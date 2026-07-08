Luz verde para la nueva granja de gallinas camperas de Huevos Guillén en Ribera del Fresno

Luz verde para la nueva granja de gallinas camperas del Grupo Huevos Guillén en la localidad de Ribera del Fresno, que será la segunda granja de la empresa en Extremadura, junto con la instalación de Almendralejo, muestra de la apuesta estratégica de este grupo líder por esta comunidad. La instalación alcanzará una capacidad máxima de 320.000 gallinas y una producción que rozará los 100 millones de huevos al año. A nivel de empleo, se prevé la creación de más de 60 puestos de trabajo directos y numerosos empleos indirectos en los próximos cinco años.

La nueva instalación ha recibido la resolución favorable de la Dirección General de Sostenibilidad, por la que se formula la declaración de impacto ambiental, que era el paso necesario para poder comenzar las obras de manera inmediata, por parte de la empresa promotora, Dehesa de Monfragüe, S.L.U. (de Grupo Huevos Guillén).

Gallinas camperas de Huevos Guillén. / HUEVOS GUILLÉN

El nuevo proyecto de Huevos Guillén que se ubicará en la localidad de Ribera del Fresno (Badajoz) se enmarca en el Plan estratégico de la compañía, por el cual se espera alcanzar los 10 millones de aves para el año 2030, para responder a la creciente demanda por este alimento tan nutritivo para la población, un básico en la cesta de la compra.

Igualmente, supone un paso importante en la apuesta por una producción libre de jaulas, y más concretamente, de gallinas camperas, con acceso libre al exterior. Esto viene motivado en respuesta al interés de la sociedad por los huevos producidos por sistemas alternativos, en especial de huevo campero, todo ello impulsado por una mayor conciencia social por el bienestar animal y la sostenibilidad ambiental. Para ello, Grupo Huevos Guillén ha comprometido un presupuesto de inversiones de 210 M€ a cuatro años, repartidos entre 2025 (54 M€, ya ejecutados), 2026 (58 M€), 2027 55 M€) y 2028 (42 M).

Concretamente, la nueva instalación de Ribera del Fresno alcanzará las 320.000 aves de capacidad una vez funcione a pleno rendimiento, distribuidas en 8 naves de puesta, y conllevará una inversión total de 14,5 millones de euros. La instalación se irá completando de forma progresiva hasta su finalización.

Por su cercanía a las instalaciones en Almendralejo, posibilitará sinergias con el centro existente, para el proceso final de clasificación y envasado de los huevos, antes de llegar al consumidor final.

Detalles de la instalación

La instalación se encuentra al sureste de la localidad y a una distancia de 4.500 metros de Ribera del Fresno y a 3.700 metros de la localidad de Hinojosa del Valle, siendo la distancia a núcleos urbanos superior a 1.000 metros.

El complejo avícola de gallinas camperas contará con una capacidad máxima de 320.000 aves, y prevé una producción anual de 96.960.000 huevos. Estará formado por 5 núcleos productivos.

Los núcleos 1, 2 y 3 contarán con una capacidad para 80.000 aves y estarán formados, cada uno de ellos, por dos naves de puesta, una nave almacén de huevos y cobertizo para la gallinaza (estercolero). Los núcleos productivos 4 y 5 contarán con una capacidad para 40.000 aves y estarán formados, cada uno de ellos, por una nave de puesta, una nave almacén de huevos y cobertizo para la gallinaza (estercolero).

El sistema de producción que se desarrollará en el complejo avícola será el de gallinas camperas, con acceso libre de las gallinas al interior de las naves de puesta y exterior de los alojamientos, de forma que puedan alimentarse y moverse de forma libre por el área habilitada para campeo, con una superficie mínima de 4 m2/gallina. Para ello se dispondrá de 5 patios o zonas de campeo.

El Ayuntamiento de Ribera del Fresno informa, además, que la actividad propuesta es compatible con el planeamiento urbanístico.

Grupo Huevos Guillén

Con 13 grajas propias y una industria de ovoproductos, Huevos Guillén es una de las empresas líderes en el sector avícola de puesta en España, especializada en la producción y comercialización de huevos (gallina y codorniz) y ovoproductos. Actualmente, disponemos de un censo de 5,5 millones de gallinas, y comercializamos 110 millones de docenas de huevos.

Con más de 40 años de experiencia, apostamos por una producción libre de jaula, la sostenibilidad de nuestra producción y una alta tecnología en seguridad alimentaria.

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La compañía busca ser un referente en la transición hacia una ganadería más sostenible y respetuosa con el entorno. A finales de 2026, la compañía alcanzará más de un 80% de su censo libre de jaula.