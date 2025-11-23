¿Es bueno para la salud la "técnica del frío" que usa Marcos Llorente? ¿Qué dicen los médicos?

Salir a pasear a los perros en pleno diciembre sin camiseta y con pantalones cortos, a las 9 de la mañana, y a cero grados en Pozuelo de Alarcón, es a priori una cosa "de locos"... pero es la "técnica del frío" que usa Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid.

Tras compartir un vídeo en Instagram mostrando su rutina, la red ha estallado. Tanto con halagos como críticas. El centrocampista afirma que tiene múltiples beneficios para la salud, pero, ¿los tiene de verdad? ¿Hasta qué punto es bueno llegar a este extremo?

Ya causó revuelo su dieta paleolítica (sigue a rajatabla una alimentación con alimentos que se obtienen de la caza y recolección), y con este nuevo método asegura que, entre otras ventajas, obtiene:

"El frío eleva la melatonina (hormona del sueño) a través de métodos directos e indirectos.

(hormona del sueño) a través de métodos directos e indirectos. También sirve para reducir el tiempo de recuperación como parte del programa de rehabilitación en ciertas lesiones agudas y tratamiento de las crónicas.

como parte del programa de en ciertas lesiones agudas y tratamiento de las crónicas. Aumenta el umbral del dolor, la viscosidad y la deformación plástica de los tejidos".

Marcos Llorente está en el centro de la polémica por su técnica del frío para dormir mejor / PABLO MARTIN

Los médicos consideran que es una técnica "no recomendable"

La doctora Gemma Morera, pediatra y neumóloga infantil en el Centro Médico y Pediátrico Gemma Morera, afirma contundente a 'Guías de Salud' que "se trata de un extremo que no es para nada aconsejable. El frío tiene algunos beneficios, pero siempre con coherencia. Pasar mucho frío o durante mucho tiempo debilita al cuerpo. Ni hace falta estar con el aire acondicionado todo el día puesto ni lo que hace Marcos Llorente".

Para esta médico, algunos de los beneficios que aporta el frío, son:

Estimula el sistema inmunitario .

. Provoca la estimulación de algunas hormonas como el cortisol , que ayuda a reducir el estrés, la inflamación y regular el nivel de azúcar en la sangre.

como el , que ayuda a reducir el estrés, la inflamación y regular el nivel de azúcar en la sangre. También la sangre circula más rápido .

. Ayuda a quemar grasa.

Marcos Llorente ya causó revuelo en verano con su dieta paleolítica. / Instagram

La neumóloga desmiente a Marcos Llorente. Esta técnica no ayuda a elevar la melatonina, esencial para conciliar el sueño. "La hormona del sueño se activa con la oscuridad de la tarde y no con el frío".

¿Ayuda en las lesiones? Eso dice el deportista madrileño, pero Morera, afirma que "sí es verdad que el frío es antiinflamatorio y hace que los vasos sanguíneos se cierren y esto puede disminuir el dolor, pero, como digo, debe ser algo coherente, el frío extremo no tiene ningún beneficio".

Cómo seguir este método sin que suponga un peligro para la salud

Ningún estudio avala que estas condiciones de frío sean beneficiosas para la salud. Y aunque la doctora Morera asegura que "se pueden dar paseos para activar la musculatura, pero con ropa más ligera que consiga que nos dé más el frío, pero no debe superar la media hora".

Y es que si no se siguen estos consejos tendrá sus consecuencias para el organismo:

En primer lugar, ponerse malo, porque el frío debilita y baja las defensas. Otro efecto negativo es liberar mucha hormona cortisol, lo que puede provocar taquicardias.

Y, desde luego, para quienes no están recomendados estos paseos con temperaturas extremas y casi sin ropa son "para personas con patologías crónicas", como concluye la especialista.