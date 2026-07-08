El tabaco es parte de la identidad productiva del norte de Cáceres desde hace décadas

El inicio de una nueva campaña tabaquera no solo marca el comienzo de un nuevo ciclo agrario, sino que representa la continuidad de una actividad estratégica para nuestras comarcas productoras, para miles de familias y para el conjunto de la economía regional.

Desde hace décadas, el tabaco es parte de la identidad productiva del norte de Cáceres y constituye uno de los principales motores de desarrollo de una amplia zona de Extremadura. Su capacidad para generar empleo, fijar población y sostener la actividad económica en el medio rural convierte a este cultivo en una actividad imprescindible que, además, está plenamente integrada en los mercados internacionales del tabaco.

Extremadura concentra en torno al 98-99 % de la producción española de tabaco y, aproximadamente, el 20 % de la producción europea. Esta posición de liderazgo es fruto del trabajo de generaciones de agricultores que han sabido adaptarse a las exigencias del mercado y a difíciles retos regulatorios, consiguiendo estándares de calidad reconocidos inequívocamente por todas las multinacionales tabaqueras.

Selección de tabaco en Cetarsa. / Tomas Avis

Según los últimos estudios, la contribución total del sector del tabaco al PIB autonómico asciende a 150 millones de euros (estimaciones de 2024). En términos de mercado laboral, las actividades ligadas al tabaco generaron cerca de 2.242 empleos a jornada completa, de los que 1.168 fueron directos.

En este contexto, la campaña 2026/2027 arranca con una noticia especialmente positiva: CETARSA ha incrementado un 6 % la contratación de tabaco respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 16,6 millones de kilogramos. Este volumen representa más del 70% del tabaco producido en España, poniendo de manifiesto la solidez del modelo productivo y la evolución positiva del mercado.

Este aumento de la contratación es reflejo del objetivo de Cetarsa de aportar estabilidad y sostenibilidad al sector, sustentado por el buen posicionamiento del tabaco español en los mercados internacionales. La calidad de la hoja extremeña, el cumplimiento de exigentes criterios de trazabilidad y sostenibilidad, la consecución de las estrictas demandas de las grandes multinacionales del tabaco respecto a sanidad vegetal, derechos laborales y respeto al medio ambiente, son factores decisivos para mantener y ampliar nuestra presencia en el mercado mundial.

También, en este comienzo de campaña, desde Cetarsa ponemos de manifiesto la vital importancia del relevo generacional. Uno de los principales desafíos del sector es asegurar la continuidad de las explotaciones y facilitar la incorporación de jóvenes agricultores y agricultoras. En CETARSA entendemos que el relevo generacional es una prioridad estratégica, porque de ello depende la permanencia de esta empresa y su aportación de riqueza, empleo y cohesión territorial.

Por otro lado, el reemplazo generacional no solo garantiza la continuidad del cultivo, sino que impulsa la modernización de las explotaciones. El actual cultivo de tabaco es altamente avanzado, con mecanización creciente y control digital de procesos e información.

La sostenibilidad es otro de los pilares sobre los que se asienta el futuro del sector. Los agricultores extremeños han realizado un importante esfuerzo para adaptar sus técnicas de producción, reducir el consumo de agua y energía, y avanzar hacia un modelo totalmente respetuoso con el medio ambiente. Esta evolución es imprescindible para la continuidad de las explotaciones y el cumplimiento con las demandas del mercado y de la sociedad.

Nosotros estamos plenamente comprometidos con esta transformación. La compañía continúa desarrollando su Plan de Transición a Energías Limpias, con medidas de eficiencia energética en instalaciones y procesos, y el desarrollo de un proyecto de autoconsumo fotovoltaico, entre otras actuaciones.

No quiero terminar este artículo sin mencionar también los importantes desafíos que enfrentamos como sector. La evolución de los costes de producción, la dificultad de disponer de productos fitosanitarios seguros y eficientes, la incertidumbre regulatoria y el futuro de la Política Agraria Común son factores que requieren diálogo constante y activo entre todos los miembros del sector. A este respecto, es esencial contar con un marco normativo estable y con políticas que reconozcan el valor socioeconómico del tabaco en Extremadura.

La nueva campaña arranca, por tanto, con fundamentos sólidos: mayor contratación de tabaco, confianza del mercado, compromiso con la sostenibilidad y apuesta decidida por el relevo generacional.

Por último, quiero trasladar un mensaje de reconocimiento y gratitud a todos los agricultores, cooperativas y asociaciones agrarias, así como a toda la plantilla de Cetarsa, quienes hacen posible esta actividad. Su esfuerzo diario y su compromiso con la calidad son, sin duda,el motor y la base del liderazgo de Extremadura en el sector.

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*Juan Andrés Tovar es presidente de Cetarsa