Lesiones del manguito rotador: ecómo evitarlas y tratarlas sin cirugía con diagnóstico precoz y rehabilitación adecuada

El hombro, una de las articulaciones más móviles y complejas del cuerpo humano, es también una de las más propensas a sufrir lesiones. Entre ellas, las que afectan al manguito rotador, un conjunto de tendones que estabilizan la articulación, y que son las más comunes, especialmente en personas mayores de 40 años o en quienes realizan movimientos repetitivos por encima de la cabeza.

El doctor Pablo de la Cuadra, especialista en Traumatología Deportiva y Cirugía Reconstructiva del Hospital Ruber Internacional, subraya que “la mayoría de las lesiones del manguito rotador tienen un origen degenerativo, aunque también pueden deberse a traumatismos agudos o al sobreuso”. Factores como el tabaquismo, la diabetes, la obesidad o los trabajos manuales intensos aumentan el riesgo de degeneración tendinosa.

El especialista explica que el diagnóstico combina historia clínica, exploración física y pruebas de imagen, destacando el papel de la resonancia magnética como herramienta esencial para confirmar el tipo y la extensión de la lesión. “El dolor nocturno, la debilidad y la limitación funcional son señales de alerta que deben motivar una consulta médica precoz”, señala el Dr. de la Cuadra.

No todas las lesiones requieren cirugía. “En muchos casos, los tratamientos conservadores —fisioterapia y fortalecimiento— logran excelentes resultados. La cirugía se reserva para roturas agudas, traumáticas, o cuando el tratamiento conservador fracasa”, precisa el especialista.

Fisioterapia, clave en la recuperación

La fisioterapia estructurada y adaptada al paciente es, según el Dr. de la Cuadra, uno de los pilares de la recuperación. “La rehabilitación adecuada mejora la fuerza, la movilidad y la función del hombro. No hay protocolos universales: cada paciente necesita un programa a medida”, asegura.

Los programas supervisados y la educación del paciente sobre su lesión son, además, esenciales para prevenir recaídas y evitar intervenciones quirúrgicas innecesarias.

Prótesis inversa de hombro: tecnología al servicio de la función

En los casos más severos, cuando el manguito rotador está irreparable o existe artrosis avanzada, la prótesis inversa de hombro se ha consolidado como una alternativa eficaz.

“El diseño de esta prótesis cambia el centro de rotación del hombro y permite que el músculo deltoides asuma parte de la función perdida. Así, el paciente recupera la movilidad y reduce el dolor”, explica el doctor. Entre los principales avances destacan la planificación preoperatoria en 3D, la navegación intraoperatoria, la realidad aumentada y los implantes sin vástago. Estas innovaciones permiten una colocación más precisa de los componentes, menor pérdida ósea y una recuperación más rápida.

“La cirugía de hombro ha evolucionado hacia una medicina más precisa, mínimamente invasiva y funcional, centrada en devolver al paciente su calidad de vida y autonomía”, afirma el doctor de la Cuadra.

La recuperación tras una prótesis inversa de hombro se basa en un protocolo personalizado de 12 semanas, con ejercicios pasivos y activos-asistidos que evolucionan hacia el fortalecimiento del deltoides y la estabilidad escapular. “Hoy sabemos que la movilización temprana, incluso desde el postoperatorio inmediato, acelera la recuperación sin aumentar las complicaciones”, indica el especialista.

El especialista, cuya práctica combina traumatología deportiva y cirugía reconstructiva, defiende un enfoque global. “Abordar el hombro desde una visión integral permite tratar la causa y no solo la consecuencia. La combinación de cirugía precisa, rehabilitación funcional y prevención personalizada ofrece los mejores resultados a largo plazo".

El doctor lanza un mensaje claro a quienes padecen dolor o limitación de movimiento en el hombro: “La mayoría de los casos no son graves, pero un diagnóstico precoz y un tratamiento correcto marcan la diferencia entre una recuperación completa y una lesión crónica.”