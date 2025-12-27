SALUD
¿De qué morimos los extremeños? Estos son los últimos datos del INE
El cáncer de tráquea, bronquios y pulmón fue el tumor más letal en Extremadura, con 555 fallecimientos registrados el pasado año, detallan los datos del INE
Las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores y las enfermedades respiratorias fueron las principales causas de muerte en Extremadura durante el año 2024. Según los datos de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la región fallecieron 11.473 personas el pasado año por todas las causas y edades.
Las enfermedades del sistema circulatorio se situaron como la primera causa de mortalidad en Extremadura, con 3.073 defunciones. Dentro de este grupo destacan las otras enfermedades del corazón (664 fallecimientos), las enfermedades cerebrovasculares (596), la insuficiencia cardíaca (542), el infarto agudo de miocardio (368) y las enfermedades hipertensivas (377). Estas patologías continúan teniendo un peso elevado en una comunidad con una población envejecida y una alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular.
En segundo lugar se encuentran los tumores, que causaron 2.896 muertes en 2024. El cáncer de tráquea, bronquios y pulmón fue el más letal, con 555 fallecimientos, seguido del cáncer de colon (268), el tumor maligno de mama (187), el cáncer de páncreas (160) y el cáncer de próstata (157).
El alzhéimer provocó más de 200 fallecimientos en Extremadura
Las enfermedades del sistema respiratorio ocuparon la tercera posición, con 1.453 defunciones. Entre ellas sobresalen la neumonía (374), las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (364) y otras patologías respiratorias, que en conjunto suponen una carga relevante de mortalidad, especialmente en personas de edad avanzada.
Otras causas destacadas de muerte en Extremadura durante 2024 fueron las enfermedades del sistema digestivo (643 fallecimientos), las enfermedades del sistema nervioso (546), con especial peso de la enfermedad de Alzheimer (239), y los trastornos mentales y del comportamiento, que provocaron 459 muertes, la mayoría vinculadas a demencias.
Sobre las causas externas que originaron 451 fallecimientos, las más frecuentes fueron los ahogamientos accidentales (109), los suicidios (98), las caídas accidentales (55) y los accidentes de tráfico (39).
- El AVE de Extremadura no tendrá que esperar a que se construya la estación de Toledo
- Extremadura, bajo cero: las cinco localidades más frías de la noche navideña
- La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024
- Mérida aplaza los conciertos previstos en la plaza de España por la previsión de lluvias
- Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas
- Dos bloques de viviendas desalojados en Plasencia al derrumbarse parte de una medianera
- FOTOGALERÍA | La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
- Dos de cada diez trabajadores extremeños verán prorrogado su salario hasta un nuevo real decreto