Se aproxima el verano y vamos de cabeza con los kilos de más que hemos acumulado para el invierno. Si quieres adelgazar sin pasar hambre y sin perder la salud, te recomendamos estos alimentos bajos en calorías, ricos en los nutrientes necesarios y de los que no te aburrirás.

Aquí va nuestra selección

Come frutas y verduras a diario. Son ricas en agua, fibra, vitaminas y minerales, y tienen muy pocas calorías. Además, son muy coloridas y alegran la vista. ¿A quién no le gusta una ensalada de tomate, pepino, lechuga y cebolla? Bueno, quizás a los vampiros no les guste la cebolla, pero ellos tienen otros problemas más graves.

Elige pescados magros como el bacalao, la merluza o el lenguado. Son una fuente de proteínas de alta calidad y de omega 3, que es bueno para el corazón y el cerebro. Y si te aburres de comerlos a la plancha o al horno, puedes prepararlos con salsas ligeras como el tomate o el limón. O hacerlos en papillote, que es una forma muy elegante de decir que los envuelves en papel de aluminio y los metes al horno.

No le tengas miedo al huevo. Es un alimento muy completo y saciante, que te aporta proteínas, hierro, zinc y vitamina B12. Eso sí, no te pases con la yema, que tiene más grasa y colesterol. Lo mejor es comerlo duro, escalfado o al horno, y evitar las frituras. Y si quieres darle un toque divertido, puedes hacer huevos-nube o huevos soufflé, que son como unos huevos revueltos, pero más esponjosos y con forma de nube.

La ternera también puede ser tu aliada si la eliges magra y la cocinas sin mucha grasa. Te aporta proteínas, niacina, vitamina B12 y ácido linoléico conjugado (CLA), que ayuda a quemar grasa. Puedes hacerla a la plancha, al horno o en guisos con verduras. Y si quieres sorprender a tus invitados, puedes preparar un roast beef con salsa de mostaza y miel, que está para chuparse los dedos.

Las legumbres son otro grupo de alimentos que no deben faltar en tu dieta. Son ricas en fibra, minerales y vitaminas, y contienen proteínas vegetales que combinan muy bien con las animales. Puedes comerlas en ensaladas frías o calientes, en purés o cremas, o en platos tradicionales como las lentejas con chorizo o los garbanzos con espinacas. Eso sí, cuidado con el chorizo, que tiene muchas calorías y grasa. Mejor elige uno bajo en grasa o sustitúyelo por jamón serrano.

Siguiendo estas pautas podrás comer alimentos bajos en calorías y no perder la salud. Y lo mejor de todo es que disfrutarás de una comida variada, sabrosa y divertida. ¿A qué esperas para probarlo?

Ejemplo de una cena baja en calorías, sabrosa y divertida

¿Quieres preparar una cena baja en calorías? Aquí te ofrezco una solución perfecta: ensalada de lechuga, tomate y pepino. Sí, ya sé lo que estás pensando: ¡qué aburrido! Pero no te dejes engañar por las apariencias, esta ensalada tiene un secreto que la hace irresistible: ¡un aderezo de yogur griego con ajo y limón!

Te prometo que le dará un toque cremoso y refrescante a tu plato, y lo mejor de todo es que solo tiene 50 calorías por cucharada. Así que no te lo pienses más y prueba esta receta fácil y rápida que te hará sentir satisfecho sin culpa.