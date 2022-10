Lo dicen los nutricionistas, que evidentemente son los que más saben de los consejos que tenemos que seguir para perder peso, muchas veces nos fijamos demasiado en lo que comemos y medimos constantemente las calorías de cada almuerzo y de cada cena sin tener para nada en cuenta que la dieta básica no tiene que ser sólo baja en grasas, también tiene que ser sana (y estar combinada con ejercicio diario). Y para que sea saludable y te ayude a perder grasa en una dieta tienes que quitar apenas cuatro cosas. Una de ellas: el azúcar.

El producto más demonizado de los últimos años debe salir por completo de tu dieta. Con este pequeño gesto conseguirás perder hasta cinco kilos en un mes. Pero antes de los resultados vayamos paso a paso, ¿Cómo se puede eliminar el azúcar?

Primero en bebidas y desayuno

Si tomas café (o incluso té) a primera hora de la mañana lo más normal es que le eches un par de cucharadas de azúcar. Lo hace casi todo el mundo. Pues bien, ese es un gesto de los que tienes que empezar a cambiar. Los expertos dicen que es fácil acostumbrarse al sabor del café sin dulce pero si no puedes en este artículo te ofrecemos hasta seis especias sin calorías que puedes utilizara para añadir al café (o a cualquier otro postre como el yogur natural por ejemplo), y que servirán para endulzar. Prueba la que más te guste, los resultados son sorprendentes. Pero en el desayuno es importante también que olvides los pasteles y los cambies por un buen yogur con fruta o por pan integral con aceite. Todo son calorías que vas restando para lograr tu objetivo de adelgazar.

Postres

A la hora de comer es tan importante el primer plato como el postre si lo que buscas es adelgazar. Sustituir el azúcar de las tartas o los bollos industriales después de comer es fácil: opta por la fruta. Es un postre mucho más sano, recomendado por todos los nutricionistas y que tiene, además, dos buenas características que te ayudarán a adelgazar: la fruta es un producto saciante y que tiene azúcar de muy fácil absorción para el cuerpo.

Refrescos

Si te pasas a la gama "zero" de tu refresco habitual (hoy en día todos tienen este tipo de productos), conseguirás restar muchas calorías. Pero no sólo tienes que hacerlo cuando comes o cenas en casa. Recuerda tu cambio cuando salgas a cenar o a comer fuera. Y, por supuesto, olvídate del alcohol.

En "comidas entre horas"

La hora de picar algo a media mañana o a media tarde en el trabajo son dos buenos momentos para desterrar el azúcar. Olvídate de los bollos industriales y las palmeras de chocolate y sustitúyelos, por ejemplo, por frutos secos.

Sobre todo, hazlo por tu salud

Hace años surgió una campaña en la red que bajo la denominación de "sinazucar.org" trataba de convencer al consumidor de la gran cantidad de azúcar que tomamos en el día a día. Un consumo excesivo que está detrás de muchas enfermedades.