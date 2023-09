Hace ya un tiempo que distintas sociedades científicas están alertando sobre el incremento de las infecciones de transmisión sexual en España.

La preocupación de los expertos viene dada por las consecuencias que este tipo de infecciones puede tener a corto y a largo plazo, desde problemas dermatológicos, a mayor vulnerabilidad ante el VIH o padecer cáncer.

Pero, además de todo esto, es muy importante recordar que las ITS, en especial la gonorrea o la clamidia, pueden convertirse en un problema a la hora de lograr un embarazo debido a la aparición de la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP).

Esta cuestión adquiere especial importancia si miramos el último informe del Ministerio de Sanidad “Vigilancia Epidemiológica De Las Infecciones De Transmisión Sexual En España” publicado este año, en el que se recoge que solo en 2021 los casos de gonorrea se situaron en más de 15.000, 20.500 en el caso de la clamidia.

Enfermedad inflamatoria pélvica

Tal y como explica el doctor Elkin Muñoz, especialista en salud reproductiva y director de IVI Vigo y A Coruña, “la enfermedad inflamatoria pélvica se da como consecuencia mayormente de una infección de gonorrea y clamidia, y es que estas bacterias de transmisión sexual se propagan desde la vagina al útero, las trompas de Falopio o los ovarios”.

Los expertos alertan de las consecuencias que las ITS pueden tener a corto y a largo plazo, como una mayor vulnerabilidad ante el VIH o padecer cáncer

Dichas bacterias, “provocan inflamación, cicatrización y hasta una posible obstrucción de las trompas de Falopio, dificultando la fecundación e incluso pudiendo provocar embarazos ectópicos en un futuro. Además, los ovarios y el útero también se ven afectados por este proceso inflamatorio y se pueden llegar a producir abscesos”.

Y si las trompas de Falopio están obstruidas por una infección previa, no podrán transportar óvulos desde los ovarios y, en consecuencia, no habrá muchos o ningún óvulo para que el esperma encuentre y fecunde para formar un embrión.

Pero no es el único peligro de esta patología provocada por las ITS. Los especialistas en fertilidad explican que puede darse la situación de que las trompas estén parcialmente bloqueadas y finalmente espermatozoide y óvulo se encuentren, pero el daño causado por la ITS puede evitar que el embrión se implante en el útero.

En 2020, los casos de gonorrea se situaron en más de 15.000, 20.500 en el caso de la clamidia

Es más, en el caso de que la infección sea muy grave puede llegar a cicatrizar el útero y terminar dando lugar al síndrome de Asherman, lo que dificulta la unión o desarrollo de un embrión.

Claves para detectar la gonorrea y la clamidia

Las consecuencias de estas dos patologías se complican mucho más puesto que su infección puede pasar desapercibida para las pacientes.

La gonorrea suele ser asintomática, y cuando presenta síntomas son casi imperceptibles.

Además, esta infección presenta una mayor resistencia al tratamiento con antibióticos, cosa que no ocurre con la clamidia.

Por eso, una detección temprana es clave para evitar problemas futuros.

“Si se presentan síntomas como dolor en la parte baja del abdomen, flujos vaginales anormales, relaciones sexuales dolorosas, sangrado entre periodos y ardor al orinar se debe consultar a un especialista para que pueda tratar una posible enfermedad inflamatoria pélvica lo antes posible”, advierte el doctor Muñoz.

“A veces también ocurre que muchas mujeres apenas desarrollan síntomas de la enfermedad inflamatoria pélvica o suelen confundirlas con una cistitis o con alguna infección vaginal, por lo que se termina diagnosticando a la hora de encontrar dificultades para lograr el embarazo".

"Además, si no se tratan, estos síntomas irán agudizándose según avanza el proceso infeccioso”, añade.

Esto en cuanto a la clamidia y la gonorrea, pero hay otras infecciones de transmisión sexual, como el Virus del Papiloma Humano (VPH), que también pueden complicar la fertilidad femenina.

Ya que aunque no provoca infertilidad por sí solo, algunos estudios sugieren que cuando convive con la clamidia aumenta también el riesgo de esterilidad, un mayor riesgo de aborto espontáneo o pueden dificultar la implantación debido a los tratamientos quirúrgicos o de radioterapia necesarios para abordarlo.

¿Y las consecuencias en la salud reproductiva masculina?

La fertilidad no solo es una cuestión femenina sino también masculina. Aunque parecen afectar más a las mujeres, las ITS pueden provocar infertilidad también en ellos.

Una infección por gonorrea o clamidia puede llegar a bloquear los conductos situados en la parte posterior de los testículos (epidídimos), que almacenan y luego transportan el esperma durante la eyaculación.

Si la infección es por VPH, se complica la capacidad de los espermatozoides de moverse libremente, lo que afecta directamente a las probabilidades de lograr un embarazo.

La fertilidad no solo es una cuestión femenina sino también masculina. Aunque parecen afectar más a las mujeres, las ITS pueden provocar infertilidad también en ellos

“Un epidídimo bloqueado no permitirá que ningún espermatozoide alcance el óvulo durante el coito o lo dificultará en el caso de una baja movilidad. Pero si partimos de la base del contagio de la ITS a una pareja femenina, pues las probabilidades de que existan muchas más dificultades a la hora de concebir se multiplican”, aclara el doctor.

Por todo ello, los especialistas en salud reproductiva recalcan la importancia de la prevención, mediante del uso del preservativo, para evitar la aparición de ITS que puedan impactar directamente en nuestra fertilidad en un futuro.

Si esto ocurre, siempre se podan explorar otras posibilidades mediante la reproducción asistida con el fin de poder lograr un embarazo a término.