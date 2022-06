Veintisiete. Son los años que avalan los premios empresario de El Periódico Extremadura, más de un cuarto de siglo homenajeando y poniendo en valor el papel del empresariado de esta región. El Periódico Extremadura decidió por vez primera en 1996 liderar estos galardones, situar a los empresarios en el foco de la actualidad para reconocer su papel en el progreso de esta tierra. Sin iniciativa, sin emprendimiento, sin apuesta clara por Extremadura, difícilmente se pueden alcanzar cotas de bienestar, por lo que resulta justo darle protagonismo a aquellas actuaciones que se están llevando a cabo y reconocer dos cosas: la apuesta y la trayectoria.

La fórmula es sencilla. Todo se resume en implicar en estos premios a la gente adecuada, contar con un jurado multidisciplinar e independiente capaz de determinar quién se merece de verdad este conocimiento. Es el valor de los premios Empresario de El Periódico Extremadura, saber que se conceden a quienes se lo merecen de verdad sin otro condicionamiento que el trabajo hecho.

Pregunten con libertad a los miembros del jurado: al empresariado, las Cámaras de Comercio, la administración regional, la Universidad extremeña, las entidades bancarias, las asociaciones profesionales o los empresarios particulares premiados en ediciones anteriores. Comprobarán que todo se debate, todo se considera y finalmente todo se vota hasta alcanzar un palmarés donde están quienes tienen que estar.

Porque un periódico no deja de ser un faro que ilumina lo relevante del lugar donde se asienta. Este diario, a punto de cumplir 100 años de historia -en 2023 cumpliremos un siglo de vida- se caracteriza por realizar un periodismo regional y contribuir a la identidad y la cohesión de esta tierra. No somos provincianos ni tampoco localistas, nuestro objetivo viene impreso a diario en nuestra cabecera:Extremadura. Así hemos llegado hasta aquí y así pretendemos seguir muchos años más acompañados por quienes deciden confiar en nosotros, nuestros lectores y también nuestros anunciantes. Sin ambos sería imposible este negocio, que partiendo de la independencia y la libertad contribuimos a la mejora y el enriquecimiento de la democracia.

Máximo galardón

Este 2022 han sido merecedor del máximo galardón José Noriega Andrades. Fundador de Operador de Transportes Noriega hace ya más de tres décadas, responde al perfil de hombre hecho a sí mismo. Tras empezar en los años 80 con un camión, en la actualidad posee una empresa líder del sector logístico con 1.000 unidades (400 camiones y 500 remolques, más vehículos auxiliares) y una facturación de 60 millones de euros anuales. Fue uno de los empresarios que durante la pandemia no paró su flota para llevar alimentos y mercancías, y ha defendido públicamente el sector ante los medios de comunicación en momentos muy complicados. El grupo comprende 5 sedes logísticas por toda la geografía extremeña y 500 trabajadores.

Junto a él, en la categoría Trayectoria Empresarial, el galardón recaerá en Industrias Químicas de Badajoz, con Juan Carmona al frente, firma especializada en la elaboración de productos de marca blanca con sede en Guareña que factura 160 millones de euros al año y que tiene más de medio siglo de antigüedad. En la actualidad prepara una cápsula líquida de detergente con Icap tras dos años de trabajo en la preparación del producto.

Resto del palmarés

El resto de galardones son: Aceitunas González, de La Granja, premio Promoción de Extremadura; Natac Biotech SL, de Hervás, mejor Iniciativa Empresarial; Faramax Trafo, con sede en Malpartida de Plasencia, mejor Pyme ; Beatriz Blasco Marzal, presidenta de Multinacionales por marca España, mejor directiva del año; y Paloma Ovejero, de Cáceres, como Joven Promesa de empresa, categoría que se decide por criterios objetivos de calificación en el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Extremadura.

Todos ellos son dignos merecedores de reconocimiento y El Periódico Extremadura lo hará esta noche en una gala que tendrá lugar en Cáceres, a la que acudirán las máximas autoridades de la región.

Podía ser de otra manera, pero no serían estos premios que tanto arraigo y prestigio han adquirido en durante 27 años. Nadie puede decir que una edición determinada no cuente con aquellos empresarios que se han caracterizado por su labor. Y lo mejor es que el número de iniciativas y candidatos no decrece. Más bien al contrario, son muchos los que se quedan fuera del palmarés a la espera de futuras ediciones. Ello significa que esa fama negativa sobre el emprendimiento extremeño debe ir desterrándose de una vez por todas. Hoy día existe una capa empresarial muy importante y muy diversificada capaz de generar empleo y contribuir a que esta región no muera. Porque de lo que sí estamos seguros es que, para fijar población, para crecer, se requiere de infraestructuras y de servicios básicos, pero sin empleo todo lo demás sobra.

Antonio Cid es director de EL PERIÓDICO EXTREMADURA