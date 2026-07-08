Un sector que construye Extremadura

Este 2026 es un año especial para PYMECON. Celebramos nuestro 40 aniversario, cuarenta años dan para mucho. Dan para ver crecer ciudades, para ver nacer barrios enteros, para asistir a cómo una región va cambiando de cara a golpe de trabajo, de obra y de oficio. Desde PYMECON llevamos cuatro décadas metidos en esa historia, junto a las empresas del sector en Extremadura, atravesando ciclos de bonanza, años muy duros y recuperaciones que casi nunca llegaron con la velocidad que hacía falta.

Actualmente, nuestro sector vive un momento delicado. Hay actividad, sí, pero también hay problemas de fondo que no desaparecen solos y que merecen que alguien los nombre sin rodeos. Porque la construcción no es solo grúas y andamios: es vivienda para las familias, es empleo en los pueblos, es la infraestructura que hace posible que una región funcione. Y ahora mismo hay tres asuntos concretos que están poniendo a prueba esa realidad, y que en PYMECON vemos de primera mano cada día.

Obras en Malpartida de Cáceres. / CARLOS GIL

El mercado de la vivienda: cuando la demanda supera a la oferta

Extremadura no ha escapado a la crisis de vivienda. Tendemos a pensar que ese es un problema de las grandes ciudades, pero quien trabaja en el sector aquí sabe perfectamente que la situación lleva tiempo tensándose también en nuestra región, aunque con menos ruido mediático del que merece.

En los últimos años, la demanda ha crecido con fuerza en las dos capitales de provincia y en sus alrededores. Badajoz y Cáceres acumulan la mayor presión, pero Mérida o Plasencia también empiezan a notar una escasez de vivienda disponible que hasta hace poco nadie hubiera imaginado aquí.

El problema es sencillo de explicar, aunque complicado de resolver: no se está construyendo lo suficiente. El parque de vivienda nueva es escaso, el alquiler está desbordado y la rehabilitación, que debería ser una válvula de escape importante, avanza muy por debajo de lo que el mercado necesita y de lo que los fondos europeos disponibles permitirían hacer.

Detrás de eso hay varias razones. El suelo finalista en las zonas con más demanda ha subido mucho de precio. Los costes de construcción siguen siendo altos después de los años de inflación. Y los plazos para obtener licencias y tramitar proyectos urbanísticos, aunque algunos ayuntamientos han mejorado bastante, siguen siendo un freno real para muchas promociones que se quedan en el cajón.

El resultado lo ven las familias cada vez que buscan dónde vivir: precios que no encajan con sus salarios, alquileres que se han disparado y la sensación de que comprarse una casa en Extremadura está dejando de ser algo al alcance de cualquiera. En una región que lleva años perdiendo población, este no es un problema menor. Es uno de los que más nos preocupa.

La mano de obra: el freno que no se ve desde fuera

Hay algo que cualquier empresario del sector en Extremadura te dice en cuanto le preguntas por sus problemas: no encuentro trabajadores. No es una queja puntual ni exagerada. Es una realidad que se repite en otros sectores y en todas las provincias, y que llevamos años intentando visibilizar.

Faltan oficiales de albañilería, fontaneros, electricistas, carpinteros… Perfiles que antes eran relativamente fáciles de cubrir, ahora se han convertido en un quebradero de cabeza permanente. Y lo más preocupante es que muchas empresas no pueden crecer, no porque les falten encargos, sino porque no tienen con quién ejecutarlos.

Para entender cómo hemos llegado hasta aquí hay que volver a 2008. La crisis destruyó una generación entera de trabajadores de la construcción. Muchos se fueron a otros sectores o emigraron, y nunca regresaron. El oficio se ganó fama de inestable y la Formación Profesional no ha conseguido llenar ese hueco generacional, aunque las condiciones laborales y los salarios del sector hayan mejorado notablemente desde entonces.

Hoy los jóvenes siguen sin ver la construcción como una salida profesional atractiva, y eso no se resuelve solo con más oferta formativa. Hace falta cambiar la imagen del sector, y para eso es necesario que empresas, administraciones y centros educativos empujen en la misma dirección.

Desde PYMECON llevamos tiempo trabajando en este frente: programas de formación, colaboración con centros de FP y una apuesta seria por incorporar a más mujeres a los oficios de la construcción. No como gesto, sino como necesidad real. No podemos seguir descartando a la mitad de la población activa cuando hay tanto trabajo por hacer y tan pocos brazos disponibles.

Con todo, lo que hacemos desde el sector no alcanza. Hacen falta políticas públicas concretas que dignifiquen la FP de edificación y obra civil, que orienten a los jóvenes hacia estos oficios y que adapten los planes formativos a lo que las empresas necesitan hoy, no a lo que se necesitaba hace veinte años.

Digitalización: ya no es una opción

El sector está cambiando más rápido de lo que muchos perciben desde fuera. La metodología BIM, la construcción industrializada, los materiales sostenibles, la eficiencia energética... todo eso ya no es el futuro. Es lo que algunos clientes y licitaciones están empezando a exigir ahora mismo, y la tendencia no va a remitir.

El reto para las pymes es que transformarse digitalmente cuesta dinero, tiempo y formación, y no siempre resulta sencillo saber por dónde empezar ni qué ayudas existen para hacerlo. Pero quienes se quedan quietos van a notar las consecuencias antes de lo que esperan, y eso también nos preocupa.

Desde PYMECON intentamos que esa transición sea menos solitaria: informamos sobre ayudas disponibles, organizamos formación específica y, sobre todo, creamos espacios donde los empresarios puedan hablar entre ellos y aprender de quien ya ha dado el paso. En un sector tan fragmentado como el nuestro, compartir experiencias tiene un valor que pocas veces se cuantifica bien.

Un sector que merece más atención

Los Premios Empresario Extremeño del Año llevan treinta y una ediciones reconociendo a quienes impulsan la economía de esta región. Este año, desde PYMECON queremos recordar que entre esos empresarios hay miles de profesionales de la construcción y sus actividades afines que cada día levantan Extremadura, muchas veces sin el reconocimiento que merecen.

Necesitan que se construya más vivienda asequible para los extremeños que quieren quedarse aquí. Necesitan cantera joven que asegure el relevo generacional. Y necesitan que las administraciones traten la construcción como lo que es: un sector estratégico para el desarrollo de la región, no un recurso al que se recurre cuando hay que inaugurar algo.

El futuro del sector dependerá, en gran medida, de la capacidad de adaptación que tengamos hoy. Si seguimos considerando la construcción como un sector antiguo y poco cualificado, el problema de la mano de obra seguirá agravándose. Pero si somos capaces de modernizar su imagen, apostar por la formación y generar estabilidad, podremos construir un modelo sólido y sostenible para las próximas décadas.

Extremadura tiene suelo, necesidad de vivienda, capacidad empresarial y calidad de vida para convertirse en un referente del desarrollo residencial sostenible. El reto es importante, pero también lo es la oportunidad. La falta de mano de obra no debe entenderse únicamente como un problema, sino como una señal de que necesitamos reinventar el sector y hacerlo más atractivo, moderno y eficiente.

Cuarenta años después de nuestra fundación, seguimos aquí. Seguimos construyendo…

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*José Luis Iglesias es gerente de Pymecon