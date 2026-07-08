Marga Serna: «la mejor carta de presentación de Extremadura son sus empresarios»

«La mejor carta de presentación de Extremadura son sus empresarios». Con esta afirmación, la directora territorial de Unicaja en la Comunidad, Marga Serna, resume el papel que desempeñan miles de empresas, autónomos y emprendedores en el crecimiento de la región. A su juicio, «el talento empresarial extremeño está convirtiendo los desafíos en oportunidades de crecimiento, impulsando proyectos cada vez más innovadores, competitivos y preparados para afrontar los retos del futuro».

Un protagonismo que cobra especial relevancia en el marco de los Premios Empresario Extremeño del Año 2026, una cita que, de la mano de El Periódico Extremadura, reconoce el esfuerzo, la capacidad de adaptación y el compromiso de quienes contribuyen cada día a generar riqueza, empleo y oportunidades en la Comunidad Autónoma.

«El talento empresarial extremeño está convirtiendo los desafíos en oportunidades de crecimiento» MARGA SERNA — DIRECTORA TERRITORIAL DE UNICAJA EN EXTREMADURA

La directora territorial de Unicaja considera que Extremadura atraviesa un momento especialmente relevante desde el punto de vista empresarial. A la fortaleza de sectores tradicionales como el agroalimentario se suman nuevas oportunidades vinculadas a la transformación digital, las energías renovables, la sostenibilidad o la apertura a nuevos mercados. Un contexto que está permitiendo a numerosas compañías abordar procesos de modernización y crecimiento con una visión cada vez más ambiciosa.

En su opinión, uno de los aspectos más destacados de esta evolución es el hecho de que no se limita a las grandes firmas. Las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos continúan siendo el principal motor económico de la región. Su actividad resulta fundamental para generar empleo, impulsar la economía local y contribuir a la cohesión territorial en numerosos municipios extremeños.

Desde su experiencia al frente de la Dirección Territorial de Unicaja en Extremadura, Serna señala que las necesidades de las empresas han evolucionado de forma significativa. Si hace unos años la principal preocupación se centraba en el acceso a financiación, hoy las compañías afrontan desafíos más amplios relacionados con la digitalización, la sostenibilidad, la gestión eficiente de sus recursos, la incorporación de talento o los procesos de expansión e internacionalización.

«Las empresas necesitan hoy no solo financiación, sino que buscan acompañamiento, especialización y cercanía» MARGA SERNA — DIRECTORA TERRITORIAL DE UNICAJA EN EXTREMADURA

«Para responder a esta realidad, Unicaja ha reforzado su propuesta para empresas y autónomos con soluciones que combinan financiación, asesoramiento especializado y acompañamiento en la toma de decisiones», manifiesta. El objetivo es ayudar a cada negocio a afrontar sus procesos de inversión, modernización y crecimiento desde un conocimiento cercano de su actividad y de las particularidades del entorno económico extremeño.

Banca cercana

Precisamente, Serna asegura que la cercanía sigue siendo uno de los elementos diferenciales de Unicaja. Una proximidad que va más allá de la presencia física y que se traduce en la capacidad de comprender las necesidades concretas de cada proyecto empresarial para ofrecer respuestas adaptadas a cada etapa de desarrollo.

La representante de Unicaja también pone en valor la importancia de la colaboración entre empresas, instituciones y entidades financieras para aprovechar todo el potencial económico de Extremadura.

Prueba de ello son los acuerdos que la entidad mantiene con organismos como Extraval, Extremadura Avante y las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres, así como la colaboración con distintos círculos empresariales para facilitar el acceso a financiación y respaldar la actividad emprendedora. Además, mantiene una presencia activa en encuentros sectoriales de referencia, como Agroexpo, especialmente relevante para el sector agroalimentario.

Inversión, innovación y crecimiento

En opinión de Marga Serna, el futuro de la región dependeráen gran medida de la capacidad colectiva para impulsar la inversión, favorecer la innovación y generar un entorno que facilite el crecimiento empresarial.

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En cualquier caso, se muestra optimista respecto a las perspectivas de la Comunidad: «Extremadura dispone de activos diferenciales, talento empresarial y sectores estratégicos con una elevada capacidad de crecimiento que permiten afrontar los próximos años con confianza». Un potencial que, tal y como afirma, se refleja, precisamente, en las trayectorias de los empresarios reconocidos en esta nueva edición de los Premios Empresario Extremeño del Año.