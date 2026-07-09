La Junta apuesta por un modelo de desarrollo con las empresas como protagonistas

El Ejecutivo autonómico impulsa un modelo de apoyo a las empresas basado en la escucha, la agilidad administrativa y la colaboración público-privada. Este enfoque se concreta a través de diferentes iniciativas, como la puesta en marcha de nuevas líneas de ayudas, la ampliación presupuestaria de los incentivos autonómicos, o un mayor esfuerzo para atraer y acompañar a grandes inversiones en Extremadura.

Enfoque 360º durante el ciclo de vida de la empresa

La política de apoyo empresarial de la Junta de Extremadura se articula a través de un enfoque integral que acompaña a emprendedores y empresas a lo largo de todo su ciclo de vida: desde la puesta en marcha de nuevos proyectos, pasando por su crecimiento, inversión e innovación, hasta las fases de relevo generacional o reactivación ante situaciones de dificultad. Este modelo 360º permite ofrecer respuestas específicas en cada etapa, fortaleciendo los recursos y las capacidades del tejido productivo en todo el territorio.

En el ámbito del emprendimiento y la innovación, ayudas como GoToMarket facilitan que nuevas ideas puedan transformarse en productos y servicios con capacidad real de mercado, apoyando desde el desarrollo de prototipos hasta su validación comercial. A ello se suman las ayudas para Retos de Innovación Abierta, que promueven la colaboración entre pymes y startups o empresas de base tecnológica para dar respuesta a desafíos empresariales concretos, favoreciendo la transferencia de conocimiento y la incorporación de innovación en sectores clave de la economía regional. En su primera convocatoria, entre ambas ayudas se han apoyado cerca de 40 proyectos, y han contado con una dotación de 3,75 millones de euros.

Para impulsar el crecimiento y la consolidación, el Gobierno regional ha puesto en marcha las ayudas para la Modernización y la Profesionalización. Permiten a autónomos y pequeñas empresas mejorar sus capacidades productivas, actualizar sus equipos y acceder a servicios especializados en ámbitos como la gestión empresarial, la estrategia o la comunicación. Sus dos convocatorias han contado con un presupuesto de más de 10 millones de euros, y han respaldado cerca de 1.000 proyectos de inversión de autónomos y pequeñas empresas en Extremadura.

Este enfoque integral contempla una especial atención al relevo empresarial, uno de los grandes retos que afronta Extremadura en los próximos años ante la jubilación de numerosos empresarios. La Junta ha puesto en marcha ‘Extremadura sigue’, una estrategia orientada a garantizar la continuidad de negocios viables, evitando la pérdida de empleo y actividad económica en los municipios.

En este marco, el programa Releva Autónomos, conecta empresas próximas al cierre con emprendedores interesados en continuar su actividad a través de un marketplace regional con más de 60 negocios disponibles. O el programa Releva Familiar, centrado en fomentar una planificación ordenada de los procesos de sucesión en empresas familiares. Además, próximamente se pondrá en marcha una nueva línea de ayudas dotada con 500.000 euros y que estará destinada a financiar la elaboración de protocolos familiares y la contratación de asesoramiento especializado para diseñar e implantar planes de relevo generacional.

96 millones de euros para los incentivos autonómicos

Una de las ayudas económicas con mayor recorrido son los Incentivos Autonómicos, una herramienta clave para impulsar proyectos empresariales de mayor envergadura y favorecer el desarrollo económico regional. En este sentido, el incremento del presupuesto en la convocatoria actual supone una inyección económica para el tejido productivo, ya que multiplica por dos y medio la dotación anterior, pasando de 40 a 96 millones de euros. Este esfuerzo refuerza la capacidad de las empresas para afrontar inversiones estratégicas y crecer en un entorno cada vez más competitivo.

Como resultado, en su convocatoria, aún abierta, se han aprobado 884 expedientes, con cerca de 68 millones de euros en ayudas concedidas, lo que evidencia tanto la elevada demanda como el impacto real de este instrumento en la dinamización económica de Extremadura.

Una región atractiva para atraer grandes inversiones

Extremadura ha reforzado su posicionamiento como un territorio competitivo y atractivo para la implantación de grandes proyectos empresariales, gracias a una estrategia integral que combina captación, aceleración y acompañamiento continuo a la inversión. A través de Invest in Extremadura, la Junta ofrece un servicio especializado para canalizar los esfuerzos en materia de atracción de inversiones y servicios de apoyo al inversor, en proyectos tanto nacionales como internacionales, ofreciendo un itinerario personalizado de aterrizaje y seguimiento eficaz en la región.

Este proceso se ve reforzado con la figura de los Proyectos Empresariales de Interés Autonómico (PREMIA), un instrumento que permite reducir plazos y priorizar la gestión administrativa, facilitando la implantación de grandes inversiones en la región y generando un entorno más ágil y seguro para los inversores.

Este modelo ha atraído proyectos de gran relevancia que sitúan a Extremadura en el mapa de la inversión internacional. Es el caso de iniciativas como la planta de Jinhong Gas en Mérida, vinculada al desarrollo industrial del sector de baterías, o la fábrica de cátodos de Hunan Yuneng, que moviliza más de 125 millones de euros, creando 160 empleos directos. A ello se suma el desarrollo de grandes infraestructuras tecnológicas, como el centro de datos de Merlin Properties en Navalmoral de la Mata, con una inversión prevista superior a 1.600 millones de euros, impulsado bajo la calificación de Proyecto PREMIA.

Acompañamiento empresarial enfocado al territorio

El Punto de Acompañamiento Empresarial (PAE) se ha consolidado como una herramienta de referencia para la creación y consolidación de empresas. Desde 2025, se han incorporado dos nuevas oficinas técnicas, ampliando su presencia hasta siete localidades: Plasencia, Cáceres, Mérida, Badajoz, Don Benito/Villanueva, Los Santos de Maimona y Navalmoral de la Mata.

Desde hace dos años el PAE puso en marcha la estrategia ‘Territorio Empresa’. A través de ella, todas las oficinas comparten un mismo modelo de trabajo basado en la proximidad, en el que el PAE se desplaza para conocer de primera mano las necesidades de las empresas. Este enfoque ha permitido visitar las instalaciones de 4.295 empresas o, a mantener más de mil reuniones con organizaciones empresariales repartidas por toda la región.

En conjunto, estas iniciativas definen una estrategia que sitúa a las empresas como motor del crecimiento territorial. La apuesta por la cercanía y la adaptación a las necesidades reales de las empresas configuran un modelo de desarrollo en el que las oportunidades llegan a todos los rincones de Extremadura, fortaleciendo una economía más sólida, competitiva y equilibrada.