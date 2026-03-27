Almendralejo: las procesiones que marcan los días grandes de una ciudad entregada a su Pasión

La Semana Santa de Almendralejo 2026 ya tiene su programación oficial y la ciudad encara sus días grandes con la sensación de estar ante una de las celebraciones más importantes de su calendario. El Ayuntamiento de Almendralejo publicó el programa el 24 de marzo y semanas antes presentó un cartel anunciador protagonizado por el titular de la Hermandad de Jesús Orando en el Huerto, una imagen que resume bien el tono de una fiesta en la que fe, tradición y calle vuelven a ir de la mano. Además, este año regresa una de las estampas más queridas por los vecinos: el reparto de los tradicionales caramelos del Triunfo en la jornada del Jueves Santo.

Hablar de la Semana Santa de Almendralejo es hablar de una ciudad que encuentra su pulso más intenso entre el Jueves y el Viernes Santo. Así lo subraya también la información turística oficial, que sitúa en esas dos jornadas los actos centrales de la celebración. Pero antes de llegar a ese corazón cofrade, la semana empieza con el carácter popular y familiar del Domingo de Ramos, con la Burrita y la Borriquita como primeras imágenes de una ciudad que empieza a transformarse por completo.

Uno de los nombres propios de esta Semana Santa vuelve a ser la Oración en el Huerto y el Beso de Judas, no solo porque protagoniza el cartel de 2026, sino porque su salida del Martes Santo deja una de las escenas más reconocibles del calendario almendralejense. Las referencias locales sitúan esta estación de penitencia con salida desde San Roque y paso por enclaves muy visibles como López de Ayala, avenida de la Paz, La Fuente, Plaza del Sol, Mártires y la carrera oficial en la Plaza de Espronceda, en un itinerario que concentra buena parte de la emoción del arranque cofrade. Al día siguiente toma el relevo Los Estudiantes, otra de las hermandades que ayuda a sostener la personalidad propia de la ciudad durante estos días. El gran golpe visual y emocional llega, sin embargo, en la noche del Jueves Santo y la madrugada del Viernes. Es ahí donde Almendralejo exhibe una de sus secuencias más potentes, con La Merced desde San Roque, El Silencio o Gran Poder desde la Purificación y, ya de madrugada, la Buena Muerte desde San Antonio, una de las procesiones más sobrecogedoras de la ciudad. En las guías y coberturas locales consultadas, este bloque aparece de forma recurrente como el gran núcleo de la Semana Santa almendralejense, el momento en el que la ciudad se sumerge de lleno en el silencio, la penitencia y la solemnidad.

El Viernes Santo mantiene esa intensidad con otras de las salidas más esperadas: el Cristo del Amparo, el Santo Entierro y la Soledad, esta última convertida en una de las procesiones con mayor carga simbólica y recogimiento.

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Después, el ciclo se cerrará con el Cristo Resucitado, que devuelve la luz a las calles de Almendralejo y pone fin a una semana en la que la ciudad no solo muestra su devoción, sino también su patrimonio, su tradición y su capacidad para convertir cada procesión en una experiencia colectiva. No es casual que el Ayuntamiento haya pedido ya para esta celebración la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional.