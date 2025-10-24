Un médico habla del resultado "catastrófico" de la rinoplastia de Lucas (Andy y Lucas): "Nariz en silla de montar"

Andy y Lucas se ganaron el corazón del público en 2003 con el lanzamiento de su primer álbum, Son de Amores, con más de dos millones de discos vendidos, doble disco de diamante, 20 discos de platino, 40 de oro y más de 800 conciertos en sus más de 20 años de carrera profesional.

Fue el año pasado cuando anunciaron su retirada de los escenarios por los problemas cardíacos de Lucas. Además de la polémica por su separación como grupo musical, un triángulo amoroso e incluso una supuesta deuda con Hacienda, Andy y Lucas han sido noticia por la nariz de uno de ellos.

El cambio de imagen de Lucas ha acaparado titulares en los medios de comunicación y un intenso debate en las redes sociales. Aunque en un primer momento negó cualquier intervención quirúrgica en su rostro, el cantante reconoció durante una entrevista en 'El Hormiguero' (Antena 3) que la apariencia de su nariz es el resultado de una cirugía estética en la que "no le hice caso a los médicos".

"Me hice una cosa estética en la nariz y me quitaba las gasas, no me puse las cremas...", confesó ante Pablo Motos, apuntando que "la culpa" de que su nariz no haya quedado bien "es mía". "Lo hice mal y no cicatrizó como tenía que hacerlo". Este pasado lunes, en el programa 'Y ahora Sonsoles', confirmó que en abril pasará por el quirófano: "Nunca he cobrado una exclusiva, pues ahora quien quiera ver mi nariz me la va a tener que pagar".

Lucas, de Andy y Lucas, cuenta que su nariz es consecuencia de una rinoplastia "mal cuidada" / EUROPA PRESS TV

"A simple vista, parece que hay una destrucción considerable de los cartílagos de la nariz, lo que conocemos como nariz en 'silla de montar'. Esto puede deberse a varias causas, aunque resulta extremadamente raro que ocurra después de una cirugía. Una posibilidad es que no haya llegado suficiente sangre a la zona afectada", explica a este diario el doctor Alfonso Campos, especialista en rinoplastia ultrasónica.

Sin conocer el historial completo del paciente, "no se puede determinar con exactitud qué ocurrió, pero que una situación tan catastrófica sea provocada únicamente por no seguir ciertas recomendaciones postoperatorias, como no ponerse pomadas o retirarse gasas, parece bastante raro".

Cuidados en el posoperatorio de una rinoplastia

El posoperatorio de una rinoplastia es "muy sencillo", en palabras del doctor Campos. "El paciente lleva una férula externa para proteger la nariz, y algunos cirujanos también colocan férulas internas o splints, dependiendo del caso. El postoperatorio incluye una limpieza adecuada de la zona para retirar coágulos y restos de sangre, además de la aplicación de hielo para reducir la inflamación".

En el caso de que haya cicatrices externas, suelen usarse productos clorhexidina para mantener la zona completamente limpia. "También es común administrar antibióticos para prevenir infecciones. Puede haber molestias similares a una congestión nasal, pero en general no es doloroso ni complicado si se siguen las indicaciones del cirujano", recalca el otorrinolaringólogo.

Rinoplastia secundaria: ¿cuánto tiempo hay que esperar?

Para despejar todas las dudas que han surgido en torno a su 'retoque' en la nariz, Lucas aseguró que "no cicatrizó y tendría que volverme a operar para lo que no ha cicatrizado bien, ponerlo en su sitio". En este sentido, el doctor Campos nos cuenta que lo ideal es "esperar mínimo un año" para permitir que "los tejidos se recuperen completamente y la vascularización de la zona vuelva a la normalidad".

Y es que, someter a la nariz a cirugías secundarias en un corto periodo" aumenta significativamente el riesgo de necrosis en los cartílagos, ya que los tejidos no están completamente sanos". Eso sí, en lo que no tiene duda es que necesitará una segunda intervención para recuperar la funcionalidad de su nariz.

"Con la falta de cartílago que parece evidente, tratamientos superficiales como inyecciones de ácido hialurónico no serán suficientes para lograr resultados satisfactorios. Lo prioritario sería realizar una intervención reconstructiva para restaurar tanto la funcionalidad como la estética de la nariz", subraya.

De hecho, es probable que el cantante "tenga dificultades para respirar correctamente debido al daño en los cartílagos. Así, es fundamental priorizar la función respiratoria antes de abordar cualquier aspecto estético".