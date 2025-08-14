GERIATRÍA
Cómo proteger la circulación en personas mayores durante las olas de calor: síntomas, riesgos y consejos
El sistema circulatorio se vuelve más delicado con la llegada del verano porque el organismo tiende a perder más líquido del habitual, lo cual reduce la cantidad de líquido que se encuentra en el torrente circulatorio.
Todavía queda verano y las altas temperaturas van a seguir castigándonos. Y entre los más sensibles a la escalada de grados en el termómetro están las personas de más edad.
Ellos deben tomar ciertas precauciones para proteger su salud cardiovascular, sobre todo aquellas que sufren cardiopatías y están más expuestas a sufrir riesgos.
El sistema circulatorio se vuelve más delicado con la llegada del verano porque el organismo tiende a perder más líquido del habitual, lo cual reduce la cantidad de líquido que se encuentra en el torrente circulatorio. Y esta escasez de líquido origina una vasodilatación en el sistema arterial y provoca una circulación más lenta.
“Con el calor se producen alteraciones en el mecanismo termorregulador que intenta, a través del sudor y la dilatación de los vasos sanguíneos periféricos, que la temperatura corporal disminuya. Además, también se pueden producir mareos, síncopes o golpes de calor derivados de un aumento del estado de deshidratación o el debilitamiento de la tensión arterial”, explica David Curto, director Médico, Calidad e Innovación de Sanitas Mayores.
Problemas de circulación a causa del calor
Precisamente por ser más vulnerables al calor, los expertos de Sanitas Mayores alertan sobre los síntomas que provoca la mala circulación y que pueden verse agravados por las altas temperaturas:
- Hinchazón de las extremidades. Es el signo más habitual de que hay la mala circulación. Afecta principalmente a las manos y a los pies.
- Varices en las piernas. Las altas temperaturas pueden provocar que, si la persona tiene varices, estas se dilaten con mayor facilidad y, por lo tanto, crezca el volumen de estas.
- Sensación de frío y hormigueo: otro fenómeno que provoca el calor es que la sangre circule más lentamente y se enlentezca el retorno venoso. Así a la sangre le cuesta más llegar a manos y pies, donde se encuentran muchas terminaciones nerviosas, lo que provocará que se pierda cierta temperatura corporal.
- Erupciones en la piel. El órgano más grande del cuerpo también se ve afectado por las altas temperaturas. Las personas pueden sufrir erupciones cutáneas, principalmente en las piernas, tobillos y pies.
Y es que como la sangre consigue alcanzar las zonas más superficiales, se produce una sequedad que se manifiesta en forma de heridas o rozaduras.
- Debilitamiento del pelo y las uñas. Aunque no sea un problema muy frecuente, la mala circulación puede originar que el pelo y las uñas se vuelvan quebradizos ante la falta de nutrientes y vitaminas.
Cómo cuidar la circulación sanguínea
Teniendo en cuenta todos estos efectos tan típicos durante el verano en las personas mayores, los expertos detallan una serie de consejos que ayudan a mantener una buena circulación durante los meses de calor:
- Usar ropa ligera, cómoda y transpirable.
- Hacer ejercicio de forma diaria.
- Seguir una dieta equilibrada.
- Realizarse masajes.
- Mantener las piernas elevadas al menos durante media hora.
- Duchas alternando agua caliente y fría.
Además de seguir estos consejos es fundamental que las personas mayores acudan al médico de manera regular, especialmente las personas que sufren enfermedades cardiovasculares para mantener un control y seguimiento sobre esta dolencia.
