Arroyo de la Luz se enciende en su gran día: tradición, fe y caballos en una fiesta única

Arroyo de la Luz, a solo 18 kilómetros de Cáceres, vive cada Lunes de Pascua una de esas celebraciones que desbordan identidad, emoción y arraigo. El Día de la Luz, fiesta mayor del municipio, transforma por completo la localidad, que triplica su población en una jornada donde se funden en perfecta armonía los actos religiosos y el ambiente festivo.

La cita, dedicada a la Virgen de la Luz, patrona del municipio, hunde sus raíces en la historia. Su origen se remonta a 1229, y en el Archivo Parroquial se conserva un documento de 1557 en el que ya se relata cómo se celebraba esta festividad. Con el paso de los siglos, el Día de la Luz ha ganado vistosidad sin perder su esencia, hasta convertirse en una fecha marcada a fuego en el corazón de varias generaciones de arroyanos.

Reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional desde 1997, y distinguida en 2015 como la mejor fiesta de España en el concurso de Antena 3, esta celebración es mucho más que un evento popular: es un sentimiento colectivo que se hereda, se vive y se comparte.

Bajando la Corredera entre la multitud. / JOSÉ FRUTOS

Un amanecer de cohetes, caballos y fervor

El 6 de abril de 2026, Arroyo de la Luz despertará con el estruendo de los cohetes de la diana floreada, con el sonido de los cascos sobre el suelo y el relinchar de los caballos. Al alba, en torno a las 8.00 horas, comenzarán las primeras carreras en los 900 metros de La Corredera, una de las calles más emblemáticas del municipio, preparada para la ocasión después de que el asfalto haya sido cubierto de arena días antes.

Publicación de Facebook del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz.

La mañana continuará a las 9.00 horas con la salida de la procesión desde la plaza de la Constitución, donde se alza la Parroquia de la Asunción, construida entre el último cuarto del siglo XV y el primero del XVI. El templo, junto a su imponente Retablo Mayor, que alberga 20 tablas de Luis de Morales, El Divino, está declarado Monumento Histórico Artístico Nacional.

La procesión estará encabezada por la Cruz Parroquial, los pendones y estandartes de santos y cofradías, junto a las autoridades y el clero. Tras ellos desfilarán los caballos participantes por La Corredera hasta la plaza de San Sebastián, donde se encuentra la parroquia del mismo nombre, levantada en 1959 y que conserva en su interior un retablo rococó en madera sin policromar y una imagen de San Sebastián del siglo XVIII.

Carroza de Harry Potter. / Juan Luis Bermejo

Camino al santuario de la patrona

Desde allí, jinetes, vecinos y visitantes se dirigirán al Santuario de Nuestra Señora de la Luz, situado a tres kilómetros del pueblo, en plena Dehesa de la Luz. Se trata de un enclave singular de 977 hectáreas, con más de 30.000 encinas y alcornoques y 22 charcas, un espacio de gran riqueza natural donde conviven flora y fauna salvaje con especies domésticas en peligro de extinción.

En la ermita se celebrará la misa multitudinaria en honor a la patrona y la procesión por los alrededores del santuario. Allí, devotos, jinetes y amazonas pedirán a la Virgen de la Luz que los cubra con su manto y que la fiesta transcurra con normalidad y sin incidentes.

Autoridades, cofradía de la Virgen de la Luz y caballos en la procesión de la Corredera. / LOLI HIGUERO

La Corredera, corazón de la emoción

De regreso al pueblo, a las 12.00 del mediodía, se abrirá uno de los momentos más esperados del Día de la Luz. Primero desfilarán las parejas y los niños ataviados con el traje tradicional arroyano, el refajo, montados a caballo o en carros. Después llegará el turno de las vertiginosas carreras en las que alrededor de 200 jinetes y amazonas descenderán por La Corredera, en solitario o en colleras de dos y tres caballos, entre el aplauso y los vítores de miles de personas.

