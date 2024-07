Después los de Tokio, estos serán tus segundos Juegos Olímpicos... ¿Cambian las sensaciones, los nervios...?

Después de haber estado por primera vez en Tokio, ahora lo afrontó con una madurez deportiva mucho mayor, en la que no te pilla nada de nuevas, así que tanto los nervios como las sensaciones son más moderadas.

¿Qué sería para un buen resultado en París?

Yo creo que un buen resultado sería, como siempre, en cada competición a la que voy, estar en la lucha por la medalla, acceder al bloque final y, por supuesto, ojalá pueda ganar una de ellas.

¿Se echa la vista atrás mirando el ciclo olímpico y compensan los momentos duros?

Sí, claro, por supuesto. Al final es un tópico, pero es la realidad. Cuando haces tantos esfuerzos y llegan los momentos duros, lo que visualizas es donde quieres estar y donde quieres llegar. Entonces cuando lo consigues, obviamente todos los esfuerzos han merecido la pena.

¿Dudaste en algún momento si podrías lograr la clasificación? ¿Quién te ha acompañado en este camino con su apoyo?

Sí, claro que dudé, porque veníamos de hacer una buena competición en Abu Dabi en octubre. Ahí meternos en puestos de clasificación. Luego entré en una racha un poco mala, un par de lesiones y sí que es verdad que dije «me puedo quedar fuera»… Apoyos no voy a dar nombres que luego siempre te quedas a alguien, pero he tenido gente alrededor que me ha apoyado en todo momento y me ha hecho centrarme realmente en lo que había que centrarse, que era la siguiente competición y el siguiente combate.

Estaremos pendientes de tus combates desde Extremadura. ¿Por qué le dirías a nuestros paisanos y paisanas que hay que ver a Cristina Cabaña en París?

Pues espero que todo el mundo lo esté viendo. Creo que ya le gustó a la gente que me vio la Cristina que vieron en Tokio y creo que la Cristina de París es una versión mejorada y va a ser espectacular verla.