El premio a la Joven Promesa 2021 demostró en su intervención al recoger el galardón una gran madurez personal y profesional. En esta entrevista habla de sus referentes y explica cómo se prepara para alcanzar sus objetivos vitales.

¿Qué sintió al recibir el aplauso general del mundo de los negocios de Extremadura?

Muy agradecido a todos los asistentes y especialmente a El Periódico de Extremadura y a los patrocinadores que lo hicieron posible por concederme este premio. Es una muestra más de cómo el esfuerzo y la dedicación tienen su recompensa, aun cuando a veces no la obtengamos cuándo y cómo nos gustaría.

Dedicó especialmente su intervención a sus padres. ¿Qué papel han jugado en su desarrollo profesional y personal?

Si he conseguido el Premio a Joven Promesa y si en el futuro logro convertirme en fiscal o juez será sin lugar a dudas gracias a mis padres y a mis abuelos. Ellos me enseñaron a creer que esforzándome podía llegar a donde quisiera. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos las limitaciones, o dejamos que otros nos las pongan, sobre lo que podemos llegar a hacer. Antes de entrar en la universidad, me habría parecido imposible conseguir este galardón y a pesar de ello aquí estoy. Igualmente, a muchos estudiantes les gustaría ser jueces o fiscales, pero es la confianza en uno mismo y el trabajo diario, lo que en muchas ocasiones marca la diferencia en las oposiciones. En palabras de Bear Bryant, un entrenador de fútbol americano, «no es la voluntad de ganar, sino la voluntad de prepararse para ganar la que marca la diferencia». Mis padres me enseñaron a tener esa voluntad para prepararme para alcanzar mis metas, el resto ya vendrá con el tiempo.

Por otro lado, ellos siempre me han apoyado en mis decisiones y han hecho todo lo posible para facilitarle el estudio tanto en la universidad como ahora en las oposiciones. Pequeños detalles como que mi abuelo me hiciera un zumo de naranja por la mañana, a pesar de que le decía que no hacía falta, era su forma de desearme un buen día en la universidad. Así pues, al igual que si un conductor el Fórmula 1 gana una carrera el mérito no es solo suyo, sino también del equipo que hay detrás de ingenieros, mecánicos… ya que sin ellos no habría sido posible, lo mismo se puede decir del premio del otro día que realmente lo ganó toda mi familia. Tal como decía Barack Obama, «sólo eres tan bueno como el equipo que te rodea» y en mi caso tengo al mejor.

¿Qué impresión sacó del mundo de los profesionales de la empresa en la entrega de Premios Empresario del Año?

Que Extremadura puede tener un futuro prometedor. Ojalá políticos y empresarios sean capaces de aunar esfuerzos para salir aún más fuertes de esta pandemia. Tal como decía Fernández Vara, nuestra tierra tiene los recursos suficientes para convertirnos en una región muy próspera y dependerá de todos nosotros si somos capaces de aprovecharlos. Los empresarios galardonados el otro día son el vivo ejemplo de que los negocios extremeños y sus trabajadores están a la altura del desafío.

¿Le realizaron alguna oferta de trabajo?

Mucha gente me felicitó por el premio y fue una excelente oportunidad para ampliar la red de contactos, pero no hubo ninguna oferta de trabajo. Si bien me habría hecho ilusión, no me la esperaba tampoco porque hay aspectos que con este premio no se pueden valorar como si me adaptaba al perfil que estaban buscando o a los valores de la empresa. No obstante, si la hubiese habido, la hubiera declinado amablemente. Ya me planteé en su momento todas las posibilidades y decidí prepararme las oposiciones. Ahora tocar ser consecuente con la elección e ir a por todas, sí bien en el futuro a largo plazo no descarto nada.

¿Cree que está debidamente reconocido el esfuerzo de los estudiantes brillantes?

