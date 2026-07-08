Ismael Villalobos: "Extremadura forma parte de mi identidad personal y empresarial"

Ha pasado un año desde que fue reconocido como Empresario Extremeño del Año. ¿Qué significado tiene hoy para usted aquel premio y cómo lo valora con la perspectiva del tiempo?

-Para mí sigue siendo un honor enorme. Recibir un reconocimiento siempre es importante, pero cuando llega desde tu tierra tiene un valor especial. Extremadura forma parte de mi identidad personal y empresarial, y ese premio lo sentí como un reconocimiento no solo a mi trayectoria, sino también al trabajo de muchas personas que han hecho posible el crecimiento de La Casa de las Carcasas.

Con la perspectiva del tiempo, lo valoro todavía más. Me recordó la responsabilidad que tenemos los empresarios de mirar por esta tierra, de contribuir a que Extremadura sea un lugar donde se pueda emprender, crecer profesionalmente y generar empleo de calidad. Uno de mis objetivos siempre será sumar para que la región tenga más oportunidades.

La Casa de las Carcasas nació en Extremadura y hoy es una marca con presencia internacional. ¿Qué parte de ese origen extremeño sigue estando presente en la cultura de la empresa?

-Sigue estando presente una parte muy importante: la forma de hacer las cosas. La cercanía, el esfuerzo, la humildad, la capacidad de trabajo y el compromiso con las personas son valores que identifico mucho con Extremadura y que también forman parte de la cultura de la empresa.

Además, que la sede central continúe en Jaraíz de la Vera ayuda mucho a mantener vivo ese espíritu. La compañía se ha profesionalizado muchísimo desde los inicios, como es lógico, pero conservar ese vínculo con nuestro origen nos recuerda de dónde venimos y nos ayuda a no perder la esencia.

Cuando mira hacia atrás, desde los primeros pasos en Jaraíz de la Vera hasta superar el millar de tiendas, ¿cuál diría que ha sido la decisión más determinante de su trayectoria?

-Probablemente, la decisión más determinante fue creer de verdad en el proyecto cuando todavía era pequeño. Apostar por crecer, por abrir tiendas, por rodearme de buenos equipos y por profesionalizar la compañía fueron pasos fundamentales.

Pero, por encima de todo, diría que la clave fue entender que la empresa no podía depender solo de una persona. Había que construir una organización, formar equipos, compartir objetivos y crear una cultura empresarial sólida. Esa decisión de apostar por las personas y por la estructura fue determinante para poder crecer.

Muchas veces se habla del éxito empresarial cuando ya ha llegado. ¿Qué momento difícil recuerda como el que más le obligó a cambiar, aprender o resistir?

-En cualquier trayectoria empresarial hay momentos complicados. Cuando una empresa crece rápido, también aparecen dificultades: tomar decisiones bajo presión, adaptarse a nuevos mercados, gestionar equipos cada vez más grandes o asumir riesgos que no siempre sabes cómo van a salir.

Esos momentos te obligan a aprender, a escuchar más, a rodearte mejor y a entender que no todo depende de la intuición. Hay que resistir, pero también cambiar. Para mí, las etapas difíciles han sido necesarias porque me han ayudado a madurar como empresario y a entender que crecer no es solo abrir más tiendas, sino construir mejor.

Su empresa ha convertido un producto funcional, como una funda de móvil, en un complemento de moda. ¿Dónde vio usted esa oportunidad que quizá otros no supieron ver?

-Vi que el móvil se había convertido en algo muy personal, casi una extensión de cada persona. Y si el móvil nos acompaña todo el día, la funda no tenía por qué ser solo un elemento de protección. Podía ser también una forma de expresar gustos, estilo y personalidad.

Ahí estaba la oportunidad: convertir un producto funcional en un complemento de moda, accesible, cambiante y muy conectado con las tendencias. Supimos escuchar al cliente, renovar producto constantemente y entender que no vendíamos solo fundas, sino una experiencia de compra y una forma de personalización.

La compañía ha crecido muy rápido en tiendas, países y plantilla. ¿Cómo se mantiene la esencia de una empresa cuando deja de ser pequeña y pasa a competir a escala internacional?

-La esencia se mantiene cuidando el sentimiento de pertenencia de las personas que forman la organización, e intentando, que quienes empiezan a formar parte se impregnen de ese sentimiento. Cuando creces tanto, necesitas procesos, estructura y profesionalización, pero no puedes perder los valores que te han traído hasta aquí.

Es fundamental invertir en formación, transmitir bien los objetivos y asegurarse de que la cultura de la empresa esté presente en todos los equipos. La esencia no se mantiene sola: hay que trabajarla, comunicarla y dar ejemplo. Y en nuestro caso, mantener la sede central en Jaraíz también ayuda a conservar ese vínculo con nuestros orígenes.

En Extremadura se habla mucho del reto de retener talento joven. ¿Qué cree que necesita la región para que más jóvenes se atrevan a emprender o quedarse a desarrollar sus proyectos aquí?

-Extremadura tiene talento, capacidad y muchas posibilidades. Pero necesitamos facilitar más el camino a los jóvenes que quieren emprender o desarrollar sus proyectos aquí. Una parte importante pasa por eliminar trabas burocráticas y agilizar ayudas que muchas veces llegan tarde o son demasiado complejas para quien está empezando.

También es clave apostar por la formación, por conectar mejor empresa y talento joven, y por generar referentes. Los jóvenes tienen que sentir que en Extremadura también pueden proyectarse profesionalmente, crear empresas, innovar y construir un futuro sin tener que marcharse necesariamente fuera.

En los últimos años también se ha hablado de nuevas etapas, inversiones y diversificación. ¿Qué le mueve ahora como empresario: crecer más, consolidar lo construido o explorar nuevos sectores?

-Creo que las tres cosas son compatibles si se hacen con sentido. Crecer siempre es una motivación, pero crecer por crecer no debe ser el objetivo. Hay que consolidar lo construido, cuidar los equipos, fortalecer la estructura y seguir buscando oportunidades.

Como empresario me mueve seguir aprendiendo, generar empleo, aportar valor y explorar proyectos que tengan recorrido. Pero siempre con una idea clara: que todo lo que hagamos tenga una base sólida y, en la medida de lo posible, contribuya también al desarrollo de nuestra tierra.

Si hoy pudiera hablar con el Ismael Villalobos que empezaba en 2013, ¿qué consejo le daría y qué error le recomendaría no evitar porque fue necesario para llegar hasta aquí?

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-Le diría que confiara en su intuición, pero que aprendiera antes a rodearse de buenos profesionales. Que escuchara mucho, que no tuviera miedo a crecer, pero que entendiera desde el principio la importancia de la formación, la cultura empresarial y los valores. Y no le recomendaría evitar los errores. Algunos errores son necesarios porque te enseñan cosas que no se aprenden de otra manera. Lo importante es reconocerlos rápido, aprender de ellos y no perder nunca la humildad. Seguramente, muchos de esos errores fueron parte del camino que permitió llegar hasta aquí.