Joan Matas, ginecólogo: "Una buena hidratación es la mejor aliada para prevenir las molestias urinarias en verano"

Con la llegada del verano aumentan las consultas por molestias relacionadas con el tracto urinario femenino. El calor, la deshidratación y algunos cambios habituales de la rutina, como permanecer con el bañador mojado durante horas o retrasar la micción durante los desplazamientos, pueden favorecer su aparición. El doctor Joan Matas, ginecólogo integrativo y colaborador de MARNYS, explica cuáles son los principales factores de riesgo, cómo prevenir estas molestias y qué síntomas requieren valoración médica.

Cerca del 5% de las mujeres acuden al médico a causa de la cistitis. / JComp. Freepik.

¿Por qué el verano es una época en la que aumentan las molestias relacionadas con el tracto urinario en las mujeres?

Durante el verano coinciden varios factores que pueden favorecer las molestias urinarias. El calor aumenta la pérdida de líquidos y, si no se compensa, disminuye la cantidad de orina y la frecuencia con la que se vacía la vejiga, reduciendo el arrastre natural de bacterias.

También influyen los cambios de rutina, como beber menos agua, retrasar la micción durante viajes, permanecer horas con prendas húmedas en la zona durante los días de playa o piscina o aumentar la actividad sexual. No obstante, no todas las molestias corresponden a una infección: algunas pueden deberse a irritación vulvar o vaginal.

¿Qué factores influyen más: el calor, el bañador mojado, el cloro de las piscinas o una menor hidratación?

La hidratación insuficiente es uno de los factores más relevantes y sobre el que podemos actuar con mayor facilidad. Beber poco, especialmente cuando se suda más, reduce la producción de orina y hace que se vacíe la vejiga con menor frecuencia.

El calor influye principalmente porque favorece la deshidratación. El bañador mojado y el cloro no causan por sí solos una infección urinaria, aunque la humedad prolongada, el roce de los materiales sintéticos de los bañadores o el uso de jabones u otros productos irritantes pueden generar molestias en mujeres sensibles. Además, todo ello produce cambios en la microbiota urogenital que es un factor clave de las defensas de esta zona.

¿Existe algún perfil de mujer más propenso a sufrir este tipo de problemas durante el verano?

Las mujeres que ya han sufrido infecciones urinarias, especialmente de forma recurrente, presentan mayor predisposición. También pueden influir la actividad sexual, el uso de espermicidas o los cambios hormonales asociados a la menopausia.

Las mujeres embarazadas, con diabetes, o de edades avanzadas requieren una atención especial y deben consultar siempre con un profesional sanitario ante la aparición de síntomas.

Un factor clave es incrementar las defensas urogenitales mediante el tratamiento con probióticos específicos.

¿Qué síntomas deben hacer sospechar que existe una infección urinaria y cuándo es importante acudir al médico?

Los síntomas más habituales son escozor o dolor al orinar, necesidad frecuente y urgente de ir al baño y presión o molestia en la parte baja del abdomen. En algunos casos puede aparecer sangre en la orina.

Es importante acudir al médico si hay fiebre, escalofríos, dolor lumbar o en un costado, náuseas, vómitos o sensación de malestar general.

¿Qué errores cometemos con frecuencia durante las vacaciones que pueden favorecer este tipo de molestias?

Entre los más habituales están beber menos agua de la necesaria, retrasar la micción durante viajes o excursiones y permanecer durante horas con el bañador o la ropa deportiva húmedos.

Fuente: La Nueva España