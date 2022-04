Oímos hablar de las dietas detox; la publicidad nos bombardea con mensajes, pero ¿sabemos realmente qué son las dietas desintoxicantes, qué beneficios aporta y qué contraindicaciones?

Es sencillo. Se trata de un método alimenticio que consiste en ayudar a eliminar de nuestro cuerpo todo aquello que no necesita, con el objetivo de alcanzar un funcionamiento más eficiente y, con ello, perder algún kilo de más de forma saludable. No obstante, no hablamos de una novedad ni de una moda, ya que la depuración del cuerpo es una práctica con siglos de tradición.

Las dietas détox se basan en zumos depurativos, que experimenta un auge actualmente por sus efectos visibles, tanto físicos como mentales. Las mezclas a base de ingredientes orgánicos (frutas, verduras, cereales, superalimentos) se recomienda especialmente para limpiar el organismo y eliminar toxinas, obteniendo un efecto cleansing, a la vez que se incrementa la absorción de vitaminas y sustancias antioxidantes.

Los defensores de estas dietas aclaran que, no solo se trata de una moda, sino de un estilo de vida saludable, con un aporte mínimo de calorías gracias a alimentos ricos en fibra, potasio y vitaminas. Además, se recomiendan terapias con licuados de manera puntual y enriquecer la dieta con frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, frutos secos, las semillas y la práctica regular de ejercicio físico.

Hablan el experto

En una entrevista con Infosalus, la doctora María José Tapia Guerrero, desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), explica que una pauta de dieta detox consiste en "una intervención de duración variable en la que la alimentación se basa fundamentalmente en preparados de frutas y verduras, y se suele suplementar con productos comerciales que aportan diversos nutrientes (antioxidantes y otros), con la supuesta finalidad de favorecer la detoxificación de sustancias por el organismo, al tiempo que se restringen algunos alimentos, como las carnes, lácteos, huevos y pescados, entre otros".

Según indica la experta, estas pautas aportan muy pocas calorías, por lo que se han utilizado también para favorecer la pérdida de peso. "Es indudable que hacer una dieta equilibrada, rica en alimentos de origen vegetal, resulta beneficioso para la salud. Sin embargo, el efecto beneficioso de las pautas detox no ha sido comprobado científicamente", advierte.

Así, señala que hay muy pocos estudios que hayan evaluado en humanos la eficacia de estas pautas detoxificantes y, en general, la calidad metodológica cree que no es la adecuada, ya que la mayor parte de los estudios han sido realizados en animales, con pautas y dosis muy variadas.

"Por ello, estos resultados no se pueden extrapolar a los humanos. Una revisión sistemática publicada en la revista de la Asociación Británica de Dietética concluye que no hay evidencia científica que apoye la utilización de las dietas ´détox´ para favorecer la eliminación de toxinas o el mantenimiento del peso", argumenta la endocrinóloga.

Peligros de las dietas detox

Con todo ello, la especialista enumera los que, en su opinión, son los principales peligros y problemas que pueden generar las dietas desintoxicantes ya que, según asegura, "este tipo de dietas no están exentas de efectos secundarios":

1. Pérdida de masa muscular

"Las dietas detox siguen pautas muy variadas, pero en general resultan pobres en proteínas. Una dieta hipocalórica debe aportar una cantidad suficiente de proteínas para prevenir la pérdida de masa muscular y otros problemas".

2. Favorecen el efecto rebote o yo-yo

Alerta de que al abandonar estas dietas, las personas que las siguen no han aprendido a comer saludablemente y vuelven a las costumbres que les hicieron engordar.

3. Déficit de vitaminas y minerales por falta de consumo con los alimentos

"Además de las proteínas, pueden ser deficitarias en otros nutrientes, como zinc y calcio, entre otros. Las personas mayores, en edad de crecimiento, o con alguna patología, pueden ser especialmente sensibles a estas deficiencias", según alarma la doctora Tapia.

4. Riesgo de cálculos renales

"El abuso de batidos verdes puede incrementar el riesgo de piedras en el riñón por el excesivo contenido en ácido oxálico de algunas verduras, como las espinacas, habituales en este tipo de bebidas", afirma.

5. Regulación insuficiente de estas dietas y los productos que utilizan

Esto implica una falta de seguridad.

6. Consumir antioxidantes artificiales (vitaminas c y e, coenzima q, entre otras).

A largo plazo podría ser perjudicial para la salud, por lo que no se recomienda.