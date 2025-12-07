Nueve cosas que tocas todos los días y que tienen 60 veces más bacterias que un inodoro

Aunque cada vez son más personas que instalan mamparas, las cortinas de ducha siguen siendo bastante frecuentes en los hogares españoles. Según una nueva investigación del minorista de mamparas de ducha Showers to You, es uno de los objetos del hogar con más bacterias: 60 veces más que un inodoro.

Pero hay muchos otros utensilios del baño, que utilizamos a diario, y que, sin embargo, no desinfectamos lo suficiente. Los expertos han revelado cuáles son los lugares más sucios del baño y con qué frecuencia debería limpiarse cada uno de ellos para evitar que tenga una repercusión en nuestra salud.

El cepillo de dientes es un elemento con bastantes bacterias, por lo que se recomienda desinfectar semanalmente / Pixabay

El mango del cepillo de dientes

Los mangos de los cepillos de dientes están expuestos con frecuencia al agua y a los restos de dentífrico, que pueden albergar moho y bacterias procedentes de las cerdas del cepillo, con más de 12,6 millones de unidades generadoras de colonias. Además del mango, el lugar en el que se guarda un cepillo de dientes también puede convertirse en un caldo de cultivo de gérmenes.

El doctor Jordan Brown, odontólogo de Florida (Estados Unidos), afirma que si el inodoro y el cepillo de dientes están en la misma zona, hay un 99% de posibilidades de que haya materia fecal en el cepillo, debido a las partículas fecales que flotan en el aire al tirar de la cadena.

Por eso, para mantener los cepillos de dientes con un mínimo de bacterias, se debería utilizar una funda o colocarlo en un armario cerrado. Aunque pueda parecer raro, el mango del cepillo también hay que desinfectarlo. Los expertos recomiendan hacerlo una vez a la semana, con jabón y agua caliente. Y, por supuesto, sustituirlo cada tres meses.

Los grifos del lavabo

Se tocan todos los días. Y varias veces. E incluso con las manos sucias. Los grifos del lavabo pueden acumular gérmenes y bacterias. Una de las formas más rápidas de propagación del norovirus (que se propagó en España después de Navidad) es a través de superficies contaminadas, por lo que es crucial mantener esta zona lo más limpia posible. Los bacilos grampositivos, asociados a una serie de infecciones, están presentes en casi el 95% de los gérmenes que se encuentran en los mangos de los grifos.

Los grifos se tocan antes y después de lavarse las manos, por lo que los gérmenes se transfieren con mucha frecuencia. Se ha descubierto que contienen la enorme cantidad de 6.267 bacterias por centímetro cuadrado, incluso más que el propio lavabo. Se deben lavar a diario para evitar la propagación de gérmenes.

Interruptores del baño

No solo porque sea invierno, el interruptor del baño se utiliza durante todo el año porque siempre nos gusta ver bien dentro de él. Y estas zonas de mucho contacto a menudo se pasan por alto durante la limpieza del baño.

Debido a que tocamos el interruptor de la luz al entrar y salir del baño, puede albergar una "sorprendente" media de 217 recuentos de bacterias por centímetro cuadrado. Limpiarlos semanalmente mantendrá las bacterias a raya.

La alcachofa de la ducha es otro de los objetos que tocamos a diario y que tienen más gérmenes un inodoro / Agencias

Alcachofa de la ducha

Puede acumular cal, moho y bacterias como la legionela, sobre todo en condiciones de humedad y calor, si no se limpia con regularidad. Una limpieza regular ayuda a prevenir la acumulación de patógenos nocivos, garantizando que el agua de la ducha esté más limpia y sea más saludable.

El biofilm, una capa de hongos bacterianos, puede desarrollarse en los cabezales de ducha de los cuartos de baño, lo que puede provocar una infección de los folículos pilosos al entrar en contacto con la piel, causando erupciones e irritación, especialmente en las personas con piel sensible.

La mejor forma de limpiar el cabezal de la ducha después de remojarlo en vinagre es utilizar un cepillo de dientes de cerdas finas para frotar las boquillas. En los cuartos de baño con alcachofas de ducha desmontables, se recomienda desmontarlos para limpiarlos a fondo.

Toallas de baño

Las toallas recién lavadas contienen 190.000 recuentos de bacterias, que aumentan a 17 millones después de un solo día de uso y se disparan hasta 94 millones después de una semana.

Según una encuesta reciente de Showers to You, casi uno de cada diez residentes en el Reino Unido solo lava las toallas del baño dos veces al año, lo que puede aumentar el número de bacterias que viven en las toallas usadas de los cuartos de baño. Los ambientes húmedos favorecen la proliferación de bacterias y moho, por lo que es recomendable lavar las toallas cada tres usos.

Esponjas

Debido a la humedad atrapada y a las células muertas de la piel, las esponjas de ducha son el caldo de cultivo perfecto para las bacterias. Los cuartos de baño suelen proporcionar un ambiente cálido y húmedo perfecto para el crecimiento de bacterias y moho. Las esponjas "infectadas" pueden provocar infecciones cutáneas causadas por Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, asociadas a la inflamación de los folículos pilosos. Se aconseja desinfectarla una vez por semana.

5 consejos prácticos para que la esponja de la ducha nos limpie en vez de mancharnos / Freepik

Cortina de ducha

Puede sorprender a muchos que las cortinas de ducha de tela deban cambiarse cada 6-12 meses, y las de plástico o vinilo cada 6 meses, o antes si muestran signos de moho, desgaste u olor persistente. Pero es una realidad. Las cortinas de ducha pueden acumular 60 veces más bacterias que un váter.

La cisterna del váter

Es la gran olvidada. Prestar atención a la cisterna es clave para reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias y otras patologías comunes causadas por patógenos que se encuentran en los cuartos de baño.

La cisterna del inodoro es uno de los lugares que más se tocan, por lo que una limpieza regular reducirá el riesgo de propagación de gérmenes. Hacerlo diariamente puede reducir el riesgo de contraer enfermedades infecciosas.