¿Cuál es actualmente su ocupación?

Empecé a prepararme las oposiciones para acceder a jueces y fiscales en septiembre del año pasado. Estoy contento con la decisión que tomé. Son largas y exigentes pero estoy disfrutándo y aprendiendo mucho.

¿En qué consistieron sus trabajos de fin de grado?

En los dobles grados tenemos que hacer dos Trabajos de Fin de Grado, uno para la parte de ADE y otro para la de Derecho.

El de ADE se tituló «Employerbranding and organizationalreputation», es decir, sobre cómo las empresas consiguen atraer y retener talento y la importancia que tiene para lograrlo la reputación de la empresa. Aprendí mucho sobre Recursos Humanos y fue gracias a una profesora que me propuso hacerlo y exponerlo en inglés. En este aspecto, me gustaría elogiar el esfuerzo que se está realizando en la Facultad de Económicas para implementar asignaturas en inglés que permitan internacionalizar aún más la Universidad de Extremadura atrayendo estudiantes de fuera de nuestras fronteras.

Por otro lado, el TFG de Derecho, «Tres grandes desafíos en pro de la dignidad humana» lo disfruté aún más si cabe que el anterior. En él abordé tres desafíos globales: 1) la democracia y los derechos humanos, 2) la discriminación por razón de raza, sexo y orientación sexual, y 3) desarrollo económico y lucha contra la pobreza. Sobre cada uno de ellos analicé la situación actual, las herramientas y normas de la comunidad internacional al respecto y posibles formas de mejora. También agradecer la imprescindible orientación de mi tutor en la investigación, así como algunas ideas que tomé de los Campus Yuste.

¿Cree que hay que salir fuera de Extremadura para formarse en el mundo financiero?

Salir fuera de Extremadura y de España puede ser útil para salir de tu zona de confort, conocer otras culturas, aprender a valerse por uno mismo... Sin embargo, la propia Universidad de Extremadura ofrece una formación de calidad y te posibilita irte a otras prestigiosas universidades y trabajar en el extranjero. En mi caso, estuve de Erasmus en la Cardiff Business School en Reino Unido, qué está considerada dentro 100 mejores del mundo, y me facilitaron unas prácticas en Oxfam GB en Oxford.

Ha recibido el premio a la Joven Promesa de los Premios Empresario Extremeño del Año. ¿Esperaba este reconocimiento?

No me lo esperaba. Me esforcé para dar lo mejor de mí, pero ayudando a mis compañeros y sin entrar en una competición por ver quién tenía la nota más alta. Dicho esto, me parece genial que haya premios como éste que animen a los estudiantes a esmerarse en la carrera.

¿Qué hizo durante el confinamiento? ¿Cómo cree que afectará a la economía mundial?

Me pilló el confinamiento acabando el último curso de ADE y Derecho en Cáceres así que parte del tiempo estuve haciendo trabajos, con clases online, acabando el TFG de Derecho... pero también hubo tiempo de hacer vídeollamadas con la familia, amigos y hacer deporte en casa. No obstante, lo mejor de ese tiempo es que pude pasarlo con mis abuelos, con los que estaba viviendo ese curso, así que pude disfrutar muchos ratos con ellos.

Sin duda el coronavirus y el confinamiento han provocado grandes cambios tanto en los consumidores como en las empresas. Entre ellos destacar el aumento de las compras online, que demuestra la importancia de la digitalización de las empresas, y del teletrabajo. Ambos pueden convertirse en aliados muy importantes para combatir la despoblación que sufren muchos pueblos en Extremadura. Aun así, todavía habrá que esperar para saber si estas tendencias se mantienen tras la vacunación.

¿Cuál va a ser su siguiente paso en su formación?

La formación debe ser algo continuo si queremos destacar en cualquier ámbito. Las nuevas tecnologías nos han facilitado esto a través de los múltiples cursos online que podemos hacer, por ejemplo en Coursera. Pero más específicamente, cuando apruebe la oposición estaría un año en la Escuela de Fiscales en Madrid o en la Escuela Judicial en Barcelona donde se aprende a poner en práctica todo el conocimiento adquirido.

¿Cree que en Extremadura hay futuro a pesar de todo?

Por supuesto. Extremadura tiene los suficientes recursos materiales y humanos como para ser un motor en el crecimiento de España y Europa. Si bien es verdad que con la pandemia muchas empresas y familias han sufrido, hay que tener confianza en que con las vacunas y los fondos europeos pueda revertirse la situación.

¿Qué le diría a un joven estudiante extremeño de Empresariales o Derecho?

Las dos carreras son muy interesantes y tienen su utilidad en la vida diaria. Le recomendaría que disfrute mucho de su etapa en la universidad. Empiezas a estudiar algo que has elegido voluntariamente, a tener un razonamiento más crítico, a tener más responsabilidades... Además, le diría no solo se limite a sacar buenas notas, sino que participe en otras actividades de la universidad, cursos formativos, voluntariados... Por último, le aconsejaría que un año se vaya de Erasmus por lo enriquecedora que es la experiencia.

¿Has participado en algún programa de emprendimiento? ¿Y alguno para prepararse para el mundo laboral?

Participé en uno de emprendimiento en Kazan, Rusia, llamado «RanepaSummer Campus». Asimismo, estuve en «GiveYourBest (BYG)» un curso formativo basado en valores para ayudar a los jóvenes a dar sus primeros pasos en el ámbito laboral enseñándote por ejemplo a redactar correctamente un Currículum Vitae o a hacer una entrevista de trabajo y ayudándote enfocar tu carrera profesional. Está organizado por la Fundación Endesa y por la Fundación Lo Que De Verdad Importa que realizan una increíble labor que realiza la Fundación Lo Que De Verdad Importa fomentando paz, solidaridad, derechos humanos, igualdad, superación, tolerancia...

¿Cómo valora el tejido empresarial en Extremadura? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?

Tenemos que estar orgullosos de nuestro tejido empresarial, especialmente fuerte en el sector agrario, lo cual no es incompatible con aspirar a mejorarlo. Entre las dificultades que afrontan los empresarios mencionar unos medios de transporte mejorables o un clima de negocios no tan asentado como en otras regiones. Estos aspectos afectan negativamente para atraer talento, conocer a tus clientes, establecer sinergias con otras empresas... No obstante, estas desventajas se ven compensadas por unos alquileres y coste de vida más bajo que el de otras zonas de España. Esto cobra especial importancia hoy en día cuando una empresa en nuestra región puede estar vendiendo productos por todo el mundo gracias a la globalización.

¿Cree que la Universidad prepara para trabajar en una empresa?

Sí. Aun cuando se critica frecuentemente la educación universitaria por no preparar para la realidad laboral, te aporta unos conocimientos teóricos que luego son útiles y aplicables en las empresas. También, te aporta una serie de habilidades imprescindibles como el pensamiento crítico, trabajar en equipo, exponer en público o cómo investigar sobre un asunto y plasmarlo correctamente en un documento entre otras.

¿Es posible compaginar diversión y tener un currículo como el suyo?

Yo he podido hacerlo. No sólo sacar buenas notas es importante sino también tener momentos para el ocio, ir a los scouts, practicar deporte, hacer voluntariados... puede ser beneficioso. Por ejemplo, el ejercicio físico aumenta nuestro rendimiento intelectual y colaborar con una ONG, además de ser una forma de devolver a la sociedad lo que nos ha aportado, puede servir para valorar más lo que uno tiene. Todo cuestión de saber organizarse y priorizar las cosas en cada momento. Así, la planificación es otra prueba más de lo valiosa que es la etapa universitaria.