La mascarilla es historia para algunos. Tanto en interiores como exteriores, el tan importante aditamento que, durante dos años a acompañado a todas las personas a nivel global, comienza a quedarse en el fondo de la lista de prioridades.

En España, a pesar de tener la situación covid bastante controlada, la ministra Carolina Darias recomendó la semana pasada el uso de la mascarilla de forma opcional, en especial en interiores. En concordancia con esto, las estadísticas muestran aún existen muchísimos motivos por los cuales la mascarilla sigue siendo importante. Pero, ¿qué significa utilizar la mascarilla, en lugares cerrados, por ejemplo, si nadie más lo hace?

La respuesta a esta interrogante yace en ¿qué tipo de mascarilla utilizar cuando quieres protegerte tú y también cuidar de los demás, aunque no la tengan puesta?

Según su finalidad podemos distinguir tres tipos de mascarillas: las mascarillas higiénicas, las de equipos de protección individual (EPI) y las denominadas, producto sanitario (PS).

De las higiénicas no vamos a hablar mucho pues son las más comunes. Este tipo de mascarilla no se considera producto sanitario ni tampoco equipo de protección individual (EPI), y no están diseñadas para la protección específica ante ningún riesgo, tal y como indica el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Mascarillas quirúrgicas o producto sanitario

Este tipo de mascarilla evita la expulsión de agentes infecciosos que están en nuestro organismo. Es decir, protege más a los que nos rodean que a nosotros mismos, por lo que se recomienda su uso en personas diagnosticadas con coronavirus, para minimizar que contagien a aquellos que les rodean o puedan acercarse.

EPIs

Finalmente las EPI son nuestra recomendación si eres de los usuarios que aún la utilizan en interiores. Estas mascarillas contienen un filtro de micropartículas que protegen a su usuario directamente ante la inhalación de determinados contaminantes en el ambiente, como agentes patógenos, químicos, etcétera.

Por su nivel de eficacia, se pueden clasificar en tres grupos diferentes, las FFP1, FFP2 y FFP3. Desde la FFP1 hasta la FFP3 varían en eficacia de filtración mínima en un 78%, 92% y 98% respectivamente. Siendo la FFP3 la mas recomendada para el personal médico que enfrenta exposiciones peligrosamente toxicas en ambientes poco controlados.

Se trata de mascarillas profesionales que disminuyen el riesgo de contacto a casi nulo y, por ende, son las más utilizadas por el personal médico. Además, estas mascarillas son sometidas a rigurosos controles de elaboración, teniendo en cuenta parámetros como la ajustabilidad, hermetismo y daños a la piel de los usuarios.