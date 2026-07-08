La valentía de quedarse

«Empresario, empresaria», define el Diccionario de la lengua española: «persona que invierte y que organiza y gestiona medios materiales, humanos y tecnológicos con el propósito de ofrecer a la sociedad bienes o servicios, obteniendo a cambio un rendimiento económico».

Exacto y completamente frío. Le falta lo único que cualquiera que lo es reconoce de inmediato: que detrás de esos «medios materiales y humanos» hay una forma de valentía que no aparece en los titulares. La de quien decide abrir un negocio —o mantener abierto el que heredó— en un pueblo del que el banco ya se marchó y al que muchos jóvenes miran de reojo antes de hacer las maletas. La de quien firma un préstamo con su casa como aval, paga las nóminas antes que su propio sueldo y es el último en apagar la luz del local cuando ya no queda nadie en la calle.

También las grandes empresas aportan, y mucho. Cuando una compañía decide instalar aquí una fábrica —la mayoría, en nuestras ciudades y sus polígonos—, o ampliarla en lugar de llevársela a otra parte, lo que pone en marcha es una comarca entera con futuro: una industria que emplea a cientos de personas sostiene pueblos completos, fija a familias que de otro modo se marcharían y atrae a otras que ni se habrían planteado venir.

A esas personas están dedicados los Premios Empresario Extremeño del Año. Y a ellos quiero dedicar también estas líneas, en nombre de un Gobierno que sabe lo que cuesta cada una de esas decisiones.

Operarias en la factoría de La Casa de Las Carcasas en Jaraíz de la Vera. / DAVID SERRANO POLO

Ser empresario en Extremadura tiene una dificultad añadida que conviene nombrar sin adornos. Somos una de las comunidades menos pobladas y más dispersas de España. Aquí las distancias se cuentan tanto en kilómetros como en servicios difíciles de sostener, clientes que escasean y proveedores que quedan lejos. Por eso, levantar un negocio y mantenerlo en pie año tras año, exige un plus de determinación digno de resaltar.

Su esfuerzo, unido a las medidas y programas puestos en marcha durante estos tres últimos años, está contribuyendo a que Extremadura cuente hoy con muchas más empresas activas. Solo en el primer trimestre de 2026 se registró un crecimiento neto de las sociedades mercantiles del 34% y la confianza empresarial extremeña se sitúa entre las más elevadas de España, por encima de la media.

Desde este Gobierno somos conscientes de que la fábrica que da vida a una ciudad y el comercio que sostiene un pueblo son las dos caras de una misma tierra, y las dos hacen falta: tanto quien arranca hoy un proyecto como quien lleva décadas sosteniéndolo.

En un territorio así, cada empresa pesa de un modo que no pesa en una gran ciudad. Cuando un negocio cierra en una gran capital, en muchas zonas urbanas, otro suele ocupar el local en poco tiempo. Cuando un negocio cierra en un pueblo, el escaparate se queda a oscuras durante años, y con él se va una razón más para no marcharse. Por eso, aquí, mantener una empresa abierta es, además de un acto económico, una forma callada de defender el pueblo entero.

Conviene recordar que el empleo estable es uno de los mejores programas sociales que existen. Cada puesto de trabajo que crea y conserva una empresa extremeña ahorra subsidios, fija población y devuelve dignidad. Hoy Extremadura registra la cifra más alta de ocupación de su historia, con más de 430.000 personas trabajando, y el paro ha descendido por primera vez por debajo de las 61.000 personas, liderando la caída en toda España. Un motivo de satisfacción, pero no de conformismo.

Cuando hablamos de empresa, hablamos de algo más serio que de economía: hablamos de arraigo, de familias que no tienen que separarse, de pueblos que conservan su nombre en el mapa. Tenemos claro nuestro papel en todo esto, y no es el de protagonista: es el de quien acompaña y allana el camino. A quien arriesga su patrimonio y su tiempo no se le ayuda con grandes palabras, se le ayuda estando a su lado en los tres momentos que de verdad importan.

Al empezar hemos puesto en marcha un plan de apoyo al empleo autónomo que permite arrancar sin pagar la cuota de la Seguridad Social durante el primer año, porque los primeros meses son los que más cuestan y los que más proyectos se llevan por delante. Y al resistir donde más difícil resulta: por eso quien abre su negocio en un municipio de menos de 5.000 habitantes, recibe mil euros adicionales sobre la ayuda base, una cantidad modesta que dice con claridad de qué lado estamos.

Queda el tercer momento, el de crecer, y ahí entran de lleno las empresas medianas y grandes y la industria que late en nuestras ciudades. A quien invierte para crear, ampliar o modernizar una empresa en Extremadura —dé trabajo a cinco personas o a quinientas— le ofrecemos incentivos que cubren una parte sustancial de esa inversión, hasta el 50% en las más pequeñas. Porque cada fábrica que se levanta, cada compañía que decide quedarse en lugar de marcharse a un sitio mejor comunicado, tira de toda la región: da empleo a vecinos de los pueblos de alrededor y permite que muchos jóvenes preparados construyan aquí su futuro. Nuestra ambición es sencilla de enunciar y difícil de cumplir: que ningún empresario extremeño, esté donde esté y sea cual sea el tamaño de su proyecto, se sienta solo.

Estos galardones cumplen una función que va más allá de reconocer a unos cuantos. Acercan el mundo de la empresa al conjunto de la sociedad y ayudan a mirar con justicia a quien emprende, en tiempos de tanta polarización como los que vivimos, cuando esa figura ha sido señalada sin motivo desde algunas tribunas, a menudo de manera injusta. Reconocer su trabajo es reconocer el de toda una tierra.

Por eso prefiero aludir a lo que ninguna definición suele recoger. Detrás de cada empresa premiada, y de las muchas que jamás recibirán un premio, hay hombres y mujeres que un día decidieron quedarse y construir aquí. Cada uno hace lo que le corresponde: ellos asumen el riesgo; nosotros, despejarles el terreno y acompañar. Mientras sigan abriendo cada mañana las puertas de sus negocios, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, Extremadura tendrá futuro. Y esa es, de verdad, la mejor noticia que un medio puede dar sobre esta tierra.

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*María Guardiola es presidenta de la Junta de Extremadura