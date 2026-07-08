El viento no lleva a ningún sitio, es el timón quien conduce

El problema de Extremadura no es que el viento no sople. Es que llevamos lustros sin decidir el rumbo. Hay un lema que circula con satisfacción oficial: «Con viento de popa a toda vela, Extremadura rema y vuela.» Suena a travesía resuelta.

Pero cualquier marino –de los de verdad, no de metáfora institucional-- sabe que el viento de popa es, ante todo, cómodo. No exige pericia ni dibujar bordadas. Permite avanzar, sí, pero también adormece. Y un barco adormecido es exactamente lo que no necesita una región que lleva décadas flotando sin sorprender a nadie. Porque en ese letargo, la tripulación de relaja, y el peligro llega sin avisar.

Escribía John Shedd que «un barco en el puerto está a salvo, pero no es para eso para lo que se construyen los barcos». Hemos convertido la estabilidad en virtud y hemos olvidado que la seguridad sin movimiento no es prudencia. Es parálisis con buena prensa. Es velocidad sin rumbo.

Gobierno de coalición recién estrenado. Nueva dirección socialista para una oposición constructiva. Discursos de dinamismo. Todo suena a cambio. Y sin embargo persiste algo que quienes llevan tiempo observando esta región reconocen: se ha cambiado la tripulación, pero el cuaderno de bitácora sigue escrito con la misma tinta. Las expectativas no inflan las velas, las pliegas con prudencia protocolaria.

No es un juicio de intenciones. Es un patrón.

Los números rara vez aparecen en estos discursos. Extremadura lleva décadas entre las regiones con menor PIB per cápita, en torno al 68-70% de la media nacional. La brecha no se ha cerrado: en emigración de jóvenes titulados, en inversión privada, en retención de talento, la distancia respecto a otras comunidades no ha hecho más que crecer. No porque Extremadura haya retrocedido. Sino porque ha avanzado más despacio que quienes no se conformaban con flotar.

Eso no es mala suerte. Es una elección acumulada.

Extremadura no ha tenido un problema de velocidad. Ha tenido un problema de ambición. Se ha navegado, pero hacia puertos previsibles. Sin explorar rutas que exigieran riesgo real y, por tanto, sin asumir la posibilidad de un retorno real. Se ha confundido estabilidad con inmovilidad, prudencia con resignación, progreso con inercia. El resultado: una región que genera titulares moderadamente positivos, pero que rara vez obliga al resto del país a mirar hacia aquí con atención genuina.

El potencial existe. Suelo, agua, sol, iniciativa privada, posición geográfica que hoy podría ser centralidad atlántica. Recursos para la transición energética que otras regiones envidiarían. Universidades que producen graduados de calidad. Y, sin embargo, esos graduados se marchan, la inversión llega tarde o se frustra y las oportunidades se anuncian, se celebran en rueda de prensa y luego se demoran en procedimientos que harían desistir al más paciente.

El empresariado extremeño no solo compite con el mercado. Compite con una inercia institucional que penaliza la velocidad, con una cultura que mira el riesgo privado con distancia, con un ecosistema que aún no celebra el fracaso como parte del proceso. No hay emprendimiento sin tolerancia al error. No hay talento retenido sin un proyecto de futuro que haga quedarse. Nada de esto es irreversible. Pero ninguno de estos problemas se resuelve sólo dejándose llevar por el viento favorable sin cambiar el rumbo.

El viento favorable existe. Hay recursos, margen político, una agenda de transición energética que coloca a Extremadura en conversaciones que importan. Pero aprovecharlo exige algo más que gestión. Exige criterio. Exige decir en voz alta que lo que no ha funcionado en treinta años no va a funcionar solo porque ahora el viento acompaña. Y exige que quienes tenemos algo que perder y algo que ganar aquí —los que empleamos, invertimos, arriesgamos y generamos— dejemos de ser espectadores del debate y entremos en él con la misma energía con que gestionamos nuestros negocios.

El viento, en sí mismo, no lleva a ningún sitio. El timón lo sostienen manos concretas, con decisiones que se toman o se evitan. En el consejo de administración y en el consejo de gobierno. En la startup que se queda o se va, y las empresas y los autónomos que crecen o se rinden. En el proyecto que se presenta o se guarda en un cajón esperando condiciones y apoyos que nunca terminan de llegar.

La pregunta no es qué va a hacer el Gobierno con este viento. La pregunta —la que importa, la que incomoda— es qué vamos a hacer todos nosotros (con viento de proa, popa, sotavento o barlovento) mientras esperamos la respuesta.

Salud y ánimo.

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*Francisco Javier Peinado es secretario general de la Creex.