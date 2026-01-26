Fin de semana negro de atragantamientos: los alimentos de más riesgo y qué hacer para salvar la vida

Este pasado domingo, un niño de 10 años falleció por atragantamiento en Pueblo de la Reina, en la provincia de Badajoz. El tráfico suceso, que ha conmocionado a este pequeño pueblo pacense, ocurrió a primera hora de la mañana, mientras el menor se encontraba desayunando. Y el viernes por la tarde, un hombre de 65 años también perdía la vida debido a un atragantamiento en un restaurante en la localidad Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).

En España se producen de media unos ocho atragantamientos al día. De hecho, es la tercera causa de muerte accidental, con 3.500 fallecimientos al año. Este tipo de accidentes ocurre de forma inesperada, cuando un cuerpo extraño se introduce en la vía respiratoria, obstruyéndola e impidiendo que el aire entre o salga de los pulmones con normalidad. Y especialmente mortal en niños menores de cinco años.

Botones, monedas, uvas, caramelos duros, frutos secos, globos de goma, juguetes pequeños o algunas de sus piezas son los objetos o alimentos más peligrosos para los niños. En el caso de los adultos, suele producirse al intentar tragar trozos grandes de comida mal masticados, como puede ocurrir, por ejemplo, con la carne.

Los alimentos que más atragantamientos provocan

Cuando una persona se atraganta, el aire no llega a los pulmones, no puede toser ni hablar con fuerza, se pone muy nerviosa, gesticula, se lleva las manos a la garganta y puede llegar a perder el conocimiento. Para reducir al máximo el riesgo de atragantamiento, los expertos recomiendan a los niños evitar estos alimentos:

Salchichas

Caramelos u otros dulces duros

Uvas

Frutos secos, que se deben evitar a toda costa en menores de seis años

Palomitas de maíz

Zanahoria cruda

La maniobra de Heimlich: fácil de hacer y que salva muchas vidas

Es esencial actuar rápido y de forma correcta, que puede salvar una vida. Lo primero y más urgente en caso de atragantamiento: llamar al 112. Una vez que han sido alertados los sanitarios se debe intervenir mientras se espera a la ambulancia. En cambio, si el paciente no puede toser, se debe realizar la maniobra de Heimlich.

Se coge a la persona por las axilas, situamos un puño por encima del ombligo y ponemos la otra mano encima, haciendo presión para dentro y hacia arriba hasta que salga el objeto que obstruye las vías respiratorias. Euna maniobra que “no es nada complicada, hay que perder el miedo a hacer cualquier maniobra, lo mejor es actuar antes de que lleguen los sanitarios.