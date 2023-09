Aunque para la gran mayoría el verano sea sinónimo de playa y el invierno de nieve, estas fechas de entre medias están llenas de personas que optan por las actividades de montaña como destino de fin de semana o vacacional.

Los entornos montañosos son buenos para la salud y ofrecen la oportunidad de realizar numerosas actividades al aire libre como senderismo, practicar bici de montaña, barranquismo, espeleología deportiva, escalada… que concitan a miles de aficionados

La oferta de actividades en los entornos naturales cada vez es mayor. Y esto implica, según el coordinador del Grupo de Trabajo Emergencias en Montaña y Medio Natural de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias – SEMES, el médico de emergencias Manuel Pons, que:

"Por pura probabilidad se producen más eventos adversos. Y esta razón ha llevado a muchas comunidades autónomas a sanitarizar y/o medicalizar los equipos de rescate”.

Porque, se tenga experiencia y preparación para realizar estas actividades o no, los especialistas en este ámbito insisten en que cualquier actividad, por fácil que sea, conlleva riesgos.

La única manera de reducir las probabilidades de sufrir un incidente en montaña del tipo que sea es tomar todas las medidas oportunas para prevenirlos.

Por eso los miembros del grupo han apuntado una serie de recomendaciones para afrontar nuestras vacaciones con la mayor seguridad posible y minimizar con ello el riesgo de sustos o accidentes.

Diez recomendaciones para practicar actividades de montaña de forma segura

1. Mejor acompañado.

Una de las principales bases de la seguridad en la montaña es ir siempre acompañado. Cualquier problema que suframos puede ser solucionado por el compañero o por el guía profesional que nos acompañe.

2. Ve informando de tu ruta con mensajes.

Si a pesar de la anterior recomendación decides salir solo, no olvides llevar el móvil cargado e ir enviando mensajes a alguien conocido. De esta manera si sufres un accidente será más fácil determinar la ruta que has seguido.

3. Planifica en función de tu capacidad física y mental.

La actividad que elijas siempre debe adecuarse a tu forma física, no lo olvides.

4. Prepara bien el material.

La actividad de montaña que vas a realizar determinará el material que necesitas, pero aplica siempre el “por si acaso”. Un buen básico puede ser un botiquín para primeros auxilios, una linterna frontal, agua y algo de comer.

5. No ingieras frutos silvestres que no conoces.

En las zonas de montaña es fácil ver árboles y arbustos repletos de frutos. No te arriesgues y no comas ninguno si no tienes claro lo que es.

6. Hidrátate y aliméntate de manera adecuada durante la actividad.

Es fundamental llevar siempre suficientes líquidos y alimentos energéticos (barritas, frutos secos…).

7. Ten en cuenta todos los posibles escenarios.

Complicaciones como que la ruta se alargue más de lo conveniente, que algo del material falle, que llueva o caiga la niebla… Son escenarios a los que te puedes enfrentar durante las actividades de montaña. Y son muchos. Por lo que es fundamental tenerlos lo más previstos posibles

8. Protégete del sol, insectos y rozaduras.

Los especialistas en emergencias recomiendan usar ropa con protección para picaduras (insectos, garrapatas) y con protección solar. Lo mejor en la montaña es usar manga y pantalón largos, porque de esta manera evitamos quemaduras y picaduras indeseadas.

9. Recuerda las diferencias de temperatura del valle a la cima.

Cualquier experto en montaña sabe que hay que llevar siempre ropa que se ajuste tanto a las altas temperaturas como a la posibilidad de que estas bajen de repente o comience a llover.

10. Ante cualquier incidente... 112

Desde una pequeña torcedura hasta un golpe más grave, siempre debemos llamar al 112. Desde allí nos informarán sobre cómo actuar y nos proporcionarán toda la ayuda necesaria.