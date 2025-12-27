¿De qué morimos los extremeños? Estos son los últimos datos del INE

Las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores y las enfermedades respiratorias fueron las principales causas de muerte en Extremadura durante el año 2024. Según los datos de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la región fallecieron 11.473 personas el pasado año por todas las causas y edades.

Las enfermedades del sistema circulatorio se situaron como la primera causa de mortalidad en Extremadura, con 3.073 defunciones. Dentro de este grupo destacan las otras enfermedades del corazón (664 fallecimientos), las enfermedades cerebrovasculares (596), la insuficiencia cardíaca (542), el infarto agudo de miocardio (368) y las enfermedades hipertensivas (377). Estas patologías continúan teniendo un peso elevado en una comunidad con una población envejecida y una alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular.

En segundo lugar se encuentran los tumores, que causaron 2.896 muertes en 2024. El cáncer de tráquea, bronquios y pulmón fue el más letal, con 555 fallecimientos, seguido del cáncer de colon (268), el tumor maligno de mama (187), el cáncer de páncreas (160) y el cáncer de próstata (157).

El alzhéimer provocó más de 200 fallecimientos en Extremadura

Las enfermedades del sistema respiratorio ocuparon la tercera posición, con 1.453 defunciones. Entre ellas sobresalen la neumonía (374), las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (364) y otras patologías respiratorias, que en conjunto suponen una carga relevante de mortalidad, especialmente en personas de edad avanzada.

Otras causas destacadas de muerte en Extremadura durante 2024 fueron las enfermedades del sistema digestivo (643 fallecimientos), las enfermedades del sistema nervioso (546), con especial peso de la enfermedad de Alzheimer (239), y los trastornos mentales y del comportamiento, que provocaron 459 muertes, la mayoría vinculadas a demencias.

Sobre las causas externas que originaron 451 fallecimientos, las más frecuentes fueron los ahogamientos accidentales (109), los suicidios (98), las caídas accidentales (55) y los accidentes de tráfico (39).