Las cefaleas son una entidad que, como todas las enfermedades, precisa, como primer paso fundamental, un buen diagnóstico antes de poder tratarla. Uno de los tipos de cefalea más conocidos es la migraña, que la sufren alrededor de un 15 por ciento de la población y la más discapacitante por su gran extensión.

El agobio y la desesperación por el constante dolor puede agotar psicológicamente a los que lo sufren. Sobre todo, cuando las pastillas apenas tienen efecto sobre los síntomas. Lo cierto es que mucha gente ha intentado buscar otros métodos que alivien los dolores de cabeza, y popularmente, se ha extendido uno bastante interesante: ¿Los piercings pueden ayudar a calmar estas molestias?

Concretamente, la gente se refiere al "daith piercing", en la oreja, que empezó a ponerse de moda en el 2015 como terapia alternativa en migraña a raíz de la difusión en redes de la teoría del Dr. Thomas Cohn (especialista en dolor). Al perforar el cartílago en la oreja, justo en el punto donde tradicionalmente se aplican agujas en acupuntura para paliar el dolor de cabeza, estas mejoraban en un elevado porcentaje, alegó el experto.

En cuanto a la acupuntura en la prevención de los ataques de migraña, la evidencia actual, según la Biblioteca Cochrane, es moderada, pero reduce la frecuencia de cefaleas. A día de hoy, podría considerarse una opción en pacientes que no han respondido a otros tratamientos con evidencia más sólida.

Sin embargo, hay que dejar claro que el "daith piercing" no es acupuntura. Desde Quirón Salud, han analizado los efectos del daith piercing sobre 24 pacientes y han llegado a la conclusión de que solo un caso mejoró durante seis meses, para luego empeorar. "El "daith piercing" no es eficaz, no se trata de acupuntura, sino de una técnica invasiva que podría complicarse con infecciones en manos inexpertas. Si alguien cree tener migrañas, debe acudir a su neurólogo, y si este no logra controlarlas, derivarlo a una unidad de cefaleas o consulta monográfica", explican los especialistas.