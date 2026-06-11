¿Eyacular 21 veces al mes previene el cáncer de próstata? Esto es lo que dice realmente la ciencia

El cáncer de próstata es el tumor más diagnosticado en los hombres. Según el informe Las cifras del cáncer en España de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 34.833 españoles recibirán este año un diagnóstico, lo que lo convierte en el cuarto más diagnosticado en nuestro país.

Sin embargo, los especialistas alertan de un importante problema: muchos de los pacientes se informan a través de internet. Y así lo demuestra un estudio publicado en American Journal of Clinical Oncology, que asegura que quienes se consultan en buscadores online declaran mucho más arrepentimiento con su tratamiento (43%) que quienes se apoyan en sus médicos (7–10%).

"La desinformación no solo genera dudas. Puede favorecer que algunos hombres retrasen la consulta, interpreten incorrectamente un PSA (antígeno prostático específico), teman unas secuelas inevitables o crean que todos los tumores requieren el mismo tratamiento”, explica el doctor Fernando Gómez Sancha, director médico en ICUA.

El especialista en urología nos desgrana los principales mitos que circulan por redes sociales tanto los que afectan al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad como los que se han viralizado o corresponden a un ángulo más social del cáncer de próstata, que celebra este jueves, 11 de junio, su Día Mundial.

Células cancerosas de próstata. / EPE

Los 9 mitos sobre el cáncer de próstata que ponen en riesgo nuestra salud

Mito 1: Si no tengo síntomas no tengo cáncer de próstata

Realidad: El cáncer de próstata localizado puede no dar síntomas. Esperar a notar algo no permite valorar el riesgo a tiempo. “Los problemas para orinar se relacionan con frecuencia con enfermedades benignas de la próstata como la hiperplasia (HBP), pero deben valorarse. El cáncer localizado puede pasar inadvertido. Por eso, la decisión de estudiar el riesgo no debe depender únicamente de los síntomas que experimente el paciente", afirma el Dr. Gómez Sancha.

Mito 2: Un PSA alto significa que tengo cáncer

Realidad: El PSA no diagnostica por sí solo un cáncer. Indica que el resultado debe interpretarse y, a menudo confirmarse. “El PSA puede aumentar por diferentes motivos, incluidos procesos benignos. Ante una elevación nueva, las guías recomiendan repetir la determinación antes de pasar directamente a biomarcadores, pruebas de imagen o biopsia. La cifra debe interpretarse junto con la edad, la evolución del PSA, el volumen prostático y otros factores de riesgo”, añade este especialista.

Mito 3: Si el tacto rectal es normal, puedo descartar el cáncer

Realidad: Un tacto rectal normal no descarta el cáncer de próstata y el tacto no debe utilizarse como prueba aislada de cribado. "El estudio actual combina el PSA, los factores personales de riesgo, y si están indicadas, pruebas como la resonancia magnética y la biopsia. El tacto rectal puede aportar información complementaria y sigue teniendo utilidad clínica, pero no confirma ni excluye la enfermedad”, explica el urólogo.

Mito 4: Todo cáncer de próstata debe operarse o radiarse de inmediato

Realidad: No todos los tumores tienen el mismo riesgo. En algunos casos de bajo riesgo, la vigilancia activa es la opción preferente. Según indica el Dr. Gómez Sancha la precisión consiste en “tratar a cada paciente en función de las características de su enfermedad y sus prioridades”. “Vigilar activamente no significa ‘no hacer nada’: implica controles programados y criterios para intervenir si el tumor cambia. En los cánceres de mayor riesgo, retrasar un tratamiento indicado puede ser perjudicial”, añade.

Mito 5: Si me operan, tendré incontinencia urinaria para siempre

Realidad: La incontinencia es un riesgo real, pero su evolución varía y muchos pacientes mejoran en los meses posteriores a la cirugía aunque puede persistir en algunos casos. “El resultado de la intervención va a depender de la situación previa del paciente, la anatomía, extensión del tumor, la técnica quirúrgica, la experiencia del equipo y la rehabilitación. La cirugía robótica es una herramienta más; no garantiza por sí sola la continencia ni permite prometer el mismo resultado a todas las personas”, comenta este especialista.

Mito 6: Después de operarme de cáncer de próstata no tendré vida sexual

Realidad: La cirugía puede afectar a la erección y elimina la eyaculación - se produce un orgasmo seco – pero no significa que acabe con el deseo, el orgasmo o las relaciones sexuales. “La preservación nerviosa, la rehabilitación y los tratamientos disponibles pueden ayudar a recuperar la función eréctil”, apostilla el Dr. Gómez Sancha.

Mito 7: Si no tengo antecedentes familiares, estoy a salvo

Realidad: La herencia genética aumenta el riesgo, pero muchos diagnósticos aparecen en hombres sin historia familiar conocida. “La valoración del riesgo depende de varios parámetros. La edad, los antecedentes familiares y personales y determinados factores genéticos o poblaciones pueden modificarlo. No tener familiares diagnosticados, no equivale a riesgo cero”, asegura este médico.

Mito 8: La vasectomía provoca cáncer de próstata

Realidad: No se ha demostrado relación directa. Algunos estudios observacionales han encontrado asociaciones pequeñas, pero pueden influir diferencias en el seguimiento médico y el uso del PSA. Una revisión de cohortes publicada en 2025 encontró asociación estadística, mientras que el análisis genético no respaldó una relación causal. “La evidencia disponible no permite afirmar que la vasectomía provoque cáncer. No se ha demostrado una relación causal”, zanja el Dr. Gómez Sancha.

Mito 9: Eyacular 21 veces al mes previene el cáncer de próstata

Realidad: Algunos estudios observacionales encuentran una asociación entre mayor frecuencia de eyaculación y menor riesgo, pero no demuestran que exista una frecuencia preventiva. “Estas investigaciones no permiten afirmar que la eyaculación sea una intervención preventiva ni prescribir una cifra concreta ya que asociación no significa causalidad”, finaliza este experto.