La escena tiene una fuerza difícil de igualar: la calle repleta, el entusiasmo del público, los productos de la tierra compartidos en la fiesta —jamón, morcilla fresca, queso, vino— y la voz de Daniel Parra, inseparable del Día de la Luz, repitiendo una y otra vez las advertencias que ya forman parte del sonido de esta jornada: «¡Atención, van dos caballos, despejen el centro de la calle! ¡Cuidado a la altura de Correos y Cuatro Esquinas!».

Tras las carreras llegarán las carrozas, llenando La Corredera de música, color y alegría. Sus coreografías, sus atrezos y sus temáticas típicas y artísticas pondrán el contrapunto festivo antes de la última carrera de caballos y de la procesión que regresará desde la plaza de San Sebastián hasta la plaza de la Constitución. Encabezada por las autoridades y el clero, y seguida por los caballos participantes, esta comitiva pondrá fin a las carreras y al desfile de carrozas, aunque no a la celebración. La fiesta continuará hasta la madrugada con Discoteca Móvil y la actuación de la Orquesta Evanix + Flow, además de las comidas en restaurantes y en las casas del pueblo, donde no faltará un buen plato de frite de cabrito o de cordero lechal.

Procesión de la Virgen de la Luz, en el Día de la Luz. / LOLI HIGUERO

La devoción continúa tras el gran día

Tres días después del Día de la Luz, el jueves 9 de abril, la Virgen de la Luz regresará al pueblo para la celebración de su Novenario, ya que durante el resto del año permanece en el santuario. Este novenario concluirá nueve días más tarde y dará paso a la tradicional Romería, que se celebrará los días 18 y 19 de abril en los campos de la Dehesa de la Luz.

Coordinación del Dispositivo de Seguridad. / EL PERIÓDICO

Seguridad y retransmisión en directo

La magnitud de la celebración obliga a desplegar un importante dispositivo de seguridad, en el que participarán alrededor de 200 profesionales. Entre ellos habrá efectivos de la Guardia Civil, la Unidad de Seguridad Ciudadana, agentes de la Policía Local, seguridad privada, un puesto avanzado del 112, voluntarios de Protección Civil, además de puestos sanitarios, ambulancias, médicos, enfermeros, DYA Extremadura y jefes de salida de carrera.

Todo ello para garantizar el buen desarrollo de una fiesta que congregará a más de 15.000 personas y que también podrá seguirse desde cualquier parte del mundo a través de la retransmisión en directo en las redes sociales del Ayuntamiento.

La leyenda

El origen del Día de la Luz está unido a la conocida leyenda de la batalla del Pozo de las Matanzas, un relato profundamente arraigado en la tradición oral del municipio y que ha ido pasando de padres a hijos.

Según esa leyenda, en abril de 1229, el rey cristiano Alfonso IX estaba decidido a acabar con la presencia musulmana en Cáceres y sus alrededores. Cristianos y musulmanes se encontraron en la Dehesa de la Luz, en las inmediaciones del llamado Pozo de las Matanzas. En pleno enfrentamiento, cuando los cristianos parecían perder la batalla, uno de ellos invocó a la Santísima Virgen de la Luz como única salvación posible. La invocación fue repetida por los cientos de arroyanos que combatían allí.

Entonces se produjo la milagrosa aparición de la Virgen en lo alto de una encina. Su luz cegó a los musulmanes e iluminó a los cristianos, que lograron la victoria. Tras el combate, varios jinetes cabalgaron a toda velocidad hasta el pueblo para anunciar lo sucedido. Entraron por la plaza de San Sebastián y recorrieron al galope La Corredera, ante la mirada asombrada de mujeres, niños y ancianos, hasta llegar a la plaza de la Asunción, donde comunicaron al señor del castillo que el pueblo había sido liberado.

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Ahí, entre la fe, la memoria y el estruendo de los caballos, nace el alma de una fiesta que cada año vuelve a encender Arroyo de la Luz.

Cartel del Día de la Luz. / EL PERIÓDICO