes económicas, este proyecto representa un excelente ejemplo de cómo la colaboración y el acompañamiento empresarial pueden favorecer el arraigo de inversiones industriales en nuestra región.

A estas actuaciones se suma nuestra entrada como socios en UNINDE, una iniciativa que trasciende el ámbito estrictamente empresarial para situarse en una dimensión estratégica para el futuro de Extremadura. La creación de una nueva universidad supone impulsar la formación, la investigación, la captación de talento y la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo. En CEX Capital entendemos que invertir en educación superior también es invertir en competitividad, innovación y desarrollo económico. Por eso consideramos que apoyar la puesta en marcha de este proyecto es una apuesta por el futuro de la región.

Estos tres ejemplos responden a una visión de crecimiento sostenible y de generación de valor a largo plazo que guía el trabajo de CEX Capital. Son proyectos muy diferentes que tienen en común un sólido potencial para crear empleo, atraer inversión, generar conocimiento y fortalecer el tejido empresarial extremeño.

Con esa misma filosofía hemos ido acompañando en los últimos años a empresas como ENTECO, especializada en soluciones de envasado para los sectores farmacéutico y alimentario; COVELESS, referente regional en automatización y robótica industrial; o BRABURA GRILLS, una empresa con sede en Villafranca de los Barros que exporta sus productos de alta gama a más de veinte países.

La evolución positiva de estas compañías demuestra que en Extremadura existen proyectos empresariales sólidos, innovadores y con una enorme capacidad de crecimiento cuando cuentan con el respaldo adecuado.

Futuro

Mirando al futuro, el compromiso de CEX Capital se mantiene inalterable para acompañar a proyectos estratégicos en sus planes de crecimiento para impulsar el desarrollo del tejido empresarial extremeño. Ese es el propósito de la hoja de ruta definida para 2026 por nuestro Consejo de Administración, en el que están representadas esas empresas nacionales y extremeñas que forman parte de CEX Capital y que, junto a la participación de la Junta de Extremadura, contribuyen a orientar las decisiones estratégicas de la Corporación, con inversiones por valor de ocho millones de euros con capacidad para inducir alrededor de 60 millones de inversión adicional y generar cerca de 300 empleos. Se trata de una apuesta ambiciosa, pero coherente con la responsabilidad que asumimos como instrumento al servicio del desarrollo económico regional.

Extremadura reúne hoy condiciones excepcionales para atraer inversión y desarrollar actividad empresarial. Disponemos de suelo industrial competitivo, una posición energética privilegiada, incentivos a la inversión únicos en España y una creciente capacidad para generar innovación y talento. Pero, sobre todo, contamos con personas capaces de transformar oportunidades en proyectos reales.

Nuestra misión consiste, precisamente, en estar a su lado cuando afrontan nuevos desafíos. Acompañarles cuando deciden crecer. Apoyarles cuando necesitan dar un salto de dimensión. Contribuir a que sus proyectos se consoliden y generen nuevas oportunidades para toda la sociedad.

Porque en CEX Capital seguimos convencidos de que cada empresa que crece fortalece Extremadura. Y porque detrás de cada inversión que realizamos existe un único interés: impulsar, desde la colaboración entre empresas e instituciones comprometidas con la región, un tejido empresarial más sólido, más competitivo y mejor preparado para afrontar el futuro.

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*Eduardo Rodríguez Quirós es director de Inversiones de CEX Capital.