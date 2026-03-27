Casar de Cáceres, escenario de una Semana Santa única y llena de sentimiento

Hay lugares donde la Semana Santa no solo se celebra: se siente. En Casar de Cáceres, la fe toma las calles, se hace silencio en las plazas y se vuelve emoción compartida entre imágenes, cirios, rezos y pasos que forman parte de la memoria de todo un pueblo.

La programación de 2026 dibuja un recorrido íntimo y profundamente devocional que comienza ya en la Cuaresma, con los Vía Crucis de los viernes en la parroquia y actos tan significativos como el besapié de Jesús Nazareno, el pregón de la Semana Santa, protagonizado este año por los Hermanos Dómine Borrella, o el Vía Crucis de los Jóvenes, que une espiritualidad y tradición en una de las citas más sentidas previas a los días grandes. También el Ayuntamiento de Casar de Cáceres se engalana por segundo año consecutivo con los pendones de las tres cofradías que participan en la Semana Santa: Cofradía de la Vera Cruz, Cofradía del Santísimo y Hermandad del Cristo de la Peña. También se ha publicado un vídeo promocional de la Semana Santa. Y además se convoca el IV Maratón de Fotografía y vídeo ‘Ignacio Beltrán’.

Cartel de la Semana Santa de Casar de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Momentos intensos

Especial intensidad tiene también el traslado de la Virgen de la Soledad, seguido por las novenas de Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad, que preparan al municipio para una de las celebraciones más hondas del calendario local. En Casar de Cáceres, la Semana Santa se va construyendo poco a poco, con recogimiento, oración y una emoción que crece a medida que se acercan las fechas centrales.

El Domingo de Calvario llega con el Vía Crucis con la Virgen de la Soledad, definido en el cartel como “un camino de silencio y contemplación”, una frase que resume a la perfección el espíritu con el que el pueblo vive estos días. Después, el Domingo de Ramos abre las puertas de la pasión con la bendición de ramos, la procesión de la Burrina y una jornada que mezcla fervor popular, familia y tradición.

Este domingo, por la tarde, la Cofradía de la Vera Cruz se encarga de celebrar la “puja”, en la que se subastan cada uno de los brazos de las imágenes que procesionarán el Jueves y el Viernes Santo, uno de los actos que hacen única a esta Semana Santa Casareña.

Fotografía del III Maratón de Fotografía y Vídeo 'Ignacio Beltrán'. / JOSÉ LUIS BARRANTES

Salida procesional del Cristo de la Peña

Uno de los momentos previos más especiales será el Triduo al Cristo de la Peña, tres días de recogimiento y oración profunda que desembocan en el Miércoles Santo, cuando la noche casareña se ilumina con la Procesión del Cristo de la Peña, talla datada a finales del siglo XV o principios del XVI. Ahí comienza uno de esos instantes en los que la fe se vuelve visible, casi palpable, bajo la luz temblorosa de las velasos de los hermanos ataviados con sus capirotes, capas negras y vestimenta blanca acompañados por la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Paz de Mérida.

Jueves Santo

El Jueves Santo reúne algunos de los episodios más solemnes de la Semana Santa de Casar de Cáceres: la Misa Cena del Señor en la parroquia, la Procesión de la Pasión de Cristo o Procesión de los Hombres y la Hora Santa del Monumento. Son horas marcadas por el amor entregado, la oración y el recogimiento, en las que el pueblo acompaña a nueve pasos que salen en procesion en los momentos decisivos de la Pasión.

Pero si hay un día especialmente conmovedor es el Viernes Santo. Desde el rezo de laudes por la mañana hasta la Celebración de la Pasión y Muerte del Señor, la jornada se convierte en una llamada al silencio interior. La Procesión del Santo Entierro y, ya por la noche, la Procesión del Silencio o Procesión de las mujeres con la Virgen de la Soledad dejan una de las estampas más intensas de la Semana Santa casareña: dolor, esperanza y fe avanzando despacio por las calles.

Presentación del cartel de la Semana Santa casareña. / EL PERIÓDICO

Procesión del Encuentro

Tras la oscuridad llega la luz. El Sábado Santo, con la Vigilia Pascual y la posterior Procesión del Encuentro, novedad este año recuperando una tradición, representa la gran victoria de la Resurrección, el momento en que la celebración cristiana alcanza toda su plenitud. Y el Domingo de Pascua, con la Misa Pascual en la parroquia, confirma que la Semana Santa en Casar de Cáceres no solo conmueve, también renueva.

Romerías

La emoción continúa incluso después con las romerías del Lunes de Pascua, dedicada a las Cruces, y del II Domingo de Pascua, con la Romería de San Benito, prolongando el espíritu festivo y religioso en los alrededores del municipio.

La Semana Santa de Casar de Cáceres es, en definitiva, una celebración de hondas raíces, hecha de pequeños gestos y grandes símbolos. Es la fe de un pueblo que sale al encuentro de sus imágenes, que guarda silencio cuando pasa la Virgen de la Soledad, que acompaña a Cristo en su pasión y que celebra la Resurrección con la misma intensidad con la que ha vivido el duelo. Una tradición que no solo se contempla: se lleva dentro.