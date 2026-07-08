La Torta del Casar suma innovación al sabor de siempre

La Denominación de Origen Protegida Torta del Casar estará presente en la degustación de los Premios Empresario Extremeño del Año con uno de los productos más reconocibles de la gastronomía regional. Pero su participación en esta cita empresarial va más allá del valor gastronómico de un queso amparado por su sello de calidad. El Consejo Regulador trabaja también en proyectos de innovación que buscan asegurar el futuro del producto, generar nuevas oportunidades y aportar más valor añadido al territorio.

Uno de los ejemplos más claros es la plantación de Cynara cardunculus, el cardo cuya flor seca se utiliza como coagulante en la elaboración de la Torta del Casar. Esta plantación se puso en marcha en 2019 en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Casar de Cáceres, con el objetivo de garantizar un suministro estable y sostenible de este ingrediente esencial para la producción del queso.

Un proyecto con dimensión empresarial

A partir de esa plantación, la DOP Torta del Casar participa en diferentes iniciativas que van más allá de la actividad habitual de un consejo regulador, la certificación y la promoción del producto, acercándose a una orientación más productiva.

Entre ellas destaca SustaiNext, un proyecto europeo que reúne a 21 entidades de cinco países y que está liderado por la empresa biotecnológica Natac Group. Su objetivo es transformar la producción de extractos vegetales en un modelo innovador y sostenible, gracias a la nueva biorrefinería situada en Hervás, que será puesta en marcha en septiembre de este año.

En el caso de la DOP Torta del Casar, el proyecto parte de una idea sencilla: una vez retirada la flor del cardo para su uso como coagulante, el resto de la parte aérea de planta quedaba sin aprovechamiento. SustaiNext investiga ahora cómo convertir esa biomasa vegetal en nuevos recursos.

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Del residuo vegetal al valor añadido

El objetivo inicial era utilizar principalmente los tallos, que eran residuos vegetales, para distintos usos: biomasa o para crear productos destinados a nutrición, medicina o estética. Sin embargo, los últimos estudios del equipo científico de Natac apuntan a una nueva línea especialmente prometedora. Según señala el director de la DOP, se está investigando el uso de las hojas para la obtención de principios activos con aplicaciones en el sector nutracéutico, especialmente en el ámbito digestivo y hepático.