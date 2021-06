Tras un cuarto de siglo de andadura, los Premios Empresario Extremeño del Año se han consolidado como el auténtico termómetro de la economía regional. El próximo miércoles 30 de junio celebran su vigésimo sexta edición con una gran entrega de galardones en el Hospes Palacio De Arenales & Spa de Cáceres que comenzará a las 20.30 horas y a la que asistirán más de 200 profesionales del mundo de los negocios y la política en Extremadura. El acto será presidido por Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. También asistirá Blanca Martín, presidente de la Asamblea de Extremadura. Carlos Carlos, presidente de la Diputación de Cáceres y Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz también asisten al acto, así como numerosos alcaldes de la región. Por parte de Prensa Ibérica, su presidente, Javier Moll también acudirá al acto acompañado de directivos del grupo editor de El Periódico Extremadura. Los Premios Empresario Extremeño del Año son los galardones más veteranos y prestigiosos de la economía regional y se han celebrado ininterrumpidamente. El maestro de ceremonias de este año es el actor y monologuista Alex O'dogherty, quien repite su papel, pues ya presentó los premios en el noventa aniversario de El Periódico Extremadura.

Los galardones fueron decididos el pasado jueves 24 de junio por primera vez por videoconferencia. El jurado fue presidido por Antonio Cid de Rivera, director de El Periódico Extremadura. El director comercial Antonio Mayorgas actuó como secretario. En la deliberación acompañaron Ana Vega, directora general de Empresa de la Junta; Mar Portillo, responsable de AAPP de Telefónica en Extremadura; Miguel Ángel Leal, presidente de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar; Serafina Rodríguez, directora de Zona de Ibercaja; los presidentes de las Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz, Gabriel Álvarez y Mariano García, respectivamente; Javier Peinado, secretario general de la Creex; Raquel de Prado, presidenta de Ata Extremadura y Rocío Cantero, redactora de El Periódico Extremadura. La deliberación duró cerca de hora y media y las decisiones se tomaron por unanimidad.

El plantel de ganadores es el siguiente: Toño Pérez y Jose Polo, restaurante Atrio (Empresario Extremeño del Año), Frutas Derecho (Trayectoria Empresarial), María Pía Sánchez Fernández (Promoción de Extremadura), Complejo del Ibérico de Extremadura (Iniciativa Empresarial), Juan Moreno Casares (Joven Promesa), Cablepelado (Pyme) y Patricia Sierra Solís (Premio Especial de El Periódico Extremadura).

Toño Pérez y Jose Polo, restaurante Atrio: Empresarios del Año

Frutas Derecho: Trayectoria Empresarial

María Pía: Promoción de Extremadura

Complejo del Ibérico de Extremadura: Iniciativa Empresarial

Cablepelado: Premio Pyme

Juan Moreno Casares: Joven Promesa

Patricia Sierra Solís: Premio Especial

Patrocinadores y colaboradores de los galardones

En esta 26 edición los Premios Empresario Extremeño del Año cuentan con el patrocinio de Junta de Extremadura, Telefónica y Grupo Industrial CL. Además colabora Ibercaja Banco y en ellos participan de Bodegas Ruiz Torres (que aportan sus exquisitos y premiados vinos Verdejo BRT 2020 y Attelea Crianza 2017) y Automoción del Oeste, concesionario oficial Mercedes, marca del coche oficial de la gala, Nuevo Clase C, aunque los invitados podrán contemplar el EQA eléctrico y un CLA.

La Junta de Extremadura refrenda con su patrocinio a los galardones el apoyo a la creación de riqueza en la región. El Gobierno Regional ha puesto a disposición de empresas y autónomos afectados por la pandemia más de 250 millones de euros, de los cuales 166 han sido en ayudas directas y el resto en medidas de financiación y activación de la demanda.

Telefónica ha patrocinado los Premios Empresario Extremeño del Año casi desde sus inicios. En la actualidad, Telefónica está llevando a cabo un ambicioso plan de despliegue para llevar tecnología de fibra hasta el hogar (FTTH) a todos los municipios de Extremadura lo antes posible.

Grupo Industrial CL patrocina por primera vez los Premios Empresario Extremeño del Año. El grupo del empresario de Jerez de los Caballeros Ricardo Leal Cordobés (único empresario que ha ganado en dos ediciones) se ha marcado como objetivo facturar 1.300 millones de euros en el presente ejercicio económico, lo que significaría un salto sin precedentes en su trayectoria.

Los invitados de mañana a la gala de entrega de Premios Empresario Extremeño del Año disfrutarán esa velada de dos vinos reconocidos internacionalmente que aporta Bodegas Ruiz Torres (Cañamero): Verdejo de BRT 2020 y Attelea Crianza 2017. Se trata de un blanco y un tinto del máximo prestigio que han sido galardonados recientemente. Bodegas Ruiz Torres es una empresa familiar con 150 años de trayectoria.

Automoción del Oeste, concesionario Mercedes-Benz Extremadura, es todo un clásico en el sector de la automoción desde 1954. Aporta el coche oficial de la gala de los Premios Empresario Extremeño del Año 2021. Los hombres y mujeres de negocios de Extremadura podrán conocer in situ las excelencias del coche oficial de la gala, Nuevo Clase C, aunque los invitados podrán contemplar también el EQA eléctrico y un CLA. El Clase C se distingue por un interior lleno de tecnología, una rodadura espectacular y una habitabilidad ideal para una familia.

El Periódico Extremadura publica el miércoles, coincidiendo con la entrega de galardones, entrega un suplemento especial de 56 páginas a color con la actualidad de la economía extremeña.

Aquí se desarrollará la 26 edición

¿Quieres saber cómo es una gala de Premios Empresario Extremeño del Año?