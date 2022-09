La alergia a las proteínas de la leche es una enfermedad caracterizada por una respuesta exagerada del sistema inmunitario (defensas), principalmente a la betalactoglobulina y caseína. Estas proteínas son reconocidas como extrañas en el organismo y se inicia la producción de anticuerpos. Su causa es genética y normalmente se da en adultos. Basta con leer con atención la etiqueta de los productos que se adquieren en el supermercado para evitar reacciones alérgicas, pero en ocasiones, no es suficiente.

Aunque no suele ocurrir con frecuencia, se pueden colar ingredientes que no están registrados en el etiquetado de los productos. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña, relativa a la presencia de proteína de leche no incluida en el etiquetado del producto 'SNACK MANIAC!' 'Palomitas con sal' de la marca DIA.

La distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a las proteínas de la leche, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. No obstante, la organización ha asegurado que el consumo "no comporta ningún riesgo" para el resto de la población.