En apenas unos días, el verano se instalará en nuestra vidas y conviene preocuparnos por nuestra piel y cómo protegerla del exceso de sol. Si bien resulta conveniente utilizar protección solar durante todo el año, en la época estival corresponde incrementar ese cuidado.

Además, con las vacaciones pasamos más tiempos en la playa, la piscina y la montaña, y nuestra exposición al sol se multiplica.

Por eso, un buen protector solar se convierte en el mejor aliado si no queremos tener sorpresas ni sufrir. Demasiadas horas al aire libre en las que debemos tener especial cuidado con la radiación solar. El lado bueno del sol es que nos aporta vitamina D, nos sube el estado de ánimo y nos hace más felices. Pero no debemos olvidar que daña nuestra piel. Una exposición sin protección no solo puede provocarnos quemaduras y manchas solares, sino también aumentar el riesgo de padecer cáncer de piel.

Gorras, sombreros y gafas de sol

Utilizar gorras o sombreros y gafas de sol, y evitar estar demasiado tiempo tomando el sol son cosas a tener en cuenta con la llegada del verano, pero contar con un protector solar es indispensable. Productos de alta protección, con SPF de 30 y SPF de 50, como los de la nueva gama solar de Clarins, básicos en nuestros bolsos, bolsas de playa y maletas este verano, según recoge la agencia Europa Press.

Nuevas fórmulas que incorporan los avances tecnológicos y botánicos de la marca y que, además de proteger la piel de la radiación solar, preservan su juventud y consiguen -como dice su lema- un bonito bronceado tomando menos el sol. Y, fieles a la filosofía de Clarins, respetan el medio ambiente porque se elaboran con fórmulas que protegen a la fauna y a la flora marinas, y vienen en envases reciclables.

Protectores faciales

Para el rostro, 5 productos únicos con 5 texturas resistentes al agua y al sudor ¡que te van a encantar! Bruma de agua, gel de aceite, aceite en bruma, leche en spray o cremas untuosas. Originales texturas muy fáciles de aplicar y de rápida absorción instantánea, que aportan un toque perfumado a tus sesiones de sol y te protegen de los daños del sol dejando paso al más bonito de los bronceados. ¡Irresistibles!

El Sun Filter Complex a base de los mejores filtros orgánicos, que absorben los rayos antes de que penetren en nuestra piel. Protegen de los rayos UVA -causantes del envejecimiento y de las alergias- y de los rayos UVB, causantes de enrojecimiento de la piel.

Las texturas se extienden a la perfección, permitiendo alcanzar toda la superficie de nuestra piel y garantizando un moreno uniforme y constante. Además, su derivado de tocoferol (proviene de compuestos orgánicos que forman la vitamina E) refuerza la acción antioxidante de los filtros y previene la aparición de arrugas y de manchas.

Por su parte, el Sun Plant Complex de Clarins, formulado a base de 6 extractos de plantas -guisante, corteza de platanero, aloe vera, baobab, olivo, espiga de oro- completa la acción de los filtros con una acción anti edad que protege las células de la piel. Capaz de reforzar las defensas de la piel, evita el envejecimiento prematuro debido al sol.

Crème Solaire Toucher Sec de 50 ml con SPF 50 o SPF 30: una crema solar con acabado seco con SPF 50 o SPF 30. Un tratamiento de protección antioxidante y perfecto para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles, con una textura fina y fundente y acabado en tacto sedoso y aspecto mate.

Gel en Huile Solaire Invisible de 50 ml con SPF 30: una textura gel en aceite con efecto invisible, muy fácil de aplicar, de rápida absorción e ideal no solo para protegernos del sol en la playa o en la piscina, sino también para la práctica de deportes al aire libre.

Fluide solaire Minéral de 11,5 ml SPF 30: un fluido solar mineral, en un formato portátil que lo convierte en ideal para llevar en el bolsillo o en el bolso y poder aplicarlo en cualquier momento en aquellas zonas sensibles o muy expuestas al sol.

¿Y para el cuerpo?

Tan imprescindible como la protección facial a la hora de exponernos al sol, la protección del resto del cuerpo. Es fundamental aplicarnos crema antes de salir de casa en cuanto llega el verano, y no solo si vamos a la playa o a la piscina.

Con la subida de las temperaturas dejamos a un lado los pantalones largos, los jerséis y los zapatos cerrados para dar paso a camisetas, vestidos, bermudas y sandalias que dejan nuestros brazos, nuestras piernas y nuestros pies a la vista. Por eso hay que tener un especial cuidado y no olvidarnos en ningún momento la protección solar, que nos bronceará mientras nos protege de la radiación solar.

Toma nota de la completa gama de tratamiento de Clarins, con cinco texturas irresistibles, fáciles de aplicar y de rápida absorción que no solo nos protegen del sol sino que también nos proporcionan un bonito bronceado para deslumbrar este verano.

Crème Solaire de 150ml con SPF 30 y Crème Solaire de 150ml con SPF 50: una crema solar con la protección adecuada para evitar los daños de la excesiva exposición al sol mientras conseguimos el moreno deseado. Textura cremosa que el cuerpo absorbe rápidamente y que deja además un agradable perfume que te conquistará.

Gel en Huile de 150ml con SPF 30: un gel en aceite para las que preferimos protegernos con una textura fluida y rica en aromas que hace brillar nuestra piel y proporciona un plus de protección frente a los rayos del sol.

Huile en Brume Solaire de 150ml con SPF 30: un aceite en agua en espray con acabado en bruma, ligero y tan sencillo de extender por todas las partes del cuerpo que se convertirá en uno de tus imprescindibles para las largas jornadas vacacionales al sol.

Lait en Spray Solaire de 150ml con SPF 50: y si prefieres una textura más cremosa, esta leche en espray aporta hidratación y muy alta protección para protegerte este verano y conseguir que tu piel esté más radiante que nunca.

Después del sol, el cuidado también es importante

Pero no solo hay que cuidar la piel durante la exposición, sino también después. Un buen aftersun favorecerá que piel no se degrade. Este producto calma e hidrata aportando frescor y reduciendo las agresiones de los rayos UVA.

Clarins nos propone una gama sensorial y sutilmente perfumada que acariciará nuestro cuerpo con una suavidad infinita perfecta para después de la ducha tras esas interminables jornadas en las que disfrutamos del sol de la mañana hasta el atardecer.

Dos productos perfectos para rostro y cuerpo a base de cinco extractos de plantas -aloe, sandía, mimosa, girasol, y manteca de karité-, ideales para después del sol.

Gelée Rafraîchissante Après Soleil de 150 ml: Gel refrescante para después del sol con hidratación garantizada de 24 horas. Un tratamiento hidratante que aporta frescor, disminuye la sensación de escozor y calma las pieles expuestas al sol. Su absorción rápida te permite vestirte sin necesidad de esperar.

Baume Apaisant Après Soleil de 150ml: El bálsamo reconfortante fundente nutre con su textura untuosa durante 48 horas las pieles necesitadas de un tratamiento reconfortante y ultra hidratante. Protege de los radicales libres y estimula la regeneración de la piel expuesta al sol.