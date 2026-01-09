Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vestigios en CáceresAutónomos en ExtremaduraSentencia a una mirEn directo | Crisis en VenezuelaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

FISIOTERAPEUTA

Si corres la San Silvestre, sigue estos consejos de los fisioterapeutas para evitar lesiones y el temido flato

Lo más importante para completar la competición de 10 kilómetros es elegir un buen calzado, realizar un correcto calentamiento y evitar el exceso de ritmo

Si corres la San Silvestre, sigue estos consejos de los fisioterapeutas para evitar lesiones y el temido flato

Si corres la San Silvestre, sigue estos consejos de los fisioterapeutas para evitar lesiones y el temido flato / Oscar Gonzalez/NurPhoto/Shutterstock

Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

La San Silvestre es una de las carreras más populares de España. En Nochevieja, miles de corredores se echan a las calles para participar en una de las últimas competiciones del año que tiene un recorrido de 10 kilómetros. Y la San Silvestre Vallecana es una de las que más atletas internaciones congrega y más multitudinaria, con más de 40.000 runners.

Ya sea en esta carrera, que se celebra en la mayoría de las ciudades españolas a lo largo del 31 de diciembre, o en cualquier otra competición, es fundamental seguir una serie de pautas básicas.

Más de 3.000 niños disfrutan de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini 2023.

Más de 3.000 niños disfrutan de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini 2023. / PRENSA SAN SILVESTRE VALLECANA

Así, se evitarán lesiones, se afrontará la carrera con éxito y la recuperación nos permitirá disfrutar de Fin de Año sin ninguna molestia.

Cómo correr la San Silvestre sin tropiezos

Desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha, recuerdan diez consejos para que “posibles lesiones musculares” no estropeen las fiestas a los corredores y puedan disfrutar antes, durante y después de la carrera.

Noticias relacionadas y más

  1. Entrenamiento. Es muy importante “haber planificado el entrenamiento con suficiente antelación y con unas rutinas de carrera y técnica que nos permitan llegar a la cita preparados”.
  2. El día de la carrera. Debemos haber descansado lo suficiente la noche previa a la competición y evitar las comidas copiosas las horas previas a la carrera.
  3. Utilizar ropa que hayamos utilizado previamente. Nada de estrenar zapatillas el mismo día de la San Silvestre.
  4. Realizar un programa correcto de estiramientos como complemento del entrenamiento: Estirar correctamente la musculatura más solicitada por el ejercicio antes y después de la carrera. Los fisioterapeutas explican que antes de la carrera, los estiramientos pueden ser más cortos y menos exigentes, formando parte del calentamiento.
  5. Realizar un precalentamiento adecuado. Es suficiente con carreras muy suaves 15 minutos antes del comienzo de la competición.
  6. Hidratación. Bebe medio litro de agua una hora antes de la carrera y durante la misma ingiere pequeños sorbos.
  7. De menos a más. Esta debe ser la técnica en los primeros kilómetros de la carrera. Evitar el exceso de ritmo y no cesar la actividad de golpe al llegar a la línea de meta. Los especialistas aconsejan continuar trotando durante unos minutos más.
  8. Crioterapia. Aplicar frío tras la intensa actividad deportiva. Esto ayuda a disminuir el espasmo muscular y los procesos inflamatorios. Se puede realizar con aplicaciones con cold-packs o inmersiones en agua fría (no más de 10 minutos porque hay riesgo de quemaduras).
  9. Después de la carrera y durante los entrenamientos: estirar. Deben ser lentos y globales tipo SGA. Es un método de estiramientos alternativo al tradicional, desarrollado por el francés Philippe Souchard y que sigue los principios de la Reeducación Postural Global. Su práctica se basa en hacer estiramientos de cadenas musculares de forma lenta y progresiva en lugar de por músculos aislados, como se hace en la forma tradicional
  10. Para una recuperación más eficiente del músculo, también se pueden realizar masajes para preparar la musculatura, antes y después de la competición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents