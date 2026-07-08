«Mantener y hacer crecer una empresa durante 40 años en Extremadura también es construir territorio»

Hoy celebramos mucho más que un aniversario: celebramos el valor de construir empresa, generar empleo y hacer crecer nuestra tierra.

-Mofexsa celebra su 40 aniversario convertida en una de las empresas referentes en interiorismo y equipamiento integral en Extremadura. ¿Qué supone llegar hasta aquí?

-Llegar a los 40 años supone muchísimo más que cumplir una cifra. Significa haber sido capaces de mantener, consolidar y hacer crecer una empresa en Extremadura durante cuatro décadas, adaptándonos a los cambios, evolucionando y manteniendo siempre nuestra esencia.

Para nosotros este aniversario representa esfuerzo, compromiso y continuidad. Detrás de estos 40 años hay muchísimas personas: trabajadores, clientes, proveedores y colaboradores que han formado parte de esta historia.

También creemos que es un buen momento para reivindicar algo importante: desde Extremadura se pueden construir proyectos empresariales sólidos, duraderos y con visión de futuro.

Mofexsa ofrece múltiples soluciones de mobiliario para la administración pública, el comercio, la educación, la empresa, los hoteles, y la sanidad, entre otros muchos sectores. / EL PERIÓDICO

-Mofexsa ha evolucionado mucho desde sus inicios. ¿Cómo definiría esa transformación?

-Mofexsa nace de una empresa familiar con raíces que se remontan a finales de los años 60, una empresa que ha ido evolucionando hasta convertirse en referente en nuestra región siendo especialista en soluciones integrales llave en mano.

Hoy desarrollamos proyectos muy diversos: hospitales, residencias, hoteles, oficinas, espacios institucionales, centros educativos o entornos empresariales, etc.

Pero más allá del crecimiento, lo importante es que hemos mantenido una manera de trabajar basada en la cercanía, la responsabilidad y la seriedad.

Mofexsa ofrece múltiples soluciones de mobiliario para la administración pública, el comercio, la educación, la empresa, los hoteles, y la sanidad, entre otros muchos sectores. / EL PERIÓDICO

-Precisamente, Mofexsa participa en proyectos muy relevantes para Extremadura. ¿Qué significa eso para la empresa?

-Es una enorme responsabilidad y también un orgullo. Poder participar en espacios que forman parte del día a día de las personas es algo muy especial. Hemos trabajado en proyectos sanitarios, turísticos, empresariales o institucionales que contribuyen a mejorar la funcionalidad y el bienestar de muchos entornos.

Siempre intentamos entender cada proyecto no solo desde el diseño o el equipamiento, sino desde cómo ese espacio va a influir en las personas que lo utilizan.

Mofexsa ofrece múltiples soluciones de mobiliario para la administración pública, el comercio, la educación, la empresa, los hoteles, y la sanidad, entre otros muchos sectores. / EL PERIÓDICO

-En este aniversario también quieren lanzar un mensaje ligado al territorio y a la empresa extremeña.

-Sí. Queremos que este aniversario vaya más allá de «Mofexsa cumple 40 años».

Nos gustaría que sirviera también para poner en valor el tejido empresarial extremeño. Porque mantener una empresa durante 40 años genera empleo, estabilidad, oportunidades y confianza.

Extremadura necesita referentes empresariales que inspiren a nuevas generaciones y demuestren que aquí también se puede emprender, crecer y consolidar proyectos importantes.

Las empresas forman parte del desarrollo de una región y creemos que hay que reivindicar ese papel.

Mofexsa ofrece múltiples soluciones de mobiliario para la administración pública, el comercio, la educación, la empresa, los hoteles, y la sanidad, entre otros muchos sectores. / EL PERIÓDICO

-Uno de los aspectos que más destacan en Mofexsa es el equipo humano.

-Sin duda. Ninguna empresa llega a los 40 años sola. Nuestro equipo ha sido fundamental. Contamos con profesionales especializados en diferentes áreas capaces de afrontar proyectos muy complejos con una visión integral. Además, siempre hemos apostado mucho por el compromiso con nuestro entorno y por trabajar con proveedores de proximidad siempre que es posible. Creemos en la economía circular y en generar valor también alrededor de nosotros.

Mofexsa ofrece múltiples soluciones de mobiliario para la administración pública, el comercio, la educación, la empresa, los hoteles, y la sanidad, entre otros muchos sectores. / EL PERIÓDICO

-¿Cuál cree que ha sido la clave para mantenerse durante cuatro décadas?

-La clave ha sido no dejar nunca de evolucionar. La capacidad de adaptación y el compromiso con el trabajo bien hecho.

Hemos apostado por la incorporación de nuevas tecnologías, por soluciones cada vez más sostenibles y por la formación continua de nuestro equipo, porque entendemos que el conocimiento es una de las mayores fortalezas de una empresa. Al mismo tiempo, analizamos de forma constante la evolución de los mercados y las nuevas necesidades de nuestros clientes para anticiparnos y ofrecer soluciones que aporten verdadero valor. Todo ello sin renunciar a los principios que siempre han definido a Mofexsa: el compromiso, la cercanía y la calidad.

-¿Cómo afronta Mofexsa el futuro?

-Con ilusión y responsabilidad.

Vivimos un momento de transformación en muchos ámbitos: sostenibilidad, diseño, tecnología, bienestar en los espacios… y queremos seguir evolucionando en esa línea.

Nuestro objetivo es continuar creciendo de forma sostenible, manteniendo la calidad, la cercanía y el compromiso que siempre han definido a Mofexsa.

Cumplir 40 años no es un punto final. Es un impulso para seguir construyendo futuro desde Extremadura.