Extremadura avanza a buen ritmo frente a la gripe

La campaña de vacunación frente a la gripe en Extremadura comenzó el martes 14 de octubre y finalizará el 31 de enero de 2026, con posibilidad de prolongarse hasta febrero según la situación epidemiológica. En este contexto, Extremadura incluye por segunda temporada consecutiva a los adultos de 60 a 64 años entre los grupos diana, población que, según los expertos, debería adquirir la vacunación como hábito para envejecer de forma saludable.

En cuanto a novedades, la comunidad extremeña incluye por primera vez una protección reforzada para todas las personas de 60 años en adelante. Se trata de la vacuna de alta dosis, la cual ha demostrado una reducción adicional en hospitalizaciones por gripe superior al 30% frente a la dosis estándar, según el estudio Flunity-HD. “El año pasado ya la incorporamos para mayores de 70, y los resultados fueron contundentes: menos hospitalizaciones y menos formas graves de gripe”, señala Yolanda Márquez Polo, directora general de Salud Pública de Extremadura. Esa experiencia ha impulsado la ampliación de la medida, ya que “a partir de los 60 años se incrementa de forma notable el riesgo de neumonía, descompensación de patologías crónicas y complicaciones que pueden comprometer la vida”, explica.

Este enfoque se enmarca en un refuerzo más amplio de la política de prevención. “En muy poco tiempo hemos pasado de tener uno de los calendarios vacunales menos completos del país a situarnos entre los mejores, alcanzando ya el cuarto puesto a nivel nacional”, afirma Márquez Polo, quien subraya que este avance responde a “una estrategia clara: reforzar la salud pública, ampliar coberturas y garantizar que nuestra población tenga acceso a las vacunas más eficaces y actualizadas”.

Envecimiento saludable / Sanofi

Desde el ámbito académico, esta decisión se valora como un paso relevante en términos de salud pública. Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos, subraya que “la vacunación antigripal no va a evitar los contagios, pero sí que va a evitar la reducción de las hospitalizaciones y complicaciones graves por gripe. Por eso es esencial vacunar, vacunar a la población más vulnerable, con las vacunas de inmunogenicidad reforzada. Eso hace que, aunque la incidencia sea alta, como está sucediendo en esta temporada, los ingresos hospitalarios no sean tan altos y se produzcan principalmente en mayores de 75-80 años, y casi 3/4 partes en población no vacunada previamente.”

Además de proteger a cada individuo, las campañas de vacunación contribuyen a reducir la carga asistencial durante el invierno. “Nuestro objetivo no es solo vacunar, sino reducir complicaciones, evitar ingresos y garantizar que el sistema sanitario pueda responder adecuadamente en los momentos de mayor presión asistencial”, afirma Márquez Polo, que resume el enfoque con una idea clave: “La prevención salva vidas”.

Vacunación antigripal para un envejecimiento saludable

El Consejo Europeo señala la vacunación como una de las herramientas más efectivas y coste-efectivas de salud pública. Padecer gripe multiplica por cien el riesgo de neumonía, por diez el de sufrir un infarto en la semana posterior a la infección y por ocho la probabilidad de un ictus. En España, las hospitalizaciones por gripe suponen un coste anual de 45,7 millones de euros y cada temporada se registran entre 3.000 y 6.000 muertes relacionadas con el virus.

“La gripe no es una enfermedad menor”, señala Márquez Polo. “Cada ingreso que evitamos significa proteger vidas y liberar recursos para otras necesidades sanitarias”. Por ello, la campaña de este año vuelve a poner el foco en la prevención como la herramienta más eficaz para reducir el impacto de la enfermedad y avanzar hacia un sistema sanitario más sostenible.

Campaña de vacunación / Sanofi

A pesar de las recomendaciones de los expertos, los datos del Gripómetro 2024-2025, el estudio de Sanofi para monitorizar las tasas de vacunación en España, evidencian que aún queda margen de mejora. Al cierre de la temporada anterior, todavía estábamos lejos de alcanzar el objetivo de cobertura del 75% fijado por el Ministerio de Sanidad para población de 60 años en adelante. A escala estatal, la vacunación llegó al 64,9% en mayores de 65 años y al 35,3% entre los 60 y 64. En Extremadura, estas cifras estuvieron ligeramente por encima: 67,9% en mayores de 65 y 35,4% entre los 60 y 64 años. Este último colectivo es uno de los que presenta menor percepción del riesgo. “Son personas que en muchos casos se sienten sanas y no se identifican como población vulnerable”, explica Márquez Polo.

En este punto, Ángel Gil pone el foco en la necesidad de adaptar las estrategias a la realidad de este grupo de edad: “En el momento actual, la población de 60-64 sigue siendo población activa, en su mayoría, que no suele acudir a los centros de salud y, por lo tanto, no suele vacunarse. Por eso es muy importante que los servicios de salud laboral y medicina de empresa se impliquen en esta estrategia de vacunación, haciéndola accesible a los trabajadores que siguen en activo en esa franja de edad. La vacunación exclusiva en los centros de salud está bien para los mayores de 65 años de edad o para la población ya jubilada, pero en el caso de los trabajadores activos tenemos que incorporar otras estrategias.”

Aun así, la campaña en Extremadura avanza con buen ritmo. En la semana 10 de la campaña de vacunación, la cobertura global ya era superior al 55%. “Estos datos reflejan que la población confía en la vacunación como la mejor herramienta de protección”, destaca la responsable de Salud Pública, quien insiste en que “vacunarse es una decisión individual que tiene un impacto colectivo”.