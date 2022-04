Bullicio y recogimiento se alternan. El gentío regresa a las calles angostas del Casco Antiguo de Badajoz tras la espera obligada por la crisis sanitaria y con permiso de la lluvia, que el Martes Santo aguó el calendario cofrade. Tapón en la calle San Blas que impide al impuntual la entrada en la plaza de San Andrés. Tapón en Arco Agüero esquina con López Prudencio. Demasiado tiempo sin ver salir el Descendimiento, uno de los pasos más imponentes de cuantos procesionan por la ciudad. 50 costaleros de la Asociación San José lo sostienen. «Nunca hemos tenido problema con los costaleros porque es un paso que todos quieren sacar», cuenta el hermano mayor, Francisco Javier Casillas. En la Procesión Magna volverá a salir y mañana sí tendrán escasez. Hará el recorrido sin relevos.

Recuerdo para los que sufren. El conjunto escultórico de Castillo Lastrucci luce un ornamento floral que rinde homenaje a La Palma, con especies procedentes de la isla. Flores rojas como el fuego y la lava y, en medio, velas verdes como símbolo de esperanza. El paso del Cristo se está restaurando y ya es visible en la parte delantera.

Un escuadrón a caballo de la Policía Nacional abre el desfile. El Descendimiento sigue rodeando la plaza y ya se ve salir a la Virgen de la Esperanza, con su manto rojo y su saya blanca. Flores blancas como símbolo de la paz, tan deseada en Ucrania. Entre las flores revolotean mariposas de colores, que representan la libertad. La Virgen estrena faldones, pectoral y rostrillo. Silencio hasta que su peana alcanza la calle. Suena un solo de violín con el ‘Ave María’ de Schubert. No acaba de salir el paso de palio para alcanzar la plaza, porque de nuevo lo detiene la música, esta vez es el tenor y policía nacional Juan Ledesma el que canta a la Virgen.

A la misma hora que hierve la plaza de San Andrés, casi en el límite del centro histórico, de la iglesia de Santo Domingo sale la hermandad más antigua de Badajoz. Fue fundada en 1603. La más antigua y con la procesión más larga, pues el Miércoles Santo pone en la calle cuatro pasos: Jesús Nazareno del Amparo, el Cristo de la Fe, la Virgen de la Piedad y María Santísima del Mayor Dolor. Cuatro hermanos, uno por paso, se comunican con walkies para intentar que la procesión circule acompasada y no haya demasiadas separaciones. Permanecen en la calle alrededor de cuatro horas. Está llegando el Descendimiento a la plaza de España y ha terminado de salir de su iglesia el cortejo de Santo Domingo, que discurre por la calle del mismo nombre en dirección a la ermita de la Patrona.

Esta hermandad no procesionaba desde hace tres años, pues en la Semana Santa de 2019 llovió y no pudo sacar sus pasos. Su problema es que si una tormenta los coge desprevenidos, no tienen lugar donde resguardar los cuatro pasos, que no caben en ninguna iglesia. Por eso tienen que estar seguros de que el tiempo los acompaña. El momento más bonito es la salida del palio, que se hace de rodillas. Durante toda la mañana no dejó de entrar gente en la iglesia, «que está muy de paso, en el centro», contaba el hermano mayor, José Ángel Recio.