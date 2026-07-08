Navalmoral ya no espera al futuro

Hace ahora tres años, el nuevo equipo de Gobierno de Navalmoral de la Mata asumió la Alcaldía con un compromiso claro: mejorar los servicios públicos, cuidar el mantenimiento urbano y desbloquear proyectos estratégicos que no terminaban de arrancar. Aquellos eran los primeros objetivos de una nueva etapa. Hoy, ese impulso de cambio no solo se mantiene, sino que se ha consolidado en un proyecto de ciudad con una idea muy clara: Navalmoral ya no se limita a esperar oportunidades; ahora trabaja para crearlas y atraerlas. Mientras el equipo de Gobierno liderado por Enrique Hueso trabaja para mejorar el día a día de sus vecinos, proyecta una ciudad de futuro con más empleo, más inversión y más oportunidades.

Sesión constitutiva y firma de los estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) de Expacio Navalmoral. / AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

Con esa visión, el Ayuntamiento quiere asumir un papel mucho más activo en la defensa de los intereses de Navalmoral. Busca acuerdos, tiende puentes y refuerza la colaboración con otras administraciones, especialmente con la Junta de Extremadura. Esa coordinación ya se traduce en mejoras concretas para los moralos, como el nuevo aparcamiento del Hospital Campo Arañuelo, una demanda de hace años que hoy es una realidad.

Pero defender los intereses de Navalmoral también significa alzar la voz cuando es necesario. Así, el Ayuntamiento ha sido particularmente activo en su defensa de la Central Nuclear de Almaraz. Hace tres años, muchos daban por inevitable su cierre.

Visita del CEO de AESC a la localidad y a los terrenos de la gigafactoría. / AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

Sin embargo, desde el Ayuntamiento se retoman las relaciones con la Central Nuclear, que durante años permanecían rotas y hoy, gracias al trabajo conjunto con otros alcaldes del Campo Arañuelo y al respaldo de miles de vecinos, el escenario ha cambiado. No hay resignación, y sí una convicción compartida: mantener Almaraz significa preservar empleo, actividad económica y oportunidades para toda la comarca.

La misma determinación ha mostrado el Ayuntamiento respecto a la llegada de la Alta Velocidad. Navalmoral, y toda Extremadura, ha de estar mucho mejor conectada, pero que esa conexión debe respetar el urbanismo de la ciudad. Defender una integración ferroviaria que una, en lugar de dividir, es también defender el futuro de Navalmoral.

Mirando al medio y largo plazo, la estrategia del Ayuntamiento tiene un eje fundamental: el nuevo Plan General Municipal. No se trata únicamente de un instrumento urbanístico; es la herramienta que permitirá transformar el modelo de crecimiento de Navalmoral. Preparará nuevo suelo para viviendas y empresas, ordenará los futuros desarrollos industriales, simplificará la normativa y ofrecerá seguridad a quienes quieran invertir aquí.

Sesión de trabajo para la elaboración del Plan General Municipal. Consejo consultivo civil. / AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

Sobre esa base ya comienzan a consolidarse proyectos de enorme relevancia, como la gigafactoría de AESC o el futuro centro de datos de Merlin Properties, cuyas obras podrían empezar a la vuelta del verano. Dos inversiones que, juntas, pueden convertirse en un importante motor de generación de empleo y situar Navalmoral como el gran polo industrial de Extremadura y sus zonas de influencia.

Pero pensar en grande no significa olvidar lo cercano. Mientras se proyecta la ciudad del mañana, sigue la transformación de la ciudad de hoy. La renovación de calles y aceras, el asfaltado, la mejora de la accesibilidad, la modernización de edificios públicos o las actuaciones de eficiencia energética responden a una misma filosofía: cuidar cada detalle para mejorar la calidad de vida de quienes viven aquí.

Ese mismo enfoque guía la política económica del Ayuntamiento. Su objetivo es acompañar a quienes emprendan y generen empleo, no añadirles más obstáculos. Por eso el Consistorio mantiene un diálogo permanente con las asociaciones empresariales y comerciales, impulsa ayudas al comercio, simplifica los trámites administrativos y defiende una fiscalidad municipal equilibrada. La mejor manera de fortalecer el tejido económico es facilitar la actividad de quienes cada mañana levantan la persiana de su negocio.

Navalmoral avanza en la dirección correcta. Queda mucho camino por recorrer, pero se va consolidando una ciudad más preparada para el futuro, más atractiva para vivir, trabajar e invertir. Una ciudad que transforma su presente y que ya no espera las oportunidades.

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*Enrique Hueso es alcalde de Navalmoral de la Mata