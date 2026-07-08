Nevacam convierte Extremadura en una joya en nuestras manos

La gala de los Premios Empresario Extremeño del Año contará este año con un detalle muy especial de Joyería Nevacam, una de las firmas de referencia en Cáceres. Con motivo de su 70 aniversario, la empresa aportará seis pulseras ‘Extremadura en tu mano’, una colección de edición limitada diseñada por José Félix Nevado y concebida como un homenaje a algunos de los símbolos más reconocibles de la región. Las seis piezas se sortearán entre los asistentes a la entrega de galardones.

Cada pulsera está realizada en plata de ley . La pieza reúne en una misma joya varios emblemas del patrimonio extremeño: el Teatro Romano de Mérida, la Puerta de Palmas de Badajoz, el Puente de Alcántara, Trujillo, Cáceres y Plasencia. El resultado es una creación que une artesanía, diseño y sentimiento de pertenencia, pensada para llevar Extremadura no solo en el recuerdo, sino también en la mano.

La aportación de Nevacam a la gala tiene además un valor simbólico especial. La joyería celebra siete décadas de historia, una trayectoria ligada al comercio de proximidad, al trato personal y a la confianza de varias generaciones de clientes. La firma, con origen en Cáceres, ha sabido mantener la esencia de la joyería tradicional y, al mismo tiempo, adaptarse a los nuevos gustos, formatos y demandas del mercado.

Al frente de esa evolución se encuentra José Félix Nevado, heredero de una historia familiar iniciada por su padre, Rosendo Nevado, y responsable de mantener viva una marca muy reconocida en la ciudad. Nevacam ha construido su identidad sobre la selección de piezas de calidad, la atención especializada y la creación de joyas con un marcado componente emocional.

La colección ‘Extremadura en tu mano’ resume precisamente esa filosofía: transformar el patrimonio en una joya, convertir los símbolos de la región en diseño y ofrecer una pieza exclusiva que habla de identidad, elegancia y arraigo. En una noche dedicada a reconocer la trayectoria, la iniciativa y el talento empresarial extremeño, estas pulseras se convierten también en un homenaje a la tierra que inspira a quienes emprenden, crean y permanecen.

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Con su colaboración, Nevacam suma al encuentro empresarial el brillo de una firma cacereña que cumple 70 años mirando al futuro sin perder de vista su origen. Una joyería que ha crecido desde la confianza y que celebra su aniversario haciendo lo que mejor sabe hacer: convertir una historia en una pieza única.

Imágenes de siete décadas de historia

Rosendo Nevado, fundador de la joyería, con un aprendiz. / CEDIDA

Primeros escaparates de Joyería Nevado. / CEDIDA

Toda la familia Nevado colaboraba en la joyería. / CEDIDA

La tradición tiene un peso muy importante en la joyería. / CEDIDA

Mostrador de los inicios de Joyería Nevado. / CEDIDA