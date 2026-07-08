Veolia: Acelerando la transformación ecológica y digital en Extremadura a través del proyecto DIGITALASVEGAS

En un contexto global y regional marcado por crecientes desafíos climáticos —como la escasez de agua, las olas de calor prolongadas, la progresiva desertificación y episodios de lluvias torrenciales—, Extremadura se enfrenta a exigencias ambientales y económicas cada vez más apremiantes. Para dar una respuesta firme y eficaz a estos retos, nuestra organización ha dado un paso estratégico y decisivo. Recientemente, Aquanex, la operadora de agua con un profundo arraigo histórico en la región, ha cambiado su marca a Veolia, consolidando nuestra posición como socios de confianza en los más de 90 municipios extremeños en los que prestamos servicio.

Este cambio no es meramente nominal; representa la unificación de nuestras actividades de agua, residuos y energía bajo el paraguas de un líder mundial en transformación ecológica, con el respaldo de un equipo de más de 18.000 profesionales en toda España. Esta integración se enmarca en nuestro ambicioso plan estratégico GreenUp 2024-2027, diseñado específicamente para acelerar el despliegue de soluciones tecnológicas que permitan descarbonizar, descontaminar y regenerar los valiosos recursos de los que dependemos.

Vista aérea de la ETAP de Vegas Altas gestionada por Veolia. / VEOLIA

Como bien he compartido recientemente, la nueva organización de Veolia en España representa una oportunidad única para Extremadura. No se trata sólo de coordinar servicios, sino de potenciar nuestro impacto real en la región y de poner a disposición de nuestras comunidades toda la experiencia internacional del Grupo. Esta marca única nos otorga acceso a la red de conocimiento global, permitiendo al mismo tiempo que las soluciones que desarrollamos aquí, en nuestra tierra, se posicionen como modelos plenamente escalables y replicables a nivel internacional.

El mejor y más tangible ejemplo de este compromiso con la innovación, la resiliencia y la transformación digital es el PERTE DIGITALASVEGAS. Esta iniciativa, financiada con fondos europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, supone la transformación integral del ciclo del agua en la comarca. Desde Veolia, tenemos el orgullo de impulsar este proyecto estratégico junto al Consorcio Vegas Altas-La Serena, la Mancomunidad de Municipios Vegas Altas y el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.

El proyecto DIGITALASVEGAS se encuentra ya en su recta final. Nos preparamos para un inminente evento de clausura y muestra de resultados, donde visualizaremos el profundo impacto territorial de esta inversión europea. El estado actual del proyecto evidencia un despliegue tecnológico sin precedentes, estructurado en tres grandes áreas de actuación:

En primer lugar, hemos finalizado al 100% la fase de Planificación y Diagnóstico, destinando una inversión de más de un millón de euros. Esta fase nos ha dotado de instrumentos vitales, desde Planes Sanitarios del Agua siguiendo la metodología de la OMS, hasta Planes de Gestión de Riesgo por Sequía, protección frente a inundaciones y eficiencia hidráulica. Estas herramientas garantizan un conocimiento exhaustivo para el correcto tratamiento, distribución y uso del recurso hídrico.

En segundo lugar, nos encontramos en la fase de sensorización, telecontrol y comunicaciones, con una inversión de 1.677.147 euros. Esta fase supone la monitorización en tiempo real de todo nuestro ciclo hidráulico: desde las captaciones en el río Zújar hasta los vertidos en el Polígono Industrial de Montepozuelo de Villanueva de la Serena. La instalación de una red inteligente compuesta por decenas de sensores de caudal, presión, conductividad y cloro, sumada a la telelectura de contadores domiciliarios, nos permite una gestión optimizada. Los beneficios son directos y medibles: logramos una drástica optimización energética y una mejora en la gestión del mantenimiento, así como la detección temprana de fugas que antes pasaban desapercibidas.

Por último, estamos desplegando plataformas digitales y portales web —con una dotación de más de 484.000 euros— que sitúan a la ciudadanía en el centro del servicio. Gracias a herramientas punteras como GO READY y nuestro HYPERVISOR, los vecinos de la Mancomunidad de Vegas Altas y Villanueva de la Serena disfrutarán de trámites online más ágiles, mapas de afectación en tiempo real y consulta directa de averías.

El estado de avance del PERTE DIGITALASVEGAS demuestra que no estamos ante un simple proyecto temporal, sino ante la creación de una infraestructura tecnológica permanente para la gestión inteligente y sostenible de nuestros recursos. Hemos mejorado el conocimiento de los usos del agua, incrementando la transparencia frente al ciudadano y preparado nuestro territorio para mitigar los efectos del cambio climático.

El cambio a la marca Veolia y el éxito de proyectos como DIGITALASVEGAS comparten un mismo propósito: afianzar a nuestra organización como el motor que aporta seguridad ecológica y servicios de excelencia. Seguimos comprometidos con nuestro entorno, creando empleo en el territorio y construyendo, juntos, un futuro sostenible y resiliente para toda Extremadura.

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*Javier Sánchez Romero es director ejecutivo de Veolia en Extremadura