Seguramente después del acto del otro día soy el menos indicado para decirlo, pero no está tan reconocido como a mí me gustaría. Los padres y profesores deberían animar a los jóvenes y niños a esforzarse al máximo en el ámbito académico, sin embargo, su labor se puede ver lastrada si no existen los suficientes incentivos. Estos no deberían estar solo en la etapa universitaria, sino también en la Bachillerato y la ESO para crear un hábito de estudio. Tampoco tienen por qué ser exclusivamente monetarias, sino que también pueden perseguir otros fines. Por ejemplo, unos cursos de verano a los mejores estudiantes de empresariales y económicas sobre cómo montar una startup podrían servir estimular la excelencia académica y darles habilidades valiosas para su futuro. Estas recompensas por supuesto deben ir acompañadas de medidas de apoyos para aquellos con más dificultades y menos recursos para asegurar una igualdad de oportunidades, pero tampoco estas últimas exclusivamente son suficientes pues debemos ilustrar que no basta solo con aprobar. Todo ello, sin perder de vista que lo importante es premiar el esfuerzo aun cuando los resultados no sean los esperados. Un buen paso en esta dirección ha sido incluir la categoría de Premio Joven Promesa en los galardones el pasado miércoles.

Considera que la digitalización y el teletrabajo son aliados contra la despoblación ¿Cómo los aplicaría en Extremadura?

Serían necesarios ríos de tinta para responder esta pregunta como es debido, pero brevemente resaltar algunas ideas. En España solo el 20,4% de las pymes y grandes compañías y el 5,8% de las microempresas venden por internet sus productos y un 29,5% de estas últimas no dispone de conexión a internet según el Informe e-Pyme 2019. Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de adoptar medidas en esta área que mejoren la situación.

Primeramente, como requisito imprescindible, habría que garantizar un internet de calidad en los pueblos pues sin él difícilmente vamos a conseguir estos objetivos. En segundo lugar, habría que establecer las medidas necesarias para conseguir que tanto Administraciones Públicas como empresas, con especial énfasis en las microempresas y las pymes, y el público en general sean capaces de adaptarse a las nuevas tecnologías para fomentar el comercio digital. Estos tres ámbitos se han desarrollado en el Plan Digitalización de Pymes, Plan Digitalización de Administraciones Públicas y Plan Nacional de Competencias Digitales, mientras que en Extremadura se ha presentado el Plan de Modernización Digital y el Plan de Digitalización del Comercio. Queda todavía por ver si todos estos planes son lo suficientemente ambicioso como para lograr los objetivos propuestos. Finalmente, daría incentivos a las empresas para que implementen o mantengan el teletrabajo el cual, además de paliar la despoblación, podría permitir una mayor conciliación familiar.

¿Cómo es el día a día de un opositor a juez y fiscal?

Como no podría ser de otra forma, conlleva estudiar un mínimo de 9 horas al día, salvo en época de exámenes en la que hay que dedicarle más. Tiene la ventaja de que cada uno se puede marcar su propio horario, pero el inconveniente de que se necesita disciplina para cumplirlo y aprovechar el tiempo, pues si bien es normal tener distracciones, hay que tratar de reducirlas. Por otro lado, no todo es estudiar, sino que también es importante dormir las horas suficientes, hacer algo de deporte de vez en cuando y tener ratos de ocio en el día de descanso que tenemos cada semana. Además, puesto que pasamos muchas horas delante de los apuntes, se echa de menos la interacción con los compañeros en clase y el contacto con otros opositores para darnos ánimos o ayudarnos entre nosotros puede ser muy fructífero, pero evitando caer en comparaciones con los demás.

¿Cree que la formación en el exterior es clave para una buena preparación en el mundo de la empresa y los negocios?

Cómo señalaba, la propia Universidad de Extremadura ofrece una formación de calidad en esta área. A pesar de ello, salir fuera de nuestra región y de España es una experiencia enriquecedora tanto personal como académicamente hablando, pues te permite conocer otras culturas e idiomas, ampliar tu red de contactos, saber valerse por uno mismo... También te hace valorar más la buena calidad de vida que tenemos en nuestra región.