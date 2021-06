De nuevo y como viene siendo habitual por estas fechas, el Periódico Extremadura solicita un análisis para el suplemento especial Premios Empresario del Año, premios que ya van por su vigésimo sexta edición y que superado el cuarto de siglo de vida, puede decirse sin lugar a duda que van camino de convertirse en un clásico.

En esta ocasión, tan marcada, como no, con el más que nombrado y ya casi como uno más de la familia, covid- 19, he optado por ver el lado bueno de las cosas y dadas las funciones que tengo atribuidas, no pueden ser otras que los datos de comercio exterior de la región el pasado 2020 y es que Extremadura, a pesar de las malas noticias que en muy diversos ámbitos tales como el sanitario o el económico todos hemos leído y oído, presentó cifra récord de exportaciones, y ya van cuatro años seguidos, con 2.155 millones de euros, un 3,2 % más que el anterior 2019.

Para entender la importancia del dato anterior, nada mejor que alzar la vista y ver que como les fue a nuestros vecinos de otras Comunidades Autónomas así, por ejemplo, el motor de la exportación española, Cataluña, cayó un 10,3 %, la Comunidad de Madrid lo hizo el -6,2 %, la Comunidad Valenciana el -8,1 %, Andalucía el -12,3 %, País Vasco el -17,8 %...si se pone el foco en Comunidades con una exportación en valor, si no similar sí al menos del mismo orden de magnitud a la nuestra, se puede observar cómo no les fue mucho mejor. La exportación de Asturias descendió el 19,0 %, %, La Rioja el -10,6 %, Cantabria el -5,7 %. Nuestras islas tampoco mejoran estos datos, Canarias el -33,3 % y Baleares el -10,4 % que sumadas a las anteriores hicieron que el conjunto del total nacional descendiese un 10,0 % hasta los 261.175,5 millones de euros.

Una vez expuestos los datos, procede su análisis para discernir cual ha sido el motivo de tan brillantes resultados y de porqué los datos del comercio exterior de Extremadura rompieron la senda descendente del resto de Comunidades.

Como el lector seguro conoce ya, el peso que el sector agroalimentario tiene en el PIB y en la economía de la región es mayoritario y esto tiene su reflejo, como no podía ser de otra manera, en las cifras de las exportaciones. El pasado 2020 el sector de la Alimentación, bebidas y tabaco vendió mercancías a terceros países por valor de 1.504,4 millones de euros, lo que representó el 48,9 % del total y un ascenso del 0,6 % frente a los datos de 2019.

Si se analizan estos datos con un poco más de detalle o ‘zoom’ que dirían los más jóvenes, se comprueba que la partida mayoritaria, con el 28,7 % del total, la compusieron las frutas, hortalizas y legumbres, con 618,9 millones de euros en ventas fuera de nuestras fronteras y un crecimiento del 3,9 % interanual, lo cual es algo muy notable y digno de destacar por cuando otro de los puntos fuertes de nuestro comercio exterior, las frutas de hueso, esto es, melocotón, nectarina, ciruela y, como no, la cereza, experimentaron un descenso en números redondos del 10 %, unos 20 millones de euros, por, entre otros motivos, una cosecha no todo lo buena que hubiera sido deseable.

Llegados a este punto, me imagino la pregunta que estará rondando la cabeza del lector que haya llegado hasta este párrafo del artículo, ¿Cuál ha sido entonces el motivo de tal incremento? Pregunta que tiene su respuesta en las aproximadamente 22.000 hectáreas de tomate que se cultivaron en las vegas del Guadiana el pasado año y es que si de algo se puede presumir, no sólo en el resto de España sino, y me atrevo a decir, en el resto del mundo, es de la industria conservera que asociada a este cultivo tenemos en Extremadura, con empresas líderes, punteras y de reconocido prestigio no sólo a nivel nacional sino, insisto, también internacional.

Las frías estadísticas muestran que las ventas de tomates preparados o conservados aumentaron de los 245,1 millones de euros de 2019 a los 278,3 millones de euros de 2020, importante subida del 13,5 % que se materializó principalmente durante los meses de marzo y abril ante el temor de los clientes foráneos a verse desabastecidos de este tipo de productos. Dicha subida fue corroborada no sólo, como digo, por las frías estadísticas, sino también por las conversaciones mantenidas con los responsables de las principales empresas del sector.

Ahora bien, como es fácil comprobar y deducir, la buena senda del sector agroalimentario no explica por sí solo el comportamiento atípico que tuvo el comercio exterior de bienes región, hay que incluir otros factores en la ecuación.

