Los Premios Empresario reivindican hoy el papel de los creadores de riqueza

Extremadura celebra hoy una de sus grandes citas empresariales del año. El Hotel Hospes Palacio de Arenales & Spa, en Malpartida de Cáceres, acoge la gala de entrega de los XXXI Premios Empresario Extremeño del Año, los galardones que concede El Periódico Extremadura, del grupo Prensa Ibérica, para reconocer la trayectoria, la iniciativa, el liderazgo y la capacidad de generar empleo, innovación y riqueza desde la región.

Patrocinan y apoyan Iberdrola, Mapfre, Junta de Extremadura, Philip Morris Spain, Unicaja, Ayuntamiento de Cáceres, IREN y Aqualia

La gala reunirá a las principales autoridades de Extremadura, representantes institucionales, empresarios, directivos y responsables del grupo editor de El Periódico Extremadura, en una noche pensada para poner en valor el papel del tejido productivo regional y de quienes han convertido sus proyectos empresariales en motores de futuro para la comunidad. Más de 300 invitados asisten a la gran fiesta de los creadores de riqueza en Extremadura, una de las fechas clave del calendario social y político de la región.

Apoyos

Los XXXI Premios Empresario Extremeño del Año cuentan con el patrocinio y apoyo de Iberdrola, Mapfre, Junta de ExtremaduraPhilip Morris SpainUnicajaAyuntamiento de CáceresIREN y Aqualia. Su respaldo permite consolidar una cita que, año tras año, se ha convertido en punto de encuentro entre empresa, instituciones y sociedad civil.

Patrocinadores de los Premios Empresario de Extremadura / EL PERIÓDICO

La gala cuenta, además, con la colaboración de Mofexsa, que aportará abanicos para los invitados; Grupo Pitarch las bolsas de obsequios; Coca-Cola dará a probar sus nuevos sabores; La Chinata regalará una tote bag con una botella de aceite y Especias del Sol nos obsequiará con un bote de sal marina en escamas con Pimentón de la Vera.

Los asistentes degustarán en la cena DOP Torta del Casar, Jamones Casa Bautista y vinos de Bodegas Ruiz Torres .

Nevacam sorteará seis pulseras de plata de su exclusiva colección sobre Extremadura y Ceres Motor, concesionario BMW en Cáceres, mostrará la potencia de sus vehículos en una noche concebida también como escaparate de marcas, productos y empresas vinculadas al territorio.

Colaboradores de la gala de los Premios Empresario Extremeño del Año. / EL PERIÓDICO

Especias del Sol, bote de Sal Escamas con Pimentón. / EL PERIÓDICO

En esta XXXI edición, el máximo galardón, el Premio Empresario Extremeño del Año 2026, ha recaído en Andrés López y Jesús Nieto, de Vítaly, por haber impulsado desde Extremadura uno de los grandes grupos nacionales en el ámbito de la seguridad, la salud laboral y el bienestar corporativo.

Junto a ellos, también serán reconocidos Especias del Sol, con el Premio a la Trayectoria Empresarial; El Encinar de Humienta, con el Premio a la Promoción de Extremadura; Diamond Foundry, con el Premio a la Iniciativa Empresarial; Ingulados, con el Premio Pyme; y Carmen López Serrano, de Vegenat, como Directivo del Año. Además, el Premio Especial recae este año en el Centro de Formación de Tropa Nº 1 de Cáceres, CEFOT, y el Premio Joven Promesa distingue a Juan Diego Mateos Cendrero, graduado del doble grado en ADE y Economía por la Universidad de Extremadura.

A estos reconocimientos se suman el Premio Especial al Centro de Formación de Tropa Nº 1 de Cáceres, CEFOT, institución profundamente vinculada a la ciudad y a la formación de miles de militares durante décadas, y el Premio Joven Promesa a Juan Diego Mateos Cendrero, graduado del doble grado en ADE y Economía por la Universidad de Extremadura, cuyo expediente académico simboliza el talento joven que se forma en la región y que aspira a contribuir a su futuro.

El conjunto de premiados ofrece una imagen muy precisa de la nueva empresa extremeña: diversa, ambiciosa, arraigada y cada vez más conectada con sectores de futuro. Salud laboral, alimentación, industria cárnica, alta tecnología, biotecnología, nutrición clínica, formación y talento universitario conviven en una misma relación de galardonados, demostrando que Extremadura sabe competir desde la tradición, pero también desde la ciencia, la innovación y la industria avanzada.

El palmarés de esta edición refleja la diversidad de la nueva empresa extremeña. Salud laboral, alimentación, industria cárnica, alta tecnología, biotecnología, nutrición clínica, formación militar y talento universitario conviven en una relación de premiados que muestra una región capaz de crecer desde sectores tradicionales y, al mismo tiempo, abrirse a nuevas actividades industriales, científicas y tecnológicas.

Ana Pecos y Manu Pérez. / EL PERIÓDICO

Presentadores

La gala estará presentada por Ana Pecos y Manu Pérez, dos periodistas extremeños con una amplia trayectoria en radio, televisión y conducción de actos públicos. Pecos, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Extremadura, ha desarrollado buena parte de su carrera vinculada a la televisión y a los formatos especiales, y en 2026 ha sido reconocida como Alumni Honorífica de la UEx. Pérez, natural de Salvatierra de los Barros, estudió Periodismo en la Universidad de Sevilla y en la University of Derby, y ha pasado por medios como Onda Cero, Cadena SER Extremadura, Canal Extremadura y Telemadrid, donde ha presentado informativos.

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Celia Romero, cantaora. / EL PERIÓDICO

La parte musical correrá a cargo de Celia Romero, cantaora de Herrera del Duque, que hizo historia al conquistar en 2011 la Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión con solo 16 años. Estará acompañada al piano por el maestro Pedro Calero.