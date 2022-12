Las alergias son muy comunes en las edades pediátricas. Tanto es así, que la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica señala que 1 de cada 4 niños tiene algún tipo de alergia.

Pero a pesar de que es algo muy habitual, la desinformación y las falsas creencias sobre esta patología están muy extendidas, con lo que estos supone para la salud de los más pequeños.

Por ello, los expertos en alergología infantil de la SEICAP explican, aclaran y desmontan algunos de los mitos más comunes.

Si los padres son alérgicos, el niño será alérgico

No hay nada de cierto en esta afirmación, puesto que las alergias no se heredan. Tal y como explican los alergólogos, “aunque es cierto que puede haber una predisposición genética hacia la alergia, no todos los hijos de padres alérgicos acaban siéndolo”.

“Se puede heredar la predisposición atópica, la susceptibilidad, la facilidad para desarrollar alergia en general, no frente a sustancias concretas”, añaden.

Como las alergias se producen ante alérgenos presentes en el ambiente, es muy habitual que padres e hijos compartan alergias a las mismas cosas. Esto no significa que se herede la alergia, sino que comparten el mismo ambiente.

Cuanto más tarde se introduzcan nuevos alimentos, menos alergias

Esto también es falso. No es necesario retrasar la introducción de determinados alimentos por su potencial alergénico, como se hacía hace unos años muchos casos, ya que la proporción de niños con síntomas alérgicos no aumenta.

La introducción tardía de alimentos alergénicos (como el huevo o el pescado) después de los seis meses de edad no se asocia a un menor número de enfermedades alérgicas cuando el niño cumple los dos, tres o cuatro años.

Los niños con asma no deben practicar deporte

Completamente falso. Los niños con asma no solo pueden, sino que deben practicar cualquier deporte que les guste, eso sí, siguiendo una serie de recomendaciones.

El ejercicio físico permite a los niños con asma mantener una buena condición física y un peso adecuado. Además, con la actividad ejercitan la musculatura respiratoria lo que es beneficioso para su enfermedad.

Los mejores deportes para los niños que padecen asma son aquellos que alternan momentos de esfuerzo con momentos de descanso.

La alergia aparece al primer contacto

Tampoco hay nada cierto detrás de este mito. Puede ocurrir que el niños haya estado expuesto a un determinado alérgeno y que no haya habido reacción alguna. Esta puede aparecer años después.

Las intolerancias y alergias alimentarias son lo mismo

No, no son lo mismo. Las intolerancias alimentarias surgen debido a alteraciones metabólicas que no permiten que el intestino absorba determinados tipos de nutrientes, lo que puede provocar diarrea o dolores tipo cólico.

Nada que ver con las alergias alimentarias, que están provocadas por alteraciones del sistema inmunológico. Este reacciona ante alimentos con síntomas que van desde los digestivos a los respiratorios y cutáneos, pudiendo llegar a ser más grave y provocar una anafilaxia, con dificultad para respirar, mareo o incluso pérdida de conciencia.

Los niños que sufren dermatitis atópica solo pueden bañarse dos veces a la semana

No hay nada que impida que los niños atópicos puedan bañarse diariamente. Eso si, los expertos de la SEICAP recomiendan que sean baños cortos y con agua templada. Una vez limpios, se les debe aplicar crema hidratante cuando la piel todavía se encuentre humedecida.

El asma es una enfermedad contagiosa

El asma no es una enfermedad contagiosa. Lo que si ocurre es que las infecciones virales de tipo respiratorio, como los catarros o las gripes, suelen provocar un empeoramiento o crisis en los pacientes asmáticos.

Las causas del asma suelen ser diversas, incluidas las alergias, pero no se trasmiten entre individuos.

La inmunoterapia es buena para todos los alérgicos

No todos los alérgicos deben someterse a la inmunoterapia, conocida también como vacuna contra la alergia. Este tipo de tratamiento puede ser beneficiosa para todos los pacientes con síntomas de asma, rinitis, conjuntivitis, alergia a picaduras de himenópteros y alergia al látex.

Para la alergia a la piel del melocotón, conocido como síndrome LTP, existe también una inmunoterapia sublingual, tratándose de inmunoterapia para alergia alimentaria. En cuanto a la edad, se recomienda su uso a partir de los cinco años.

Los perros de pelo corto no dan alergia

“Todas las razas caninas son susceptibles de causar alergia. No hay ninguna evidencia que demuestre que los perros de pelo corto no den alergia”, subrayan los especialistas de la SEICAP.

Es cierto que hay razas de perro que sueltan menos pelo, lo que supone que los alérgenos adheridos al pelaje pasarían en menor cantidad al ambiente. Pero aunque esto sea así, los alérgenos del perro, presentes en la piel (caspa) y en la saliva, siguen estando ahí.

La rinitis alérgica es peor en primavera

Es habitual oír que la rinitis alérgica se acentúa durante la primavera, pero no es así. Además de la alergia a los pólenes, muy habitual en primavera, hay muchos otros alérgenos.

Los hongos o los ácaros, por ejemplo, pueden provocar alergias en otras épocas del año. Además, hay pólenes que pueden causar alergia a finales de invierno, por ejemplo, las cupresáceas. Su polen es de los alérgenos más potentes. Su período de polinización para las cupresáceas va desde octubre hasta abril, alcanzando sus máximos niveles en febrero.

También es muy alérgeno el plátano de sombra, árbol muy habitual en las calles de las ciudades. Los niveles más altos de polen de esta especia se detectan en el mes de marzo.