El primero de ellos es el sector de los Productos Químicos que con un crecimiento en 2020 del 18,9 % representó el 7,2 % del total exportado lo que representó 154,5 millones de euros. A modo de símil con la pantalla del teléfono que todos llevamos en el bolsillo, si con los dedos índice y pulgar hiciésemos un movimiento de apertura en esta página, el ‘zoom’ que antes se mencionaba, podríamos apreciar como la partida de medicamentos incrementó el valor de su exportación un 55,1 % hasta los 51,1 millones de euros. En este apartado y en atención al lector, hay que precisar que la venta de esos medicamentos no implica que hayan sido fabricados aquí pero sí que su venta con destino fuera de España ha sido realizada por empresas o cooperativas con un NIF extremeño.

Además del anterior, otro subsector interesante englobado en el mencionado de Productos Químicos es el que engloba las partidas dedicadas a la limpieza, ya sea personal (gel, champú etcétera.) como de superficies (jabones y detergentes) que creció un 62,9 % hasta los 30,0 millones de euros y es que para quien aún no lo sepa, puede que le sorprenda el saber que aquí sí se fabrican y exportan este tipo de productos.

El segundo término de esa ecuación sería el de los Bienes de Equipo. Bajo esta denominación se engloban mercancías tales como material de transporte, maquinaria para la industria, equipos de oficina y telecomunicaciones etcétera. y responsable en gran medida y de manera sorprendente de los buenos datos de la exportación regional, aunque este dato, como se verá, también tiene una segunda lectura que resta algo de brillo a la cifra récord citada al comienzo.

Así, en 2020 la partida antes mencionada creció un 82,1 % pasando de los 120,2 millones de euros exportados en 2019 a los 218,8 millones de euros del pasado año. Gran parte del éxito, por no decir todo, de este crecimiento se debió al epígrafe ‘Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico’ que creció un 1.278,4 % como consecuencia de la venta puntual y extraordinaria de este tipo maquinaria de una de las empresas asentadas en Extremadura, con destino Países Bajos, y por valor de 109 millones de euros.

Ahondando en este tema y haciendo una recopilación del histórico de las ventas de ese epígrafe en los años 2015-2019, los valores obtenidos son, en orden cronológico ascendente: 7,8, 9,2, 9,8, 7,8 y 8,5 millones de euros, por lo que como se puede apreciar, esos 109 millones de euros del pasado 2020 estarían distorsionando al alza y en unos 100 millones de euros aproximadamente el valor de las estadísticas de 2020.

En cualquier caso, el valor de la exportación extremeña en 2020 fue el que fue y con o sin ventas puntuales extraordinarias, se comportó mejor que el de cualquier otra Comunidad Autónoma. Eso no implica, obviamente, que no haya cosas por mejorar y la lista no es precisamente corta. El peso de la exportación extremeña representa aproximadamente, el 0,8 % del total nacional cuando su PIB es el 1,8 % del PIB nacional o visto desde otro ángulo, el peso que la exportación tiene en el PIB regional es un 10 % aproximadamente cuando en la economía patria, es porcentaje asciende al 20 %. Otro aspecto sustancial es el tamaño medio, por número de empleados, de la empresa extremeña, inferior a la media española y que dificulta el abordar nuevos mercados. También están, como no, las comunicaciones, tan importantes a la hora de poner en destino las mercancías en igualdad de condiciones, o al menos reducir las diferencias, con los competidores en otros países y un largo etc.

No quisiera terminar sin aprovechar la ocasión para animar a todas las empresas, exporten o no, a que nos conozcan (www.icex.es), y vean de qué manera podemos ayudarles en sus relaciones comerciales, presentes o futuras, con el exterior, ya sea la búsqueda de nuevos mercados para la venta de sus productos o servicios como, dado el momento ¡ojalá!, con implantaciones comerciales y/o productivas. Disponemos para ello de una red de Direcciones Territoriales y Provinciales situadas por toda la

geografía nacional así como con más de 100 oficinas repartidas por todo el mundo, con el objetivo de dar el mejor apoyo posible a la empresa española. Tampoco quisiera olvidarme de nuestros compañeros de viaje de las Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz así como de Extremadura Avante quienes junto con ICEX España, Exportación e Inversiones, están codo con codo en la gratificante labor de acompañamiento a la empresa extremeña en sus andanzas por esos mundos de Dios.